Cerro Porteño x Cruzeiro, Copa Libertadores 2014 e

Vamos encerrando a transmissão por aqui. Fiquem ligados na VAVEL para ler a crônica da partida!

00:01 O Cruzeiro não teve um bom primeiro tempo e viu o drama aumentar, quandro Bruno Rodrigo foi expulso já no fim da segunda etapa. O Cruzeiro conseguiu achar seu gol com Dedé, após uma jogada de bola parada. Dagoberto marcou no fim e confirmou a classificação celeste.

00:00 O Cruzeiro irá conhcer o seu adversário após o fim de Grêmio x Lorenzo.

ACABA O JOGO!!! O CRUZEIRO ESTÁ CLASSIFICADO DA LIBERTADORES.

MUITO TUMULTO NO GRAMADO!!!

45+3 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DAGOBERTO!! Jogador finaliza na entrada da área e carimba classificação.

45+1' Gamarra recebeu na área e bateu na rede pelo lado de fora.

43' Everton Ribeiro faz boa jogada individual, mas na hora de finalizar o jogador não pegou bem.

38' Expulso Corujo!!! Jogador fez falta dura em Dagoberto e tomou cartão direto.

36' Cruzeiro faz alteração. Entra: Léo. Sai: Borges.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!!! Dedé consegue fazer o gol de cabeça, em jogada de bola parada.

32' EXPULSO O BRUNO RODRIGO!!! Jogador recebe o segundo amarelo e está expulso, complicando ainda mais o Cruzeiro.

30' Dagoberto arrisca de primeira na entrada da área, bola vai muito longe.

26' Cartão amarelo para Luan! Jogador é punido mesmo no banco de reservas por reclamação.

24' Substituição no Cerro Porteño. Entra: Godoy. Sai: Angel Romero.

23' Em contra-ataque, Guiza recebeu na área e finalizou cruzado, bola passou come perigo.

21' Time do Cerro também arrisca de fora da área, Fábio conseguiu segurar firme.

16' Altera o Cruzeiro. Entram: Borges e Dagoberto. Saem: Willian e Julio Baptista.

13 QUASE JULIO BAPTSITA!! Jogador faz boa jogada e obriga goleiro fazer boa defesa.

11' Angel Romero tenta cruzar para área, mas nenhum jogador da equipe junto.

9' Guiza arrisca de longe e Fábio faz defesa tranquila.

8' Cartão amarelo para Samudio.

5' Lucas Silva também arrisca e isola a bola.

4' Willian arrisca e bola passa muito longe.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DO JOGO!

20:55 Cruzeiro vai sendo desclassificado da Libertadores com o resultado de momento.

22:53 Cruzeiro com muitas dificuldades até o momento, o time não consegue jogar. Cerro Porteño vai dominando o jogo até o momento e anulando o adversário.

ACABA O PRIMEIRO TEMPO!!

43' Cruzeiro tenta levantar a bola em cobrança de falta, mas não obteve sucesso.

41' Guiza tenta forçar cartões em todo momento.

37' Julio dos Santos também arriscou de longe, bola passou sem perigo.

32' Everton Ribeiro tenta finalizar de fora da área, bola saiu sem perigo.

24' Cruzeiro tem muitas dificuldades.

20' Cartão amarelo para Dedé!! Jogador já fez várias faltas.

18' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO RODRIGO! Jogador fez falta em Romero.

17' NA TRAVEEEEE!!! Angel Romero arrisca e bola bate na trave, time paraguaio leva muito perigo ao Cruzeiro.

15' Ricardo Goulart tenta cruzamento na área, mas ninguém chega para completar.

12' Cerro Porteño domina jogo até o momento.

08' SALVA FABIO!!! Cerro chega com perigo e goleiro consegue fazer boa defesa!!

02' QUASE GUIZA!! Atacante recebe bola e finaliza com perigo.

COMEÇA O JOGO!!

FIQUE DE OLHO: Everton Ribeiro foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2013. O jovem meia de 25 anos continua mantendo a regularidade e sendo um destaque pela equipe celeste. O jogador se destaca por sua grande habilidade e velocidade e pode ser um fator decisivo para o triunfo do Cruzeiro. (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

​FIQUE DE OLHO: Artilheiro da Libertadores, Julio Dos Santos é o destaque da equipe. O veterano jogador de 30 anos tem cinco gols em seis partidas pela Copa Libertadores. (Divulgação/EFE)

20:55 Mais um dado para deixar a torcida cruzeirense confiante, jogando no Paraguai, o Cruzeiro jamais perdeu. São 4 vitórias e apenas um empate.

