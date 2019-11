Santa Cruz x Paraná, Série B 2014 e

Todo futebol está de luto, pela morte do torcedor em frente ao estádio José do Rego Maciel.

23:13 Encerramos aqui a nossa transmissão; Santa Cruz e Paraná Clube empataram sob muita chuva em 1 a 1. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!

"Fizemos um bom trabalho; apesar do campo pesado, a gente fez um bom jogo. Tivemos poucos espaços, eles também, agora temos tudo para melhorar. Jogamos no limite", disse Sérgio Guedes.

"Trabalhamos durante a semana para jogar um futebol bonito, mas o gramado não deixou. Agora vamos buscar a vitória diante do Luverdense", disse Léo Gamalho, atacante do Santa Cruz.

45+2 Fim de jogo no Arruda! Santa Cruz e Paraná empatam em 1 a 1 e somam um ponto cada.

44' O gramado não deixa os atletas praticarem o seu melhor futebol.

39' Santa Cruz também muda pela última vez: sai: Nininho; entra: Oziel.

37' Úlitima substituição no Paraná! Sai: Marcos Serrato; entra: Carlinhos.

36' Passes errados: 51 do Santa e 30 do Paraná.

34' Cartão amarelo para Carlinhos Miranda, do Paraná.

30' Mudança no Santa Cruz: Sai: Luciano Sorriso; entra: Adílson. Time da casa agora com três atacantes.

29' Sérgio Guedes vai usar mais um atacante; vem aí Adílson no Santa.

27' Paraná tem mais facilidade para tocar a bola na chuva.

24' Mais uma alteração no Paraná: Sai: Keno; entra: Gabriel Barcos.

22' Mudança no Paraná: Entra: Rodrigo Celeste; sai: Edson Sitta.

19' Torcida do Santa impaciente.

17' Renatinho finaliza, a bola sai por cima do gol de Marcos.

15' Jogo esfria um pouco neste momento.

11' Torcida do Santa pede pênalti, o árbitro manda o jogo seguir.

4' Tira Giancarlo! Na tentativa do time da casa, atacante paranista ajuda a defesa.

2' Cartão amarelo para Ewerton Sena, do Santa Cruz.

1' Defende Marcos! Sandro Manoel bate de longe; bela defesa do goleiro paranista.

0' Começa a etapa final! Bola rolando para o segundo tempo no Arruda.

21:59 Equipes de volta ao gramado.

21:56 Não saia daí! Daqui a pouco tem bola rolando para o segundo tempo de Santa Cruz e Paraná.

21:48 O Santa Cruz vai somando o terceiro ponto em três jogos; enquanto o Paraná chega a quarto pontos.

21:43 "O gramado tá muito difícil, a bola espirra e às vezes para A técnica não conta tanto, é mais disposição", disse o treinador Claudinei Oliveira, do Paraná.

45' Fim do primeiro tempo! Sem acréscimos, o árbitro encerra a etapa inicial. Santa Cruz 1 x 1 Paraná.

45' Bola muito viva! Um jogo de perde e ganha no Arruda.

42' Torcida do Santa Cruz impaciente com a atuação da equipe.

40' Alguns atletas escorregam por causa do estado do gramado.

38' Renatinho arrisca de longe, a bola sobe muito e sai por cima.

37' Cartão amarelo para Edson Sitta, do Paraná.

33' Passes errados: 21 do Santa e 10 do Paraná.

32' Jogo equilibrado, apesar da chuva que cai em Recife.

O gol: bela jogada de Marcos Serrato, que driblou Ewerton Sena e bateu com categoria. É a estreia do atleta com a camisa do Paraná.

26' GOL DO PARANÁ! Marcos Serrato deixa tudo igual no Arruda.

O gol: Renatinho fez boa jogada e cruzou o rasteiro; Luciano Sorriso teve muita felicidade e venceu o goleiro Marcos para abir a contagem.

23' GOL DO SANTA CRUZ! Luciano Sorriso abre o placar no Arruda, debaixo de muita chuva.

22' A chuva aumenta na capital pernambucana.

20' Defende Tiago Cardoso! Paraná puxa contragolpe; Keno finaliza com perigo e o goleiro coral espalma.

19' Marcos outra vez! Léo Gamalho cabeceia com perigo, mas o arqueiro paranista encaixa.

17' Luciano Sorriso finaliza, a bola passa por debaixo das pernas de dois jogadores do Paraná, mas fica nas mãos de Marcos.

16' Santa também tenta na bola área, novamente a defesa leva vantagem.

15' Lúcio Flávio cobra falta com muita força, mas nãos de Tiago Cardoso.

