Atlético-MG x Atlético Nacional, Copa Libertadores 2014 e

21:14 Vamos encerrando a transmissão por aqui. Fiquem ligados na VAVEL para ler a crônica da partida e toda a repercussão da partida! Até a próxima!

21:13 Tardelli reclamou muito por ter sido substituido.

21:11 O Atlético Nacional avança para as quartas de finais, e agora irá enfrentar o Defensor-URU.

21:09 O Atlético-MG está eliminado da Copa Libertadores da América, o time teve uma boa atuação, mas tomou o gol no fim em uma jogada de contra-ataque. Agora o Galo vai pensar no Campeonato Brasileiro.

21:08 Jogadores do Atlético Nacional fazem a festa.

ACABOU!!! O ATUAL CAMPEÃO ESTÁ ELIMINADO DA LIBERTADORES.

47' Torcedor atleticano canta o hino do clube.

46' Silêncio no estádio.

45' Duque estava adiantado, Galo vai sendo eliminado com gol irregular.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO NACIONAL!!! Cardona cruza para Duque na área, que completa e não da chances para Victor.

42' Atlético Nacional tenta pressionar o time da casa.

40' Bola sobra pra R10, que arriscou de primeira. Armani faz defesa tranquila.

38' Marion faz o passe para Guilherme, jogador finalizou fraco e perdeu boa chance.

35' Substituição no Galo. Entra: Marion. Sai: Fernandinho.

35' PASSOU PERTO!!! Réver finaliza de cabeça e bola passa com perigo.

33' CARTÃO AMARELO PARA HENRÍQUEZ!!! Jogador puxou Jô pela camisa.

31' Torcida do Galo volta aos gritos de "Eu acredito".

29' Substituição no Atlético Nacional. Entra: Najera. Sai: Berdal.

28' SALLLLLLLLLLLLLLLVAAAAAAAAAAAAA VICTOR!!! Cardenas fica livre, na frente do goleiro. Jogador finaliza e Victor faz defesa espetacular!!

26' Cartão amarelo para Berdal.

26' Substituição no Atlético-MG. Entram: Guilherme e Réver. Saem: Pierre e Tardelli.

24' Jô recebe bola na área e domina errada, jogador ainda consegue finalizar e bola passa com perigo.

23' Torcida pede Guilherme e será atendida por Levir Culpi.

20' Partida muito aberta no momento.

16' Tardelli faz bom passe para Jô, mas jogador já estava impedido.

12' Substituição no Atlético Nacional. Entra: Duke. Sai: Peralta.

11' Cardona recebeu belo lançamento de Cardenas, mas jogador já estava em posição irregular.

09' Tardelli recebeu a bola de Emerson Conceição e tentou jogada individual, mas jogador foi desarmado.

06' Valencia cruzou na área e Bocanegra apareceu para completar, jogador não pega bem na bola.

03' Ronaldinho bate e Armani faz defesa tranquila.

03' Fernandinho recebe falta na entrada da área. Ronaldinho na bola.

COMEÇA SEGUNDO TEMPO!!!

20:05 Com o resultado de momento, a partida está sendo encaminhada para as pênalidades. Quem você acha que vai se classificar? Deixe nos comentários.

20:00 O time do Atlético-MG conseguiu mudar a postura apresentada nas últimas partidas, o time vem colocando grande pressão no Atlético Nacional. O Galo abriu o placar com gol de Fernandinho.

ACABA O PRIMEIRO TEMPO!!

45' Jô aceita para Pierre, que arrisca de longe e isola.

41' CARTÃO AMARELO PARA MEJÍA!!! Jogador fez falta duro em Alex Silva.

37' Bocanegra recebe sozinho, jogador finaliza e acerta Emerson Conceição.

34' Galo consegue bom encaixar um belo contra-ataque, Tardelli recebe na área, mas na hora do passe, jogador não toca para ninguém.

33' PERDEU VALENCIA!!!!!! Bola sobra para jogador na área, jogador finaliza e bola saiu em linha de fundo.

32' Em troca de passes do Atlético Nacional, Cardenas passa bola muito forte.

VÍDEO: Gol de Fernandinho, que colocou igualdade no placar agregado.

28' Cartão amarelo para Victor!! Goleiro empurrou jogador adversário com a bola parada.

27' Tardelli rouba a bola no campo de defesa e tenta puxar contra-ataque, mas o jogador errou passe.