20:51 O palco da partida será o General Pablo Rojas. É esperado um grante público e um imensa pressão da torcida paraguaia. O estádio tem capacidade para mais de 30 mil espectadores. (Foto: Vladimir Valverde)

20:53 Samudio, lateral paraguaio, também afirmou que os paraguaios temem jogar contra brasileiros: “Paraguaios temem jogar contra equipes brasileiras. As equipes brasileiras não esperam para ver o que acontecerá, elas saem com tudo. Temos de tratar de conseguir o resultado e buscar a classificação. Temos de fazer bom jogo para conseguir nosso objetivo”

20:50 O técnico diz que a postura do time não será defensiva: "O Cerro jogará como sempre. Não entraremos em campo para os defender. Vamos deixar tudo em campo para buscar a classificação, ninguém pode ter dúvida sobre isso"

20:47 Arce, treinador do Cerro Porteño, é um velho conhecido do futebol brasileiro, com passagens pelo Grêmio e Palmeiras. O ex-lateral também vasta expiriência pela Libertadores, com conquistas em 1995 e 1996.

20:45 Marcelo Oliveira analisou as qualidades do adversário: "O Cerro joga com velocidade, é muito equilibrado e merece nosso respeito. Agora, não temos outra opção a não ser buscar a vitória ou o empate por mais de dois gols", lembrou. "Vamos estudar o adversário. Se começarem a retroceder, vamos pressionar"

20:41 Fábio ainda falou sobre a felicidade de jogar pelo Cruzeiro: “Todo jogo é emocionante, independentemente de que número (de jogos) você esteja alcançando. Só de vestir essa camisa, já é um presente de Deus. Então, isso é que eu sempre foco. O importante é estar se sentindo bem e vestindo a camisa do Cruzeiro”

20:39 Neste jogo, Fábio se tornará o goleiro que por mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro, com 557 partidas: “Será muito especial. Acho que o Raul é uma referência da história vitoriosa do Cruzeiro. Importante manter um bom nível que, com certeza, vou seguir ajudando o Cruzeiro. Isso também tem muita importância”

20:35 Larissa Riquelme é torcedora do Cerro Porteño, e madou um beijo para os torcedores do Cruzeiro: "Temos que nos impor em campo, não podemos ficar só nos defendendo, porque sabemos jogar e temos que manter o nosso estilo de jogo para buscar a classificação. Sabemos que será um jogo difícil, pegado, de marcação, a torcida deles pressiona bastante no estádio deles, mas já mostramos que temos forca para conseguir bons resultados e voltar com a classificação." (Foto: Divulgação/Cerro Porteño)

20:30 Samudio também se diz preparado para a decisão: "Temos que nos impor em campo, não podemos ficar só nos defendendo, porque sabemos jogar e temos que manter o nosso estilo de jogo para buscar a classificação. Sabemos que será um jogo difícil, pegado, de marcação, a torcida deles pressiona bastante no estádio deles, mas já mostramos que temos forca para conseguir bons resultados e voltar com a classificação." (Foto: D.A Press)

20:27 Julio Baptista, atacante do Cruzeiro, descartou possibilidades de empate com gols e só pensa em vencer para garantir a classificação: “É um jogo bastante parecido com aqueles contra Universidad de Chile e Real Garcilaso - em que o Cruzeiro teve obrigação de vencer para chegar às oitavas de final- . A gente sabe que tem de ganhar. Não há outra possibilidade. É só ganhar e ganhar”

20:25 O comandante do Cruzeiro não haverá mais nenhum desfalque no elenco.

20:25 Marcelo Oliveira poderá ter o Dagoberto de volta, o jogador está recuperado de uma lesão que havia sofrido.

20:24 Agora para conseguir se classificar, o Cruzeiro precisa ganhar do Cerro Porteño no Paraguai. Um empate com mais de dois gols também classifica o Cruzeiro. Se as equipes empaterem por 1 a 1, a partida vai para os pênaltis.

20:23 Na volta, a partida foi interrompida aos 24 minutos do segundo tempo, quando a torcida paraguaia começou arremeçar pedras no gramado. A Cruzeiro vencia a partida por 3 a 2 no momento do apito final

20:23 Em 2008, as equipes se enfrentaram pela fase preliminar da Libertadores. Na ida, o Cruzeiro venceu com uma boa atuação de Ramires, que fez dois gols na partida, Marcelo Moreno também marcou uma vez na partida. O jogo acabou 3 a 1 para a equipe celeste, que teve boa vantagem na partida de volta.

20:20 O Cerro Porteño empatou contra o General Diaz por 1 a 1. O Cerro é o sétimo colocado do campeonato nacional.

20:18 Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou com o São Paulo por 1 a 1 na segunda rodada. Julio Baptista marcou um belo gol de falta, Antônio Carlos empatou para o São Paulo nos acréscimos.

20:15 Na partida de ida, Cerro Porteño conseguiu o empate no Mineirão contra o Cruzeiro. O time paraguaio abriu o placar e viu Samudio empatar no último.

20:13 O Cruzeiro conseguiu uma bela arrancada para se classificar na fase de grupos. Na memória do torcedor vem a conquista de 1997, onde o time perdeu os três primeiros jogos e conseguiu uma grande superação, tendo conquistado a taça na epóca. A campanha desse ano é semelhante e enche o torcedor de novas esperançãs. (Divulgação/Cruzeiro)

20:10 Boa noite! Hoje teremos mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Vocês poderão acompanhar a partir de agora o jogo entre Cruzeiro e Cerro Porteño, pelas oitavas-de-finais da Copa Libertadores da América. A partida será iniciada logo mais, às 22h.