Vila Nova e Avaí jogam em Goiânia, atrás da primeira vitória

INCIDENCIAS : Terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Serra Dourada, em Goiânia, no dia 3 de maio, às 21h

Jogando diante de sua torcida, o Vila Nova tentará sua primeira vitória, após o seu retorno à Série B. No Serra Dourada, o Vila joga contra outro time que ainda não venceu, o Avaí. Na zona do rebaixamento, ambos os técnicos mudarão suas escalações em busca da primeira vitória na Segundona em 2014.

A última vez que Vila Nova e Avaí se enfrentaram foi há oito anos: em 2008, ambos brigavam pelo acesso e, no Serra Dourada, o Vila venceu por 1 a 0. Mas, no final o Avaí conseguiu o acesso e o Vila acabou na sexta colocação. Na história dos confrontos foram 11 partidas, os catarinenses venceram seis, os goianos, quatro, e houve apenas um empate. O Leão fez 15 gols e sofreu 11.

O jogo no Serra Dourada começa às 21h, em Goiânia. A arbitragem será do capixaba Dewson Fernando Freitas da Silva, que será auxiliado pelos paraenses Marcio Gleidson Correia Dias e Lucio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos.

Sidney Moraes enfrenta o time que rejeitou

O técnico do Vila Nova, Sidney Moraes fez uma grande campanha com o Icasa em 2013. Por um ponto, o time cearense não subiu. Por isso, despertou o interesse do Avaí. E chegou a ser anunciado pelo time catarinense. Porém, após uma semana no Leão, saiu por ter uma proposta superior da Ponte Preta, abandonou os catarinenses e foi treinar o time de Campinas. Demitido da Macaca, assumiu o Vila nesse começo da Série B, após o rebaixamento do Tigre no Campeonato Goiano.

Tentando a primeira vitória pelo Vila na Série B, o técnico Sidney Moraes sinalizou nos treinamentos com apenas uma alteração em relação a derrota para o Náutico: entrada do meio-campista Lucas Sotero, de 22 anos, no lugar de Léo Rodrigues. O atacante Bruno Veiga, contratado junto ao Fluminense, pode começar no banco de reservas.

Com um ponto em duas partidas, o Vila está na 17ª posição. O time deve entrar em campo contra o Avaí com: Cleber Alves; Ângelo, Álvaro, Gabriel, Christiano; Gilmak, Radamés, Lucas Sotero, Almir; Marcelo Toscano, Rafael Oliveira.

Pingo muda em quatro posições para tentar sair da lanterna

Na última posição e único time sem pontuar ainda na Série B, o Avaí vai fazer quatro alterações para enfrentar o Vila Nova. Pressionado, o técnico Pingo vai promover a estreia do goleiro Vagner, herói do Ituano na conquista do Campeonato Paulista.

"Achei o momento ideal para mexer no gol, porque o atleta vem de boas atuações e vem confiante. Tenho que ter um pouco de coerência. O Diego está muito bem, vinha atravessando um momento bom, cresceu, mas acho que é um momento bom para estrear o Vagner", explicou o treinador avaiano.

Além da estreia de Vagner, os atacantes Wilker, de 19 anos, e Anderson Lopes, de 20, farão sua primeira partida como titular em 2014. Wilker fará apenas a quinta partida pelo Leão. Já Anderson, jogou o Campeonato Catarinense emprestado ao Marcílio Dias e marcou seis gols. Pelo Avaí, só fez duas partidas, ambas em 2013.

"Estou confiante para jogar, com certeza. O Marquinhos e o Cleber Santana vêm conversando bastante comigo e com o Wilker, dando força. Estou pronto, estou preparado, já vinha jogando no Marcílio Dias e espero agora dar o melhor aqui", disse o atacante das bases avaianas.

Confirmado por Pingo, o Avaí vai atrás de seus primeiros pontos na Série B com: Vágner; Bocão, Pablo, Néris, Eduardo Neto; Julio Cesar, Tinga, Marquinhos, Cleber Santana; Wilker, Anderson Lopes.

DB