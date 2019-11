Ceará x Náutico, Série B 2014 e

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado. Um grande abraço. Fique com Deus!

Com o resultado deste sábado (03), O Náutico está na quarta colocação, com cinco pontos. Já o Ceará ocupa a 9ª colocação, com quatro pontos.

Elicarlos: "Saímos de campo com um gosto amargo. Faltou atenção e acabamos pagando por isso. Mas agora vamos levantar a cabeça e pensar já no jogo da terça-feira (06) contra o América-RN, pela Copa do Brasil."

Marinho: "O resultado foi péssimo. A gente estava ganhando de 2 a 0 e deixou ele empatar. Isso não pode acontecer."

Os gols do Ceará foram marcados por: Ricardinho e Gil. Raí e Elicarlos, de pênalti, fizeram para o Náutico.

48' Fim de jogo na Arena Castelão! Ceará 2x2 Náutico.

45' AMARELO! Desta vez, quem recebe o cartão amarelo é Ricardinho, meia do Ceará.

44' O árbitro sinaliza que teremos três minutos de acréscimo.

41' AMARELO! Magno Alves faz falta em Rodrigo Possebon e recebe cartão amarelo.

40' GOOOOOOOOOL DO CEARÁ! Gil empata o jogo para a equipe cearense. O atacante recebeu uma bola dentro da área e mandou para o fundo do gol. Agora: Ceará 2x2 Náutico.

39' UUUUHHHHHHH! Raí quase faz outro golaço. Desta vez, ele mandou uma bomba de longe e o goleiro Luís Carlos desviou a bola para escanteio.

​36' MUDA O NÁUTICO! SAI: Marinho. Entra: Rodrigo Possebon.

35' Defesa do Náutico cochilou, Robinho roubou a bola, bateu da entrada da área e quase empata.

34' Vicente cobra escanteio e Ricardinho toca de cabeça. A bola passa com perigo ao lado do gol alvirrubro.

27' AMARELO! Marinho, que estava impedido, seguiu com o lance após a marcação do impedimento, fez o gol e, com isso, levou cartão amarelo.

24' MUDANÇA NO NÁUTICO! SAI: Zé Mário. ENTRA: Paulo Júnior.

23' AMARELO! Sandro, do Ceará, faz falta em Marinho e leva amarelo.

22' AMARELO! Zé Mário faz falta boba e leva cartão amarelo.

21' GOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ! Ricardinho cobra uma falta de longe e o goleiro Alessandro aceitou. Agora: Ceará 1x2 Náutico.

20' AMARELO! Dê, volante do Náutico, faz falta e leva cartão amarelo.

19' MUDA O NÁUTICO: SAI: Rodrigo Careca. ENTRA: Vinícius

18' Ceará cobra falta rapidamente e a zaga alvirrubra afasta o perigo.

16' MUDANÇA NO CEARÁ: SAI: Felipe Amorim. ENTRA: Robinho.

14' Vicente arisca de longe e a bola passa por cima do gol alvirrubro.

9' AMARELO! Leonardo Luiz coloca a mão na bola fora da área e leva cartão amarelo.

7' Antes da cobrança do pênalti, o Ceará fez uma mudança. SAIU: TADEU. ENTROU: Alex Lima.

6' GOOOOOOOOOOOOLL DO NÁUTICO! Elicarlos bateu no lado esquerdo e o goleiro foi para o canto direito. Agora: Ceará 0x2 Náutico.

4' EXPULSO! Anderson, zagueiro do Ceará, derrubou Rodrigo Careca por trás. O atacante do Timbu estava sozinho na frente do gol. Com isso, o zagueiro cearense foi expulso.

4' Pênalti para o Náutico!

0' Antes do começo da segunda etapa foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao torcedor morto na noite da sexta-feira (02), no estádio do Arruda, após o jogo entre Santa Cruz x Paraná. Válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

0' Começa o segundo tempo!

Intervalo' Os dois times estão de volta ao gramado. As equipes não sofreram alterações.

Intervalo' Neste primeiro tempo, o jogador que mais acertou passes foi João Marcos, do Ceará. Ele deu 32 passes certo. Já Felipe Amorim, também do Ceará, e Jackson, do Náutico, foram os que mais erram. Eles tocaram 6 vezes de maneira errada.

Intervalo' Finalizações nesta primeira etapa: Ceará 8 x 4 Náutico.

Intervalo' Posse de bola no primeiro tempo: Ceará 55% x 45% Náutico.

Intervalo' Raí: "Eu vi a maneira como o goleiro estava e, com isso, resolvi pedir ao Leonardo Luiz para cobra a falta e graças a Deus conseguir fazer o gol."

Intervalo' Lisca: "O time está bem. Eles não tem uma boa recomposição. Se a gente encaixar bem no segundo tempo ganharemos o jogo."

50' Fim do primeiro tempo! Ceará 0x1 Náutico.

48' O Náutico toca a bola e tenta chegar na área do Ceará.

44' O árbitro sinaliza cinco minutos de acréscimo.

43' MUDANÇA NO CEARÁ! SAI: Souza, lesionado. ENTRA: GIL.

39' Ceará chega pelo lado esquerdo de ataque com Vicente. Ele cruzou para Tadeu, que mandou para trás. Porém, Felipe Amorim bateu em cima da marcação.

37' Náutico chega com perigo pela direita de ataque. Elicarlos cruza, após boa tabela, e o zagueiro Anderson afasta.

36' Ricardinho cobra a falta e a bola passa por cima do gol alvirrubro.

35' Falta perigosa, na entrada da área, para o Ceará!

27' Alessandro já voltou e a partida foi reiniciada.

26' Goleiro Alessandro sofreu uma pancada, após uma dividida com o atacante Tadeu. Ele está sendo atendido pelo departamento médico alvirrubro.

