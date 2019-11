Treze x Vasco da Gama, Copa do Brasil 2014 e

00:03 Encerramos aqui a transmissão de Treze 1x2 Vasco. Acompanhe a crônica desta partida dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigado pela companhia e pela audiência, tenha uma ótima noite e até a próxima.

23:56 Com o resultado, o Vasco consegue boa vantagem, mas não consegue eliminar o jogo de volta, que acontecerá em São Januário.

23:54 "Infelizmente não deu para a gente, mas consegui fazer um gol para a minha filha hoje. Agora é trabalhar, focar no próximo jogo da Série c e depois no jogo de volta. Acho que nada é impossível lá (no Rio).", lamentou Esquerdinha.

23:53 "A proposta não era essa (era eliminar o jogo de volta). Mas o importante foi a vitória. Tivemos pequenas falhas, um pouco de falta de atenção. Mas o grupo está de parabéns, correu atrás do resultado. Agora é esperar o próximo jogo e ter fé em Deus para sair com a vitória lá.", afirmou Danilo.

50' TERMINA O JOGO!

48' Treze cobra escanteio curto e ganha uma falta próximo à área.

41' SUBSTITUIÇÃO NO TREZE! SAI: Jonatas Belusso; ENTRA: Tiago Souza.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Em cobrança de escanteio, Douglas levanta na cabeça de Thalles, que ganha de todo mundo pelo alto e vira o jogo para o Vasco.

35' Léo Bartholo puxa o contra-ataque, mas Fabinho Cambalhota prende demais a bola e perde a jogada.

32' QUASE! Em cobrança de falta, Douglas manda no ângulo e Gilson faz grande defesa.

30' Gilson está caído e vai receber atendimento. O goleiro levou a pior em dividida no ataque do Vasco.

28' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS! Por falta em Danilo.

26' Na cobrança da falta do Treze, Diogo Silva demora a ir na bola e quase se complica.

25' CARTÃO AMARELO PARA DANILO! Por falta em Fabinho Cambalhota.

23' CARTÃO AMARELO PARA BIRUNGUETA! Por falta em Marquinhos.

22' Esquerdinha volta para a esquerda, faz mais uma boa jogada e bate no cantinho para boa defesa de Diogo Silva.

19' Danilo faz tabelinha com Yago, que chega na linha de fundo e é travado por Negretti.

18' SUBSTITUIÇÃO NO TREZE! SAI: Jailson; ENTRA: Fabinho Cambalhota.

17' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO RENAN! Por falta em Esquerdinha.

14' SUBSTITUIÇÃO NO TREZE! SAI: Clebson; ENTRA: Léo Bartholo

13' De novo com Esquerdinha, Treze chega novamente pela direita de ataque. Clebson recebe o cruzamento na área, mas bate em cima de Fellipe Bastos.

7' Yago recebe na direita, rola para Thalles na entrada da área, e ele dá de calcanhar, para o chute muito forte de Marquinhos, que faz a bola subir demais.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Marquinhos arranca pela esquerda, cruza, na medida, para Thalles, que empurra para o gol.

0' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Reginaldo; ENTRA: Marquinhos

0' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Montoya; ENTRA: Yago

0' BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

22:54 "A partida está um pouco difícil, o meio muito truncado, depois do gol eles se fecharam. Temos que explorar mais as laterais e ter paciência com a bola para concluir as jogadas com eficiência.", resumiu Douglas.

22:53 "A gente está bem, tem que ter mais calma no último passe e no segundo tempo estar atento à marcação mais forte ali no meio de campo.", disse Clebson.

45' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

41' Jonatas Belusso ganha de Douglas Silva na corrida, chuta forte e Diogo Silva consegue defender.

38' Em cobrança de escanteio, Esquerdinha se abaixa para cabecear e dá um susto nos jogadores do Vasco. Bola sai pela linha de fundo.

36' CARTÃO AMARELO PARA MONTOYA!

32' Douglas olha para a área e encontra Thalles, que chuta em cima do zagueiro Douglas.

31' Vasco troca passes no meio-campo e Douglas tenta de longe, mas bola passa em cima do gol.

27' Diego Renan solta uma bomba e, mais uma vez, Gilson defende.