12' O estado do gramado vai atrapalhando muito os atletas, que não conseguem trocar muitos passes.

11' Ewerton Sena, do Santa, e Giancarlo, do Paraná, se estranham. O árbitro acalma os ânimos.

9' Renatinho tenta cruzar, mas a bola vai nas mãos do goleiro do Paraná.

7' Defende Marcos! Caça-Rato bate em gol com perigo, o goleiro paranista segura.

4' Bola alta! Paraná já utiliza as bolas aéreas, Ewerton Senna cortou para o time da casa.

4' Santa tenta se aproximou do gol, o goleiro Marcos defende com tranquilidade.

2' Gramado com muitas poças, com o futebol bastante prejudicado.

0' Começa o jogo! Santa Cruz dá a largada para a partida.

20:53 Paraná Clube, de branco, também está no gramado.

20:52 "Vai ser um jogo de mais entrega, mais esforço físico, devido ao estado do campo. Espero que nosso time se saia melhor", disse o técnico Claudinei Oliveira.

20:50 "A bola molhada fica mais viva, cica muito, mas a gente precisa administrar isso e fazer tudo da maneira correta", disse o treinador Sérgio Guedes.

20:49 Santa Cruz Futebol Clube no campo de jogo! Time da casa no gramado.

20:48 O atacante receberá o camisa comemorativa pela marca.

20:45 Flávio Caça-Rato completa 100 jogos pelo Santa Cruz na partida desta noite.

20:38 O Santa Cruz vem com a novidade de Renatinho na ala esquerda, deixando Zeca, que estava em má fase, na reserva. O lateral criado na base coral, espera ajudar a equipe.

20:30 Fique conosco! Daqui a pouco tem bola rolando para Santa e Paraná.

20:25 Suplentes do Paraná Clube: João Ricardo, Brinner, Rian, Rodrigo Celeste, Lucas Pará, Bismarck, Carlinho, Arthur e Gabriel Barros.

20:23 Paraná escalado! Marcos; Carlinhos Miranda, André Viniciusr, Anderson Rosa e Rodrigo Mann; Sitta, Cambará, Marcos Serrato e Lúcio Flávio; Keno Giancarlo.

20:20 Banco do Santa Cruz: Fred, Nininho, Leandro Souza, Zeca, Everton, Raniel, Jefferson Maranhão, Betinho e Adílson.

20:18 Santa escalado! Tiago Cardoso; Oziel, Everton Sena, Renan Fonseca, Renatinho; Sandro Manoel, Luciano Sorriso, Memo, Carlos Alberto; Caça-Rato e Léo Gamalho.

20:12 Sob muita chuva, o gramado do estádio do Arruda está bastante castigado. Durante toda esta sexta, chove bastante em Recife.

20:00 Por outro lado, o ritmo de jogo deve pesar na escolha do treinador Claudinei Oliveira. Gabriel Barcos deve ficar apenas como opção no banco de reservas no Estádio José do Rego Maciel, podendo ser utilizado no segundo tempo, a depender da postura tática de ambas as equipes em campo.

19:58 O Paraná também tem novidades. O atacante Gabriel Barcos, ex-Maringá, pode fazer sua estreia. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e dentro disso, Barcos está a caminho de Recife e já fica à disposição do treinador Claudinei Oliveira para o jogo.

19:56 Depois de escalar uma equipe na estreia com duas mudanças, o comandante bancou outras duas alterações na equipe titular, em treino realizado nesta quinta-feira, no Arruda. Ao que parece, Flávio Caça-Rato sai fortalecido com o gol marcado contra a Lusa, e deve entrar na equipe titular. Se jogar, será o 100º jogo dele com a camisa do Santa.

19:54 O Santa Cruz anunciou na última quinta-feira (1), mais um reforço para a temporada do centenário. Trata-se do lateral-esquerdo Julinho, ex-Sport, Avaí, Guarani, entre outros. O atleta chegou para suprir as deficiências e preencher as lacunas deixadas após as contusões de Tiago Costa e Panda.

19:52 Todos os lances do sexto duelo entre Santa e Paraná você confere aqui conosco! Não saia daí, daqui a pouco tem bola rolando para este jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

19:50 No último encontro, foi o tricolor da Vila Capanema que levou a melhor. Pelo Brasileirão 2006, os paranistas venceram o adversário mesmo jogando em Recife. Balançaram as redes: Márcio Mexerica, no Santa Cruz, e Cristiano (duas vezes) e Eltinho, no Paraná. Naquele ano, o tricolor pernambucano terminou rebaixado à segunda divisão.

