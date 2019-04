Atlético-PR x Cruzeiro, Brasileirão 2014 e

Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2014, a ser realizada no estádio Mané Garrincha.

20:23 O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense de virada por 3 a 2 e assumiu a ponta provisória do Brasileirão. Ficamos por aqui, obrigado!

47' FIM DE JOGO EM BRASÍLIA! ATLÉTICO-PR 2X3 CRUZEIRO

37' Atacante, que acabara de entrar, sobe mais que a zaga e vira o jogo para o Cruzeiro em Brasília

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! MARCELO MORENO VIRA O JOGO

27' Natanael comete pênalti, Souza cobra no meio e empata o jogo para o Cruzeiro

27' GOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! SOUZA EMPATA DE PÊNALTI

26' CARTÃO AMARELO PARA NATANAEL!

26' PÊNALTI PARA O CRUZEIRO!

25' CARTÃO AMARELO PARA LUAN!

23' DEFENDEU WEVERTON DE NOVO! Tentativa de gol olímpico, o goleiro afasta, no rebote uma nova tentativa mas o arqueiro atleticano fica com a bola.

14' CARTÃO AMARELO PARA WEVERTON!

14' Mudança no Atlético-PR, sai Ederson e entra Douglas Coutinho

12' Mudança no Cruzeiro, sai Tinga e entra Alisson

4' DEFENDE WEVERTON! Dagoberto cobra falta com perigo e Weverton defende em dois tempos.

3' Furacão muda, sai Marcos Guilherme e entra Léo Pereira

2' EXPULSO DRÁUSIO, DO ATLÉTICO PARANAENSE!

0' ROLOU A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

19:30 Cruzeiro muda, sai Egídio e entra Dagoberto

45' Fim de primeiro tempo no Mané Garrincha, o Atlético-PR vai vencendo o Cruzeiro por 2 a 1, gols de Ederson e Marcelo; Nilton descontou para os mineiros.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! MARCELO DESEMPATA

35' Cruzamento na área, Nilton sobe e escora de cabeça, sem chances de defesa para o goleiro Weverton

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! NILTON EMPATA O JOGO EM BRASÍLIA

32' Atlético sai em velocidade no contra-ataque, Marcelo chuta mas Fábio defende.

26' DEFENDE WEVERTON! Falta da direita, Bruno Rodrigo desvia de cabeça e Weverton faz grande defesa

26' CLEBERSON LEVA CARTÃO AMARELO!

23' Cruzamento da esquerda, Ederson se posicionou bem e cabeceou no canto do goleiro Fábio, sem chances de defesa.

23' GOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! EDERSON ABRE O PLACAR

5' Mayke chega pela lateral, cruza mas a zaga afasta.

4' Atlético-PR tenta chegar ao ataque, mas a bola fica fácil para o goleiro Fábio.

0' COMEÇA O JOGO NO MANÉ GARRINCHA!

18:21 Times no gramado, a bola vai rolar já já no Mané Garrincha.

18:14 Já o Cruzeiro vem com seu time reserva para a partida, com apenas dois titulares: Fábio e Bruno Rodrigo.

18:10 Furacão vem com duas mudanças para o jogo: Weverton retoma a posição no gol e Otávio é titular no meio no lugar de João Paulo.

17:15 Estádio Mané Garrincha é o palco do confronto deste sábado entre Atlético-PR e Cruzeiro. O estádio tem capacidade para 68 mil torcedores.

17:10 Já o Cruzeiro jogará com o time reserva, buscando poupar os titulares para o duelo contra o San Lorenzo, na próxima quarta.

17:07 O Atlético-PR terá força máxima para o jogo deste sábado (3).

17:05 FIQUE DE OLHO! Dagoberto, atacante do Cruzeiro. Autor do gol da classificação celeste contra o Cerro Porteño, Dagoberto pediu para jogar, buscando ritmo de jogo.

17:03 FIQUE DE OLHO! Marcelo, atacante do Atlético-PR. Revelação do último Brasileirão, o atacante Marcelo é a referência do ataque paranaense com sua agilidade e velocidade, que lhe permite deixar os adversários para trás.

17:00 Enquanto isso, Marcelo Oliveira, treinador do Cruzeiro, confirmou o uso dos reservas para a partida: "Nós achamos melhor jogar com esse time que não vem jogando, mas que já participou algumas vezes e de forma muito boa. Tivemos um jogo muito intenso no Paraguai. Teremos Libertadores na quarta e, logo depois, um clássico. Se temos essa possibilidade, vamos usar. Temos um elenco bom e esperamos uma resposta boa."

16:55 Durante a semana, Miguel Ángel Portugal, treinador do Atlético-PR, previu um jogo difícil, mesmo com o adversário jogando com os reservas: "O Cruzeiro tem duas escalações, A e B, e qualquer uma delas pode fazer uma grande competição. O time está preparado para fazer um bom jogo com nossa qualidade, nosso trabalho e nossa metodologia. Temos um plantel jovem com o qual temos que brigar e lutar muito para fazer o resultado positivo."

16:50 Em 2005 os adversários de hoje protagonizaram um jogo de tirar o fôlego no Brasileirão. Em jogo na Arena da Baixada, o Atlético-PR venceu o Cruzeiro por 5 a 4, com gol no último minuto de jogo, marcado pelo atacante Schumacher.

16:45 O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2013, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória celeste por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo volante Nilton. Confira como foi o jogo:

16:40 Favorito na partida de logo mais, o Cruzeiro conta com um retrospecto positivo no confronto: em 37 jogos, foram 13 vitórias, 14 empates contra dez vitórias do Atlético-PR.

16:35 Contra o São Paulo, no último domingo (27), os reservas cruzeirenses empataram por 1 a 1. Os mineiros sairam na frente mas os paulistas conseguiram o empate.

16:30 Já o Cruzeiro, com seu time reserva nas duas primeiras rodadas, ocupa a terceira colocação com quatro pontos ganhos, após uma vitória e um empate.

16:25 Na última rodada, o Atlético-PR empatou com o Vitória por 2 a 2, com direito a golaço do atacante Marcelo.

16:20 O mando de campo é do Atlético-PR, que ocupa a quarta colocação com quatro pontos ganhos. Até aqui, foi uma vitória e um empate.

16:15 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Atlético-PR x Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 22h, no Estádio Mané Garrincha.