25' QUE DEFESA! Douglas Silva cabeceia, em lançamento para a área, e Gilson defende com o joelho. Na sequencia, a arbitragem pega uma falta em cima do goleiro.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TREZE! Jonatas Belusso arranca pela lateral-esquerda de ataque, toca para a área e Esquerdinha só empurra para o fundo das redes.

18' A torcida vaia quando Montoya pega na bola.

17' Danilo chuta forte da entrada da área, mas bola passa à direita do gol de Gilson.

15' Montoya trabalha a bola na lateral, toca para André Rocha, mas Fernandes consegue tirar.

10' Em enfiada de bola para Jonatas Belusso, Diogo Silva sai para abafar. O atacante tenta dar um balão no goleiro, mas o chute sair forte demais e a bola sai pela linha de fundo.

7' Jailson arranca pela lateral-direita, mas se atrapalha com a marcação do Vasco e tem que voltar a bola.

6' Vasco perde a bola em seu campo, Treze tenta atacar, mas Danilo consegue recuperar em bote certeiro.

2' Douglas lança bola para a área, Thalles tenta o primeiro gol, mas bola acaba saindo pela linha de fundo.

0' BOLA ROLANDO!

21:55 O Vasco também está em campo, com seu uniforme número dois, branco.

21:53 O Galo da Borborema entra em campo com uma faixa com o escrito: "Racismo não".

21:38 O Treze vai à campo com: Gilson, Birungueta, Negretti, Douglas e Fernandes; Sapé, Esquerdinha, Douglas Packer e Clebson; Jailson e Jonatas Belusso.

21:27 Escalação oficial do Vasco: Diogo Silva, André Rocha, Luan, Douglas Silva e Diego Renan; Danilo, Fellipe Bastos, Douglas e Montoya; Reginaldo e Thalles. No banco: Jordi, Jomar, Marlon, Aranda, Dakson, Yago e Marquinhos.

21:10 A marca Óticas Diniz e a Rafarillo, loja de sapatos masculinos, fecharam patrocínio pontual com o clube Treze Futebol Clube para o jogo desta quarta-feira (30). O símbolo das Óticas Diniz estará estampado no peito da camisa do time paraibano, enquanto o símbolo da marca Rafarillo aparecerá na barra da parte da frente do uniforme. O contrato teve o intermédio da Wolff Sports & Marketing. Até o começo de abril, a agência já tinha fechado patrocínio pontual para mais de 18 equipes. A Óticas Diniz, em especial, já apareceu nos uniformes do Palmeiras, Bragantino, Santos e CRB.

21:00 A equipe Cruzmaltina tentará vencer a partida por dois ou mais gols de diferença e evitar o jogo de volta, marcado para o dia 7 de maio em São Januário, e o meia Douglas considera importante um bom resultado para dar moral para a equipe na sequência da temporada: “O Vasco vai brigando até o último momento para chegar na final. É uma competição importante, que dá uma classificação para a Libertadores, que é uma possibilidade boa para a gente, então não temos que dividir nada não. É responsabilidade nas duas competições. Devemos tentar ajustar os erros desses dois jogos que passaram e esquecer o resto, pensar no próximo jogo, não temos tempo para lamentar, é pensar no próximo jogo para dar a volta por cima".

20:55 Leandro Sena não contará com o volante Leanderson, que foi expulso na vitória sobre o Tombense; nem poderá contar com o volante Charles Wagner, com o zagueiro Oliveira e com o recém-contratado meia Jean Carioca, porque todos estes já disputaram a primeira fase da Copa do Brasil.

20:50 Tentando esquecer o mau começo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco entra em campo nesta quarta-feira (30), às 22h (de Brasília), para enfrentar o Treze-PB, no Estádio Amigão, em Campina Grande, pela rodada de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Um resultado positivo pode ajudar o time a espantar o clima de crise: "O Treze está longe de ser um time fraco ou bobo, não chegou até aqui por acaso. Trata-se de um adversário que vai nos causar problemas, ainda mais se os deixarmos impor o estilo de jogo. A tendência é que eles comecem a partida na empolgação de mandante. Vamos precisar ficar atentos", disse Adílson.