24' Pressão forte do time brasileiro!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALOOOOOOOO!!!! Após boa jogada de Jô, Diego Tardelli finaliza na trave. Na sequência da jogada, Fernadinho recebe na área e bate forte, abrindo o placar.

17' Time do Atlético-MG marca com muita pressão no campo do adversário.

12' Time colombiano troca passes e é mutio vaiado.

10' ALEX SILVA ARRISCOU!! Jogador finaliza de longe e passa sem perigo.

10' Cardona reclama de dores na perna.

06' Cardenas recebe bom lançamento, Tardelli consegue afastar.

04' Torcedores do Galo fazem grande festa!!

COMEÇA O JOGO!!

19:10 Atlético Nacional: Armani, Bocanegra, Peralta, Henriquez, Murillo, Bernal, Mejía, Díaz, Cardona, Cardenas e Valencia.

19:06 Menos de dez minutos para a bola rolar em Belo Horizonte.

18:46 Times começam a se preparar para a partida. (Foto: Reprodução/Twitter)

18:40 Galo confirmado: Victor, Alex Silva, Leo Silva, Otamendi, Emerson C., Pierre, Donizete, R10, Tardelli, Jô e Fernandinho

18:35 Delegação do Galo já é recepcionada pela torcida. (Foto: Reprodução/Twitter)

PRÉ JOGO: Precisando vencer, Atlético-MG recebe Nacional de Medellín no Independência

FIQUE DE OLHO: Diego Tardelli, atacante do Atlético-MG. O artilheiro não está na sua melhor fase, mas ainda tem a confiança da torcida. Tardelli já se destacou muito pela equipe alvinegra e foi Bola de Prata na última edição do Campeonato Brasileiro, na última edição da Copa Libertadores, o jogador teve 6 gols marcados e foi vice-artilheiro. Com a chegada de Paulo Autuori, o jogador não se adaptou ao esquema e caiu de produção. Agora com um novo treinador, o jogador pode voltar a brilhar nos gramados e fazer a alegria da massa alvinegra. Neste jogo decisivo, é um bom momento. (Foto: Bruno Cantini/Atlético Mineiro)

FIQUE DE OLHO: Shermán Cardenas, meia atacante do Atlético Nacional. É uma grande promessa do futebol colombiano e já fez deu grandes problemas ao Atlético-MG. O jovem meio-campista deu muito trabalho ao Galo na primeira partida e deixou um belo gol no final do jogo. O jogador mostrou grande velocidade e uma habilidade rara no primeiro jogo. (Foto: Divulgação/Atlético Nacional)

18:03 Palco de partidas épicas em 2013, a Arena Independência espera mais este grande confronto. Com capacidade para um pouco mais de 23 mil espectadores, o estádio sempre vira um caldeirão e o time atleticano costuma pressionar o adversário. É esperado um grande público para a partida. (Bruno Cantini/Atlético Mineiro)

FOTO: Jogadores do Atlético Nacional já fazem treinos no estádio. (Foto: Divulgação/Atlético Nacional)

18:00 Mejía sofreu uma lesão no tornozelo e virou dúvida para o duelo, o treinador Osório falou sobre o assunto: “Vamos esperar até o último momento para contar com ele”.

17:58 Diego Tardelli teve um problema fisíco durante a semana e ficou um dia sem treinar, porém não é grave e jogador está confirmado para a partida.

17:50 O Galo busca um placar inédito nesta Copa Libertadores para garantir a classificação. O time ainda não venceu por mais de dois gols de diferença nesta edição.

17:49 O presidente do Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta Galvis, deixou um comunicado no site oficial do clube, parabenizando o clube pelos 67 anos. "Parabéns Atletico Nacional por estes 67 anos de tanta alegria para seus fãs, e muitos mais virão. Estou feliz e orgulhoso de ser um fã da minha equipe da alma."

17:48 Leonardo Silva também falou sobre a partida, e espera melhora com cobrança: "Todo mundo tem que se cobrar. Ver o que pode melhorar. Não tem titular absoluto aqui. Joga quem estiver melhor. Já no primeiro jogo ele (Levir Culpi) substituiu dois jogadores que não tinham costume de sair nas outras partidas. Nosso elenco é qualificado e todos tem condição de jogar. É refletir dentro de si e procurar melhorar para o Atlético-MG crescer com isso."