19:48 O único triunfo do Santa foi em 2001, quando a equipe - na época treinada por Muricy Ramalho -, derrotou o adversário por 3 a 2 no estádio do Arruda, em jogo válido pelo Brasileirão daquele ano. A partida ficou marcada por ser o único gol de Túlio Maravilha com a camisa coral; além dele, Everaldo e Grafiti marcaram para o Santa Cruz, e Márcio Nobre e Ageu descontaram para o Paraná.

19:46 História: No histórico do confronto, foram cinco jogos envolvendo Santa Cruz e Paraná Clube. Os pernambucanos têm apenas uma vitória, enquanto os paranaenses venceram quatro vezes e levam vantagem. Nunca ocorreu uma igualdade.

19:44 No meio campo, Marcelo Serrato - formado pelas categorias de base do clube - também vestirá a camisa tricolor pela primeira vez. O estreante substitui Paulinho Oliveira que ficou em Curitiba para resolver problemas particulares. E por fim, Keno entra na vaga de Paulinho, que se transferiu para o futebol dos Emirados Árabes.

19:42 No gol, Marcos - que já está recuperado - retorna à meta na vaga de João Ricardo. Nas laterais, Carlinhos Miranda fará sua estreia na direita e pelo lado esquerdo, Rodrigo Mann será improvisado no setor, devido a lesão de Breno. Na zaga, por preferência do treinador, André Vinícius assume a posição de Brinner, que fica como opção no banco de reservas.

19:40 A exemplo do adversário, o Paraná também vem com mudanças. A equipe terá mudanças em todos os setores do time para a partida da próxima sexta-feira, diante do Santa Cruz, às 21h, no Estádio do Arruda. Com relação a derrota por 3 a 2 para Joinville, na última rodada, o técnico Claudinei Oliveira realiza seis mudanças.

19:38 “O time está definido. Nós fizemos algumas mudanças táticas para buscar respostas melhores no rendimento. Durante o treinamento, vi uma equipe muito consistente e acabei me seduzindo pelo aquilo que vi. Estou confiante”, comentou.

19:36 Se confirmados, o Santa Cruz sairá do tradicional 4-4-2, com dois volantes e dois meias, e passará a atuar com três volantes e Carlos Alberto mais avançado. O meia, Renatinho deve ser utilizado na vaga de Zeca, enquanto Memo deve ficar com a vaga de Raul, mas atuando na cabeça de área.

19:34 O técnico do Santa articulou mudanças em relação à equipe do último sábado, que empatou com a Portuguesa, por 1 a 1. Sérgio Guedes confirmou Renatinho - que pode ir na lateral esquerda - e lançou Memo entre titulares.

19:32 Wilton Pereira de Sampaio, de Goiás, será o árbitro do jogo entre Santa Cruz e Paraná Clube. Evandro Gomes Ferreira e Bruno Raphael Pires, também goianos, serão os auxiliares. O Pernambucano Emerson Luis Sobral será o quarto árbitro.

19:30 O treinador paranista fez os últimos ajustes na equipe para o confronto com o tricolor pernambucano. Os jogadores também realizaram atividades recreativas, como o tradicional "rachão".

19:28 Concentrados na capital pernambucana desde a última quarta (30), os comandados do treinador Claudinei Oliveira finalizaram os trabalhos na Ilha do Retiro para encarar o Santa Cruz no estádio José do Rego Maciel. Será um teste muito importante para o Paraná.

19:26 "Não sou adepto a treinos fechados, mas quando você antecipa, acaba dando ao adversário algum tipo de projeção. Eu tenho uma linha de pensamento que preciso enxergar, muito bem, onde estou, a melhor maneira dos jogadores renderem e fazer algumas observações. Eu fiz algumas observações e acredito que a equipe pode ficar mais consistente e ofensiva", disse.

19:24 Na partida de daqui o pouco, o treinador Sérgio Guedes espera ter um time mais consistente e ofensivo, afinal, a vitória - primeira na competição - é a meta. O comandante afirmou que a equipe tem tudo para crescer.

19:22 O Paraná está na sexta colocação, com três pontos, conquistou uma vitória e uma derrota. Fora de casa, derrotou o Sampaio Corrêa na estreia; porém, diante de sua torcida, perdeu para o Joinville por 3 a 2 em Curitiba.

19:21 Após dois empates; o primeiro diante do ABC e o segundo contra a Portuguesa, o Santa Cruz busca somar os primeiros três pontos na competição. A torcida coral, já impaciente com os fracassos, espera que o time responda dentro de campo e conquiste a vitória diante do tricolor da Vila Capanema.

19:20 Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão de Santa Cruz e Paraná Clube, no Estádio do Arruda, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola às 21h00 e você confere todos os lances aqui conosco.