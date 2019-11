Brasília x Sport, Copa do Brasil 2014 e

23:54 Encerramos aqui a nossa transmissão de Brasília e Sport, jogo que classificou o Leão à segunda fase da Copa do Brasil. Dentro de alguns instantes, a crônica estará disponível aqui no site.

23:52 Na Copa do Brasil, o Leão enfrentará o Paysandu na segunda fase.

23:50 O Sport, agora enfrenta o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (4), no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

23:46 Augusto, do Sport, foi considerado o melhor jogador da partida.

47+3 Fim de jogo no Mané Garrincha; Sport vence e elimina o jogo da volta. Leão classificado na Copa do Brasil.

47+3 Fernando, do Brasília, leva cartão vermelho. Lateral discutiu com o goleiro do mesmo time.

45+1' Clécio tenta, mas pega muito mal na bola, que passa longe.

45' Teremoe três minutos de acréscimo.

43' Clécio chuta, mas uma vez a tentativa vai para fora.

42' Cartão amarelo para Bileu, do Sport, por retardar o jogo.

41' Pressão do Brasília! Bryan bate de fora da área, e assusta mais uma vez.

40' Renan Oliveira fez bela jogada, mas bateu para a fora; passou raspando.

40' Na trave! Bryan chuta com muita felicidade, a bola carimba o travessão de Magrão.

37' Brasília se empolga e passa a acreditar na sobrevida na Copa do Brasil.

35' GOL DO BRASÍLIA! Kaká diminui para o time da casa; colorado ainda tem chances de sobreviver, precisa de mais um gol.

33' Equipe pernambucana vai dominando as ações.

30' Artur erra na saída de bola! Salvo pelo esforço do zagueiro Márcio Santos.

27' Augusto, do Sport, sente dores e está caído no gramado.

24' Duas substituições no Sport: Entram: Ronaldo e Bileu; Saem: Rithelly e Igor.

22' Passa perto! Claudecir chuta de longe, a bola era quente, mas passou à esquerda de Magrão, que estava na bola.

19' Sport vai massacrando e está perto do quarto gol.

18' Passa perto! Leonardo bate cruzado, a bola passa raspando a trave direita do goleiro Artur; aberto o caminho para a goleada.

18' O Brasília precisa de gols para sobreviver na Copa do Brasil.

16' Felipe Azevedo finaliza, a bola sai por cima.

14' GOL DO SPORT! Ananias, em velocidade, toca na saída do goleiro Artur e faz o terceiro do Leão.

13' Cartão amarelo para Augusto, do Sport.

13' Substituição no Sport: sai: Wemdel, entra: Ananias

8' Artur outra vez! Agora, no chute do Wendel.

8' Defende Artur! Felipe Azevedo escora cruzamento de Leonardo; boa defesa do goleiro colorado.

7' Brasília buscando mais o ataque, enquanto o Sport fica na espreita, aguardando a hora certa de atacar.

5' Jogo mais aberto e corrido na segunda etapa.

4' Colorado tenta assustar, mas Magrão faz a defesa.

2' Brasília começa o segundo tempo tendo pressionar.

0' Substituição no Brasília: sai: Victor Hugo, entra: Bryan

0' Começa o segundo tempo! Brasília vai perdendo para o Sport por 2 a 0.

22:50 Não saia daí, daqui a pouco tem todas as emoções do segundo tempo.

22:46 Sport teve mais posse de bola, mais ímpeto ofensivo e mais eficiente no ataque.

22:42 Grande atuação do time rubro negro, que sai de campo bastante satisfeito.

45+2 Fim do primeiro tempo! Sport vai vencendo por 2 a 0 e eliminando o jogo da volta.

45+1' Defende o goleiro Magrão.

45+1' Falta perigosa para o Brasília.

45' Salva Magrão! Seria um gol contra de Ewerton Páscoa; que milagre do goleiro leonino.

43' Time rubro negro vai liquidando a parada já no primeiro jogo; porém, ainda tem muita bola para rolar.

39' GOL DO SPORT! Augusto enchre o pé direito e faz um golaço! É o segundo do Leão no jogo.

39' Sport pressiona, tentando evitar o jogo da volta, em Recife. Boa atuação dos comandados de Eduardo Baptista.

36' Cartão amarelo para Felipe Azevedo, do Sport.

35' GOL DO SPORT! Leonardo, em cobrança de pênalti, abre o placar para o Leão no Mané Garrincha; goleiro para um lado, bola para o outro.

34' Pênalti para o Sport, cometido pelo zagueiro André Nunes, que levou o cartão. amarelo.

