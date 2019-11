Atlético-MG e Atlético Nacional empatam e Galo está eliminado da Libertadores

Atlético-MG e Atlético Nacional se enfrentaram nesta quinta-feira (01), pela Copa Libertadores da América. A partida terminou no resultado de 1 a 1, gols de Fernandinho e Duque. Com o resultado, Galo encerra o sonho de ser bicampeão da América.

O Atlético-MG jogou de maneira diferente e apresentou um bom futebol na primeira etapa. Levir Culpi conseguiu fazer um belo trabalho e os jogadores entraram em campo turbinados na primeira etapa. A torcida também fez seu papel e lotou o estádio, a festa era grande nas arquibancadas para motivar o time. O time atleticano conseguiu se impor sobre o Atlético Nacional e levar muito mais perigo, diferente da primeira partida. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Fernandinho abriu o placar no Horto, dando mais ânimo ao time. A primeira etapa acabou com o placar mínimo em vantagem para o time da casa, resultado levava o jogo aos pênaltis.

O segundo tempo teve mais equilibrio, o Atlético Nacional conseguiu ligar contra-ataques com muita velocidade. O jogo ficou em aberto e ambos os times tiveram grandes chances. Cardenas perdeu uma grande chances, com uma grande defesa de Victor. O Galo tentou atacar em todo momento, mas dava espaço ao adversário. Já no fim do segundo tempo, Cardona encontrou Duque na área e deu fim ao jogo.

Com a eliminação, o Atlético-MG vai concentrar suas forças no Campeonato Brasileiro. O time teve grande melhora em relação ao futebol apresentado nos outros jogos. O próximo jogo do Atlético-MG é contra o Goiás, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético Nacional agora irá enfrentar o Defensor nas quartas-de-finais, pensando em repetir a campanha de 1989. O time também está em boa fase no campeonato nacional, onde já está na fase mata-mata.

Fernandinho marca e renova esperanças da torcida

A postura do Atlético-MG foi bem diferente da mostrada nas partidas anteriores, o Galo, junto com a força da sua torcida, conseguiu anular o time do Atlético Nacional. O time atleticano vinha pressionando a marcação desde o campo de defesa do adversário, forçando o erro do adversário.

Logo aos 20 minutos, Jô conseguiu fazer uma bela jogada na ponta esquerda e cruzou na área, para Diego Tardelli. O atacante finalizou e a bola bateu na trave. Na sequência do lance, Fernandinho conseguiu ajeitar a bola e finalizar com muito força, abrindo o placar logo na primeira metade do primeiro tempo e renovando as esperanças alvinegra.

A postura do time da casa continuou a mesma, Levir Culpi conseguiu organizar o time e se impor, a massa alvinegra ainda embalava o time, cantando o tempo inteiro. Todavia, o time alviverde conseguiu criar alguns contra-ataques, levando perigo ao gol de Victor. A chance mais clara do Atlético Nacional foi com Valencia. A bola sobrou para o jogador finalizar na área e bater rasteiro, assustando a torcida presente no local.

O primeiro tempo foi encerrado com o placar de 1 a 0 para o time da casa. Com o resultado de momento, a partida ia se encaminhando para as cobranças de pênaltis.

Duque marca no fim e elimina Atlético-MG da Libertadores

O início do segundo tempo foi diferente para o time do Atlético-MG. A defesa cometia algumas falhas que preocupavam os torcedores. Emerson Conceição errava na marcação. Osório até tentou ousar em sua substituição, retirando Peralta, zagueiro, para entrada de Duque, atacante.

Após o início ruim, o Atlético-MG conseguiu equilibrar a partida. Fernandinho continuou sendo o jogador mais importante do time, criando as melhores jogadas para o time alvinegro. A grande chance do Atlético Nacional foi aos 30 minutos do segundo tempo, quando Cardenas ficou livre e tentou bater colocado contra o Victor. O goleiro atleticano fez mais uma defesa sensacional na sua carreira.

O time visitante continuou achando bom lances de contra-ataque. Cardona encontrou Duque na área, e, em posição irregular, o jogador finalizou e empatou a partida aos 43 minutos do segundo tempo, eliminando as chances de classificação do time mineiro e carimbando a vaga nas quartas-de-finais.

RF