20:47 Esperança de gols para o futuro em São Januário, Thalles ganhou a oportunidade que esperava desde a lesão de Edmílson na primeira partida final do Campeonato Carioca: a vaga de titular no ataque do Vasco. Contra o Treze, em Campina Grande, o garoto de 18 anos faz o quarto jogo consecutivo já diante de uma incômoda sequência sem gols que começou contra o Flamengo, na traumática finalíssima do estadual, e as duas primeiras rodadas da Série B - América-MG e Luverdense. Sempre cuidadoso com a ascensão do pupilo, Adílson Batista fez hora extra com o garoto após o treino dessa terça-feira (29). Ao lado de Reginaldo, o técnico treinou o atacante para finalizar de todo jeito possível, além de levar uma conversa no pé do ouvido - que Thalles também teve com o preparador físico Daniel Gonçalves no fim das atividades. O diretor executivo Rodrigo Caetano é outro que tem atenção especial com a revelação vascaína.

20:45 Após o treino desta terça-feira (29), Leandro Sena disse que ficou satisfeito com o desempenho do time. Mas alertou seus jogadores para o perigo que representa o adversário, mesmo diante da má fase por que passa: "O time fez um bom treino. Os jogadores assimilaram aquilo que nós pretendemos na partida, mas temos que entrar precavidos. Afinal de contas, Vasco é Vasco".

20:43 O técnico do Treze, Leandro Sena, praticamente definiu o time titular que vai jogar na noite desta quarta-feira (30) contra o Vasco, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil e que vai acontecer no Estádio Amigão, em Campina Grande. Os últimos acertos foram definidos no treino desta terça-feira (29), realizado no local do confronto. Sena inicialmente realizou um treino tático e depois fez o chamado "coletivo apronto". Ao longo da tarde ele optou pelas entradas de Birungueta na lateral-direita e Douglas na zaga. No setor de armação, Felipe Alemão começou como titular, mas depois cedeu o posto a Esquerdinha. E no ataque, a dupla Jailson e Jonatas Belusso foi mantida. Este é um time diferente tanto do que venceu o Tombense na primeira fase da Copa do Brasil, como o que estreou com derrota no último sábado (26) pela Série C do Campeonato Brasileiro. Isso porque Leandro Sena não contará com o volante Leanderson, que foi expulso na vitória sobre o Tombense; nem poderá contar com o volante Charles Wagner, com o zagueiro Oliveira e com o recém-contratado meia Jean Carioca, porque todos estes já disputaram a primeira fase da Copa do Brasil.

20:40 Após o término do Campeonato Carioca, o Vasco viveu duas semanas de ebulição, como a entrada de um pedido de anulação da final do Campeonato Carioca pelo departamento jurídico por erro de arbitragem, o afastamento de Everton Costa por 6 meses dos gramados em decorrência de uma miocardite e o mau início na Série B, com um empate e uma derrota. Na opinião do diretor executivo Rodrigo Caetano, o Vasco não deve se lamentar pelo mau momento, rechaçou que a perda do título carioca foi um fator para o início irregular na Série B e disse que o clube busca aumentar as opções de peças de reposição no elenco, que estavam escassas: “Toda a condução de todos esses processos foi feita diretamente pelo presidente do clube e pelo departamento jurídico. Nós do futebol temos que tentar o mais rápido possível retomar o foco para aquele campeonato que existe. Costumamos dizer, não sei se lamentavelmente ou não, o futebol te permite um dia de luto apenas. Naquele caso, com todas as questões envolvidas, o luto se estendeu, e não podemos ficar aqui e justificando a perda do estadual como um fator para o início ruim na Série B, é claro que tem influência, não resta dúvida, e trabalhamos com seres humanos".

20:35 FIQUE DE OLHO: Thalles vem tendo uma ascensão meteórica no Cruzmaltino. Com idade ainda de primeiro ano de juniores, ele foi campeão da Taça Belo Horizonte da categoria, em agosto de 2013, tendo sido um dos artilheiros da equipe. Logo em seguida, foi efetivado pelo ex-treinador Dorival Júnior entre os profissionais. A estreia no time principal aconteceu nos minutos finais da partida contra o Criciúma, em outubro do ano passado. (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

20:30 FIQUE DE OLHO: Autor de defesas importantes que ajudaram o time a sair de campo com um empate na estreia da Copa do Brasil, o arqueiro Alvinegro foi o grande personagem da partida com grandes defesas na segunda etapa. Camisa 1, tido com um dos principais jogadores no confronto que acabou em 1 a 1, Gilson pode ajudar o Galo em mais uma boa chance de classificação na competição nacional. (Foto: Reprodução/PB Esportes)

20:27 O Cruzmaltino ainda negocia com o atacante Eduardo Sasha, do Internacional. Porém, apesar do jogador não estar sendo aproveitado no Colorado, o clube gaúcho, a princípio, só aceita cedê-lo caso o Vasco apresente uma proposta financeira. A diretoria agiu rápido para suprir as ausências dos lesionados, que deixaram o elenco ainda mais enxuto. Recentemente, o time perdeu o atacante Everton Costa por seis meses em função de uma arritmia cardíaca.