33' Magrão defende! Após cobrança de escanteio, goleiro leonino salva a equipe.

30' Cartão amarelo para Matheuszinho, do Brasília.

30' Salva Artur! Goleiro faz grande defesa após chute de Leonardo, salvando o Brasília.

29' Brasília troca passes.

25' Duas bolas no gramado! Falta de comunicação dos gandulas.

24' Cartão amarelo para Igor, do Sport, por falta em Alekinho.

20' Augusto é mais um jogador do Sport a ser atendido. Falta dura do Brasília.

19' Segura Artutr! Felipe Azevedo chuta cruzado, forte, nas mãos do goleiro colorado.

16' Para fora! Claudecir chega com perigo mas finaliza mal.

13' Sport trabalha a posse de bola com organização

11' Passa perto! Claudecir recebe cruzamento e, de peixinho, quase abre o placar para o time da casa. Foi por pouco.

8' Sport tem mais ímpeto ofensivo nos primeiros minutos de jogo.

6' Perdeu! Augusto puxa contragolpe pro Sport e sai na cara do gol, por muito pouco o time pernambucano não abre o placar.

5' Na trave! Leonardo, impedido, recebeu o rebote e carimbou o travessão do Brasília. Sport começa assustando.

3' Jogador do Leão volta ao gramado.

2' Rithelly, do Sport, sai de campo sentindo fortes dores.

2' Partida começa movimentada no Estádio Mané Garrincha.

0' Começa o jogo! Bola rolando para Brasília e Sport.

21:49 Brasília, de vermelho, no campo de jogo para a disputa do jogo.

21:46 Arbitragem também no gramado.

21:45 Time rubro negro no gramado, tocando bola e à espera do Brasília.

21:44 Sport entra em campo de branco, com uma camisa alusiva à seleção da Alemanha, que jogará a Copa do Mundo em Pernambuco.

21:42 Equipe rubro negra tem muitas caras novas; poucos conhecidos pela torcida do Leão. Já o Brasília está com força máxima.

21:35 Torcida do Sport presente na capital do Dtstrito Federal neste feriad de 1º de maio.

21:25 O vencedor do duelo entre Brasília e Sport, enfrenta o Paysandu na segunda fase na Copa do Brasil.

21:15 Tudo pronto, falta pouco para a bola rolar no Estádio Mané Garrincha; já já as equipes entram no gramado.

21:07 Opções no banco do Brasília: Fernando Costa, Tamaré, Índio, Natan, Daniel, Bryan, Fernandinho e Igor

21:07 Opções no banco de reservas do Sport: Saulo, Meza, Bileu, Neto Alagoano, Ronaldo, Sandrinho, Ananias, Érico Júnior e Joélinton

21:05 Brasília definido: Arthur; Fernando, André Nunes, Márcio Santos, Kaká; Pedro Auyb, Matheuszinho, Clécio, Vitor Hugo; Claudecir e Alekito.

21:04 Sport escalado: Magrão; Igor, Oswaldo, Ewerton Páscoa e Danilo; Rithely, Augusto, Wendel e Renan Oliveira; Felipe Azevedo e Leonardo.

21:00 O Sport terá o atacante Leonardo pela primeira vez como titular; no ataque, ele deve formar dupla com Felipe Azevedo.

20:48 No suntuoso palco do Mané Garrincha, as equipes farão a sua estreia na competição e você confere tudo aqui conosco.

20:32 Fique conosco, daqui a pouco teremos bola rolando para o jogo entre Brasília e Sport, válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

20:30 Eduardo Baptista está por dentro de todas as informações do Brasília. O comandante rubro-negro vai armar a equipe para jogar no erro do adversário. “O Brasília é um time com muita movimentação, que tende a partir para cima. Vamos tentar aproveitar os espaços que eles darão. Não viemos para nos defender”, declarou o treinador em entrevista coletiva antes da viagem.

20:29 A escalação inicial do Leão nordestino para esse compromisso é um mistério. O técnico Eduardo Baptista optou por poupar a equipe titular, que está bastante desgastada fisicamente. De acordo com a imprensa pernambucana, o Sport pretende priorizar a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. No entanto, o grupo que desembarcou no Distrito Federal veio disposto a mostrar serviço.

20:28 Com todo o grupo disponível, a tendência é que o treinador mande a campo a mesma equipe que venceu o Brasiliense no último domingo pela partida de ida da semifinal do Campeonato Candango. No meio campo, o garoto Vitor Hugo deverá vestir a camisa 10 e ser o principal armador dos colorados. Já o atacante Marlon, que procurou a justiça para pedir o seu afastamento, não deverá ser relacionado para o jogo desta quinta.