17:45 Para o goleiro Victor, é nessas horas que a equipe cresce. "Chegou o momento de decisão. Momento de ver quem é quem. Porque para nós é o jogo do ano. Vamos precisar muito do apoio do torcedor. Temos plenas condições de reverter. Quanto mais energias positivas vamos absorver para poder passar por essa situação. Que não é nova. Nada que não tenhamos passado já. Mas é nesses momentos que nossa equipe cresce. O jogo será muito favorável e a classificação vai vir." (Foto: Bruno Cantini/Atlético Mineiro)

17:40 O Atlético Nacional terá o retorno de Cardona, que estava suspenso na primera partida. Cardona é um dos principais jogadores da equipe, e será um grande reforço.

17:38 Diego Tardelli reconheceu má fase e espera melhora: "Pra caramba, mas ano passado tive período assim também no Brasileiro e depois que voltei a marcar fiquei mais forte e motivado, até ganhei prêmios individuais. Mas não vivo bom momento e particularmente preciso voltar a fazer gols, ter a confiança que tinha ano passado. E toda vez me cobro e espero que seja no próximo jogo, nada como voltar a fazer gols e jogar bem, e espero que seja na partida de amanhã (quinta-feira). " (Foto: Bruno Cantini/Atlético Mineiro)

17:32 O treinador ainda conta com a força da torcida para triunfar: "Temos duas saídas para obter a classificação. Cabe a mim despertar neles o interesse de conquistar um título mundial interclubes, já que se eles estiverem focados nesse título correrão tudo o que podem amanhã; e a segunda é a torcida. A acústica (do Independência) melhorou e a torcida faz mais barulho. Não vai ser nada fácil, mas a possibilidade de vitória é grande se estivermos todos juntos."

LEIA MAIS: Levir Culpi espera recuperação na quinta-feira, pela Copa Libertadores

17:30 Levir traçou novas metas para o clube: "É pouco tempo para treinamento, mas já tem uma base e o que precisa é traçar o objetivo, o que eles querem, o que o clube quer. Reestabelecemos as prioridades do Atlético e o time pretende agora recuperar a perda do Mundial de Clubes. Agora é concentrar no objetivo, estamos há alguns jogos de conquistar o título interclubes do mundo e isso que teremos que buscar. A torcida não teve aquele gostinho, os atletas também não, é um título a ser perseguido e podem se reencontrar para irem mais forte que ano passado." (Foto: Bruno Cantini/Atlético Mineiro)

17:28 A torcida atleticana estendeu uma faixa na Sede de Lourdes, em homagem ao Ronaldinho Gaúcho. O jogador agradeceu via rede social. "Sou muito grato por esse clube e essa torcida! Vou com eles até o fim!! #AquiÉGalo!!". (Foto: Divulgação/Atleta)

17:23 Na última partida, o Atlético-MG foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1, na Arena Grêmio. Com o resultado, o Galo fica com a décima quinta colocação do campeonato.

LEIA MAIS: Grêmio vence Atlético-MG e conquista os três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro

17:20 O Atlético Nacional espera repetir o triunfo de 1989, onde conquistou a Copa Libertadores da América. O time contava com nomes como René Higuita, Andrés Escobar, John Tréllez, Faustino Asprilla.

17:17 O torcedor do Atlético-MG tem na memória a camapanha de 2013, onde o time teve que reverter resultados ainda maiores sobre Newells Old Boys e Olimpia. O lema "caiu no Horto, tá morto" deu certo em toda campanha. Agora o torcedor volta a relembrar estes momentos.

17:15 O Atlético-MG conta com o retrospecto ruim dos colombianos contra as equipes brasileiras. Contando os confrontos após o ano 2000, o time teve apenas uma vitória, contra o Bahia e na partida de ida contra o Atlético Minero. Fora isso, foram dois empates e nove derrotas diante os clubes brasileiros.

17:13 Com a derrota na Colômbia, o técnico Paulo Autuori não resistiu e deixou o comando do Atlético-MG. Para ser seu substituto, Levir Culpi foi contratado e novamente tem missão de reorganizar o clube.

LEIA MAIS: Atlético-MG é rápido e anuncia Levir Culpi como seu novo treinador

17:11 Na partida de ida, o Atlético Nacional venceu por 1 a 0 jogando em casa. O Atlético Mineiro precisará correr atrás do resultado em Belo Horizonte.

LEIA MAIS: Com gol no fim, Nacional de Medellín vence Atlético-MG na Libertadores

17:00 Boa noite! Hoje teremos mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Vocês poderão acompanhar a partir de agora o jogo entre Atlético-MG e Atlético Nacional, pelas oitavas-de-finais da Copa Libertadores da América. A partida será iniciada logo mais, às 19h15.