20:25 A política de contratações será esta: nomes sem vínculo com clubes - caso da dupla do Ituano - ou aqueles que consigam acordo para atuar em São Januário. Este foi o caso de Fabrício, que rescindiu com o São Paulo, com quem tinha contrato até o fim deste ano. Guilherme Biteco vem por empréstimo do Hoffenhein, com “taxa de vitrine” - em caso de venda antes do fim do contrato com o Vasco (dezembro de 2014) - e opção de aquisição pelo clube carioca ao término da passagem por São Januário. Rodrigo Caetano abriu os planos vascaínos e disse que ainda espera trazer para esta temporada mais dois ou três nomes, sendo um destes atacante: "Não vou iludir o torcedor do Vasco, não temos esse direito. Mas também podemos dizer o seguinte: nome não é garantia de retorno, nem técnico nem financeiro. Tecnicamente os dois que estão aqui – Rafael Silva e Anderson Salles – vêm de grande momento, foram campeões há duas semanas e estavam sendo disputados por outros clubes. Anderson, inclusive, fez parte da seleção do campeonato paulista".

20:20 O goleiro Gilson, do Treze, declarou na tarde desta terça-feira (29) que é o sonho de todo jogador de futebol vencer o Vasco da Gama. E que com o elenco do Treze isto não vai ser diferente. Mas a um dia do jogo de ida válido pela Copa do Brasil, o discurso do arqueiro é de respeito e humildade frente ao adversário. E ponderou que, ao menos a princípio, o objetivo do time é garantir o jogo de volta no Rio de Janeiro. Segundo o arqueiro, apesar de enfrentar uma das grandes equipes do país, o time galista vem trabalhando duro durante toda a semana para que esse objetivo seja alcançado: "Nós estamos trabalhando duro. Queremos jogar de igual para igual contra a grande equipe do Vasco. Para, a princípio, levar a decisão para o Rio de Janeiro. E só depois ver o que conseguimos jogando fora de casa".

20:15 O Club de Regatas Vasco da Gama acertou as contratações do volante Fabrício, do zagueiro Anderson Salles, do meio-campo Guilherme Biteco e do atacante Rafael Silva. Os jogadores Anderson e Rafael foram apresentados oficialmente na manhã desta terça-feira (29), após o treinamento, na sala de imprensa do Estádio de São Januário. As apresentações de Fabrício e Guilherme Biteco também acontecerão na Colina história, mas apenas após as atividades da próxima sexta-feira (2).

20:13 Poupado na derrota por 2 a 1 para o Luverdense, no último sábado, Arena Pantanal (MT), o goleiro Martín Silva vai desfalcar o Vasco mais uma vez. O camisa 1 treinou separado dos companheiros na manhã desta terça-feira (29), em ritmo menos intenso que Diogo Silva, Jordi e até Márcio, ex-goleiro vascaíno, hoje preparador ao lado de Carlos Germano. Após a atividade, o departamento médico do clube decidiu poupá-lo novamente em busca da recuperação plena do problema no tendão de Aquiles. Nesta quarta-feira (30), o time do técnico Adílson Batista enfrenta o Treze, às 22h (de Brasília), no estádio Amigão, em Campina Grande, no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil: "Martín Silva segue fora do time. Optamos por deixá-lo no Rio por conta da recuperação plena. Os demais lesionados seguem se recuperando dentro do previsto. Esperamos contar com boa parte deles a partir da semana que vem".