20:27 Além de preparar a equipe para o jogo, o técnico Luiz Carlos Carioca tratou de conversar bastante com os jogadores durante os últimos dias para evitar qualquer tipo de euforia. Outro assunto que preocupa é com relação ao time inicial do adversário. Isso porque o técnico Eduardo Baptista surpreendeu ao trazer ao Distro Federal uma equipe mista e totalmente desconhecida para os candangos. Do time que vem atuando, apenas o goleiro Magrão deverá estar entre os onze titulares.

20:26 A diretoria do Brasília disponibilizou 28 mil ingressos para os torcedores que quiseram acompanhar ao jogo do estádio. Os bilhetes custarão preços populares: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) cada.

História: O Leão, já consagrado no cenário nacional, já chegou em duas finais da Copa do Brasil. Primeiro, 1989, quando foi derrotado pelo Grêmio e ficou com o vice. Em 2008, o Sport chegou ao auge de sua história e levantou a taça, após derrotar o Corinthians na Ilha do Retiro por 2 a 0.

História: O Colorado, além de ser o segundo time com mais títulos locais tem também o maior número de participações em campeonatos Brasileiros para um time do Distrito Federal, com 8 participações (contando com a Copa João Havelange em 2000).

20:21 O Tocantinense Jânio Pires Gonçalves será o árbitro do confronto entre Sport e Brasília, pela Copa do Brasil. Os Goianos Adaílton Fernando Menezes e Edson Antônio de Souza serão os auxiliares. Rogério José Bueno, do Distrito Federal, será o quarto árbitro.

20:20 “Não será um jogo fácil, mas se conseguirmos eliminar o jogo da volta seria muito importante, até porque isso nos daria mais uma semana para treinar. Com esse calendário, isso é importante”, concluiu.

20:19 Atento ao regulamento da competição, que prevê a eliminação da equipe que estiver atuando como mandante, caso perca por mais de dois gols, Eduardo Baptista disse que o feito seria importante para aliviar o calendário apertado do Rubro-negro.

20:18 “O Brasília não é um desconhecido. Estamos acompanhando a equipe deles desde a semifinal da Copa Verde. É um time complicado de enfrentar. Tem Matheuzinho, Alekito, Gilmar, que é um meia que dá muita movimentação. Será um jogo difícil”, destacou.

20:17 Campeão da Copa Verde, o Brasília despertou a preocupação do técnico do Sport, Eduardo Baptista. Embora tenha optado por escalar um time misto para a estreia – o goleiro Magrão vai ser o único titular em campo -, o treinador refutou o favoritismo e destacou as dificuldades que o Rubro-negro terá na partida.

20:15 No segundo jogo da semifinal da Copa Verde, em 26 de março, quando o Brasília goleou o Brasiliense por 3 a 0 no Serejão, um representante do clube rubro-negro foi visto nas dependências da Boca do Jacaré registrando todas as informações da equipe brasiliense.

20:14 As boas atuações do Brasília nesta temporada tem causado algum tipo de preocupação para os adversários considerados grandes. É o caso do próprio Sport, que vem acompanhando os passos do Colorado para não ser surpreendido na Copa do Brasil.

20:13 O Colorado vem de vitória sobre o Brasiliense pela semifinal do Campeonato Brasiliense. Kaká marcou o único gol da vitória no Estádio Cerejão em Taguatinga. Agora, o Colorado quer manter a boa fase e fazer bonito na Copa do Brasil.

20:12 Ambos os times vêm bem na temporada e já foram campeões. Enquanto o Brasília se sagrou campeão da Copa Verde, ao derrotar o Paysandu o Sport levou as taças da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano

20:11 O classificado para segunda fase da competição enfrenta a equipe do Paysandu, que eliminou o Maranhão. Na terceira fase, as equipes já terão adversário: o Coritiba, que eliminou o Caldense, na última quarta-feira (30).

20:09 Curiosamente, pela segunda vez na história, as equipes se enfrentam nessa fase. A primeira foi em 2010 e o Leão venceu por 4 a 2, com dois gols de Ciro e dois de Eduardo Ramos.

20:07 No clima da estreia, será o primeiro jogo para Brasília e Sport. O Leão, melhor ranqueado pela CBF, tem a oportunidade de eliminar o confronto da volta, em caso de uma vitória por dois ou mais gols de diferença.

20:05 Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão de Brasília x Sport, no estádio Mané Garrincha. Partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2014; jogo de ida. A bola rola às 21h50 e você confere todos os lances aqui conosco.