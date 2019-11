Eutrópio é demitido e Figueira já anuncia Guto Ferreira como novo técnico

Guto Ferreira é o novo técnico do Figueirense. Após o anúncio da demissão de Vinicius Eutrópio na manhã de hoje, Guto foi anunciado através da página do Figueira no Facebook. O último trabalho dele foi na Portuguesa, onde conseguiu a 12ª posição na Série A 2013 (acabou sendo rebaixado após uma denúncia no STJD). Foi demitido da Lusa após cinco rodadas do Paulistão 2014.

O novo técnico alvinegro já comandará o treinamento na tarde de hoje. Sua apresentação oficial será na sexta-feira e ele já comandará o time no domingo, quando o Figueira vai ao Heriberto Hülse enfrentar o Criciúma, 19º colocado da Série A. Em duas partidas, o Figueira ainda não pontou no Campeonato Brasileiro e é lanterna da competição

Demissão na manhã de terça-feira

Eutrópio conseguiu o acesso para a Série A com o Figueira em 2013 e foi campeão catarinense em 2014, mas acabou sendo demitido (Foto: Luiz Henrique/Figueirense FC)

Dezessete dias após comemorar o título catarinense, Vinicius Eutrópio foi demitido do comando alvinegro após duas derrotas nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, Na manhã de hoje (30), ele apareceu no CT do Cambirela pra se despedir dos jogadores e jornalistas. "Eu saio de certa forma com sentimento de dever cumprido, mas poderia ter feito mais", desabafou Eutrópio em sua última entrevista no Figueirense.

Em oito meses no comando alvinegro, Eutrópio, de 47 anos, levou o time à 4ª posição na Série B 2013, que deu o acesso ao Figueirense. Em 2014, foi campeão catarinense ao vencer o Joinville na final.