20:10 Na véspera da primeira partida do Vasco contra o Treze-PB, pela segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Adílson Batista promoveu novidades no coletivo realizado na manhã desta terça-feira (29). O treinador mudou um pouco o time que encarou o Luverdense no sábado (26), pela Série B do Brasileiro, e testou Douglas Silva na zaga. Contratado no início do ano, mas sem jogar porque se recuperava de uma lesão, Douglas entrou no lugar de Rafael Vaz, que atualmente substitui Rodrigo, titular absoluto da vaga, mas que está lesionado. Ele formou dupla com Luan. Já no meio, Adílson testou Danilo, jovem das categorias de base do Vasco, no lugar de Aranda. O goleiro Martín Silva treinou, mas não joga.

20:00 O Vasco da Gama não vive um bom momento, após perder o título do Campeonato Carioca, o time sofreu com a perda de muitos jogadores importantes do elenco, como o artilheiro Edmílson, o atacante Everton Costa, o goleiro Martín Silva e os meias Bernardo e Pedro Ken. No Campeonato Brasileiro da Série B, um empate e uma derrota, já na Copa do Brasil, o Cruzmaltino superou o Resende e se classificou para enfrentar o Treze-PB. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença elimina o jogo de volta, já que o primeiro será nesta quarta-feira (30), às 22h, no Estádio Ernani Sátyro. O meia Douglas analisou a partida e não espera ter facilidade diante da equipe paraibana, mas acredita que o grupo pode fazer um bom jogo e conseguir a vitória: ''Não é tão fácil, eliminando o segundo jogo ganharemos tempo para trabalhar. Temos que ter cuidado e jogarmos bem para conquistar o resultado positivo''. (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

19:57 Os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (28), no loja oficial do Treze, e devem se estender até momentos antes da partida, já nas bilheterias do Amigão. Os vascaínos vão ter direito a quatro mil entradas (todas para a arquibancada principal do Amigão) que estão sendo comercializadas pelo valor de R$ 80. Os trezeanos vão ocupar toda a extensão da arquibancada geral e os ingressos custam R$ 50.

19:55 Preocupada com a falsificação de ingressos para o jogo desta quarta-feira (30), contra o Vasco, a diretoria do Treze decidiu tomar uma série de medidas preventivas para coibir essa prática. Segundo o presidente trezeano, Eduardo Medeiros, o clube já está em contato com as policias Militar e Civil para impedir que esses ingressos sejam comercializados e também serão implantados equipamentos para identificar os bilhetes na entrada do Estádio Amigão: "Nós contratamos uma empresa para utilizar um leitor ótico em cada ingresso que for sendo entregue pelos torcedores. Com isso, se o ingresso for falso, o torcedor que adiquiriu não vai entrar no Estádio Amigão. Nós vamos montar uma logística junto com a Polícia Militar e, principalmente, com a Polícia Civil para que essa parte da vigilância possa ser feita de maneira adequada pela polícia, dentro e fora do estádio para reprimir algum cambista que venha querer comercializar ingressos falsos".

19:53 Na véspera da viagem a Campina Grande para encarar o Treze, pelo confronto de ida da segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco recebeu uma notícia: o jogo de volta foi remarcado para o dia 7 de maio, ao invés do dia 14, que era a data original. Vale lembrar que o Cruzmaltino pode evitar a partida caso vença por dois ou mais gols de diferença na Paraíba. A consequência direta da mudança foi a remarcação da partida entre Vasco e Oeste, pela 4ª rodada da Série B. Originalmente previsto para sexta-feira, dia 9 de maio, o jogo agora acontecerá no sábado, dia 10, às 16h20 (de Brasília).

19:50 Os times só se enfrentaram duas vezes na história, em eventos oficiais, organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF): em 1975 e 1983, com as duas vitórias do Vasco. No último jogo, o Cruzmaltino aplicou uma goleada por 5 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário.

19:47 O time de Campina Grande eliminou na primeira fase o Tombense de Minas Gerais, empatando a primeira partida em Tombos por 1 a 1, e depois vencendo o jogo de volta no Estádio Presidente Vargas por 2 a 1. Já a equipe carioca também precisou de duas partidas para eliminar o Resende. Após empatar em 0 a 0 no primeiro jogo, a equipe carioca venceu o duelo de volta em São Januário pelo placar mínimo:

19:45 Sejam muito bem-vindos, torcedores, a mais uma transmissão nesta primeira fase da Copa do Brasil 2014. A partir das 22h estaremos transmitindo, em tempo real , todas as emoções de Treze x Vasco, aqui na VAVEL Brasil.