Na Arena Amazônia, Timão goleia Nacional e se classifica na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (30), o Corinthians foi até Manaus enfrentar o Nacional, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogando na Arena Amazônia, estádio que será sede da Copa do Mundo, o Timão não teve muitas dificuldades para fazer 3 a 0 nos donos da casa e eliminar a segunda partida, garantindo a classificação direta para a terceira fase do certame.

Com dois gols em menos de 20 minutos na primeira etapa, o Alvinegro abriu 2 a 0 no marcador e teve uma atuação muito boa até o intervalo, principalmente dos jogadores do meio de campo. Jadson foi o responsável pela assistência no gol de Cleber, que inaugurou o placar, enquanto Bruno Henrique fez a jogada que resultou no gol de Paolo Guerrero. O peruano, inclusive, quebrou um longo jejum: o atacante não marcava com a camisa alvinegra desde 22 de janeiro.

No segundo tempo, o Nacional voltou pressionando a equipe corinthiana, assustou o goleiro Cássio em três oportunidades e parecia incomodar o Corinthians até os 17 minutos, quando Romarinho arriscou de longe e o goleiro Jairo falhou feio, aceitou a finalização fraca do atacante e viu as esperanças manauaras irem embora. Depois do gol, o Nacional chegou a diminuir o marcador, mas a arbitragem anulou incorretamente o tento dos donos da casa, e a acertar o travessão de Cássio, mas de nada adiantou.

No domingo (04), o Timão vai até Chapecó enfrentar a Chapecoense, às 18h30, na Arena Condá, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Nacional receberá o Princesa de Solimões, às 15h00 (Brasília), em jogo válido pela final do segundo turno do Campeonato Amazonense.

Guerrero quebra jejum e Corinthians abre boa vantagem

Com muita disposição, o Timão iniciou a partida na Arena Amazônia marcando a saída de bola da equipe do Nacional e roubando a bola no campo de ataque, criando boas oportunidades. Com menos de cinco minutos, o esforço foi recompensado. Ralf roubou a bola na intermediária, driblou um marcador e foi derrubado. Na cobrança, Jadson colocou na medida para o zagueiro Cleber, livre na marca do pênalti, cabecear com força para o fundo do gol e abrir o placar em Manaus.

Quinze minutos depois, outra roubada de bola no campo de ataque resultou no segundo gol do Corinthians. Bruno Henrique retomou a posse de bola na intermediária, carregou até a entrada da área e soltou a bomba. O goleiro Jairo alcançou, mas não conseguiu agarrar e deu o rebote para Paolo Guerrero. Livre na pequena área, o peruano enfiou o pé na bola e voltou a marcar com a camisa do Corinthians depois de um longo jejum. O último gol do centroavante pelo Timão havia acontecido apenas em 22 de janeiro, contra o Paulista, ainda pelo Paulistão.

Com a vantagem no marcador e sofrendo com o forte calor de Manaus, o Timão passou a administrar a posse de bola, trocar passes no meio de campo e controlar ainda mais as ações da partida. Jadson era o principal nome da equipe corinthiana, dominando o meio de campo e criando as jogadas alvinegras. Na primeira bela enfiada de bola do camisa 10, Guerrero não conseguiu dominar dentro da grande área e perdeu boa chance.

Minutos depois, o meia achou Luciano entrando livre, cara a cara com Jairo, mas a arbitragem anotou impedimento milimétrico do atacante, anulando corretamente a jogada. Para amenizar os efeitos do clima, o Corinthians continuou tocando a bola no campo de ataque e parou de ameaçar a meta da equipe manauara até o intervalo.

Com ajuda de Jairo, Timão aumenta vantagem

Precisando de pelo menos um gol para forçar a segunda partida, o Nacional voltou para a segunda etapa com uma alteração. Carlinhos Bala entrou no lugar do meia Eder e deu mais ofensividade aos donos da casa. Os cinco primeiros minutos foram de pura pressão da equipe manauara, que assustou a meta de Cássio, principalmente em finalizações da entrada da área.

Vendo seu time ser pressionado, Mano Menezes decidiu colocar Romarinho em campo no lugar do apagado Luciano, para ganhar em velocidade nos contragolpes. Em um deles, o atacante arriscou da intermediária e bola foi rolando em direção ao gol de Jairo, que falhou feio e deixou a bola entrar. O terceiro gol corinthiano deu uma esfriada nos ânimos do Nacional, que demorou para se recuperar na partida.

Aos 25 minutos, a entrada de Felipe Capixaba deu uma nova cara aos donos da casa, que chegaram a diminuir o marcador. Após cruzamento para a grande área, um desvio de bicicleta encontrou Fabiano livre dentro da grande área e o atacante empurrou para as redes, mas a arbitragem, incorretamente, apontou impedimento.

O gol mal anulado deu novo fôlego para a equipe manauara, que carimbou o travessão de Cássio em bela finalização de Felipe Capixaba. Aos 35 minutos, o volante Negretti voltou a balançar as redes do Timão, mas o gol foi anulado mais uma vez por impedimento, dessa vez correto.