25' GOOOOOOOOOOLL DO NÁUTICO! Raí faz um belo gol na Arena Castelão. Ele cobrou uma falta por cima da barreira. Sem chance para o goleiro cearense.

19' UHHHH! Bom cruzamento de Elicarlos pelo lado direito. Rodrigo Careca recebeu na área, cabeceou forte e a bola passou com perigo.

16' ELICARLOS! Felipe Amorim dentro da grande área bateu para o gol, mas o volante alvirrubro jogou a bola para escanteio.

15' Zé Mário cobra e a bola vai para fora. Sem perigo para o goleiro Luís Carlos.

14' Falta perigosa para o Timbu! Marinho fez boa jogada e sofre falta na entrada da área.

13' Zé Mário cobra e o goleiro cearense afasta.

12' Raí, do Náutico, sofre falta na entrada da grande área.

9' ALESSANDRO! O goleiro do Timbu fez uma grande defesa, após belo chute de fora da área.

8' O Ceará teve a primeira grande do jogo. Tadeu recebeu uma boa bola, entrou na área, mas acabou se atrapalhando e perdendo a chance.

6' Ceará encontra dificuldade para passar pela defesa do Timbu neste início de jogo.

5' Atleta se levantou e partida já foi reiniciada.

4' Partida é paralisada para que o meia Souza seja atendido.

2' Elicarlos rouba a bola no meio de campo, sai em velocidade e toca para Marinho, que faz boa jogada e bate com perigo para fora.

1' O Náutico toca a bola no meio de campo.

0' Começa o jogo na Arena Castelão!

16:21 As duas equipes já estão posicionadas. A partida começará em instantes.

16:19 O Náutico jogará todo de branco. Já o Ceará atuará com o seu tradicional uniforme alvinegro.

16:18 Hino Nacional sendo executado na Arena Castelão.

16:16 O Náutico vem neste momento para o gramado da Arena Castelão.​​

16:12 O Ceará está entrando no gramado!

15:55 Já o técnico Lisca tem como opção no banco de reserva os seguintes atletas: Jefferson; Romário, Liniker, Rodrigo Possebon, Leleu, Vinícius, Paulo Júnior e Marcelinho.

15:54 O técnico Sérgio Soares terá como opção no banco de reserva os seguintes jogadores: Jaílson; Alex Lima, Hélder Santos, Michel, Nikão, Gil, Robinho, Marcus Vinícius, Marcos, Diego Ivo, Carlos Alberto e Eduardo.

15:53 O Náutico está escalado com: Alessandro; Jackson, William Alves, Leonardo Luiz e Raí; Dê, Elicarlos, Yuri Naves e Zé Mário; Marinho e Rodrigo Careca.

Leia mais: Ceará e Náutico fazem clássico nordestino na terceira rodada da Série B

15:05 Arena Castelão é o palco do confronto de logo mais entre Ceará e Náutico. O estádio, que será um dos palcos da Copa do Mundo, tem capacidade para 61.240 mil torcedores.

15:00 Durante a semana, o Náutico anunciou a saída de seis atletas. O primeiro a deixar o clube foi o atacante Hugo, que não teve seu contrata renovado. No dia seguinte, saíram o goleiro Gideão, o lateral-direito Hélder Maurílio, o lateral-esquerdo Izaldo, o volante Hélder e o meia-atacante Roberson.

14:53 No meio da semana, o Ceará entrou em campo pela primeira fase da Copa do Brasil, contra o Parnahyba. Os cearenses venceram a partida por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Nikão, logo aos 30 segundos da primeira etapa. Como não venceu por dois gols de diferença, a vaga será decidida na quarta-feira (7), em Fortaleza.

14:50 FIQUE DE OLHO! Rodrigo Careca, atacante do Náutico, é a esperança de gols do Timbu nesta tarde. O atacante marcou os dois gols da vitória alvirrubra diante do Vila Nova, na última rodada, na Arena Pernambuco. (Foto: Paulo Paiva/Diário de Pernambuco)

14:47 FIQUE DE OLHO! Ricardinho, meia do Ceará, é um dos destaques da equipe cearense. Ricardinho é principal armador do time e, geralmente, as principais jogadas da equipe sai do seu pé. (Foto: Divulgação/Ceará)

14:45 FIQUE DE OLHO! Elicarlos, volante do Náutico, é o principal jogador do time alvirrubro. Ele, que saiu do clube em 2008 para o Cruzeiro, voltou em 2010. Desde então, ele não saiu mais do Timbu (Foto: Divulgação/Náutico)

14:43 FIQUE DE OLHO! Magno Alves, atacante do Ceará, é o principal jogador da equipe alvinegra. O magnata, nesta temporada, já tem 15 gols. Ele é o artilheiro do time em 2014 (Foto: Divulgação/Ceará)

14:40 O técnico Lisca, que tinha o pensamento de manter a equipe que venceu o Vila Nova por 2 a 0, na Arena Pernambuco, ficou sabendo de última hora que isso não será possível. Ele não vai poder contar com o jovem zagueiro Flávio, que está com dores na região lombar. Lisca lamentou a ausência e confirmou William Alves como o substituto: “Tinha o pensamento de repetir a equipe, mas, infelizmente, não poderei. Flávio treinou normalmente na quinta-feira, porém, voltou a sentir depois de um arranque no treino e o Departamento Médico resolveu vetar o atleta. No lugar dele jogará o William Alves.”

14:37 No último treino, Sérgio Soares, técnico do Ceará, confirmou que não contará com o atacante Bill. O treinador falou que o jogador ficará fora da partida, porque não participou da preparação por motivos de força maior: “O Bill precisou resolver problemas particulares durante a semana e ficou dois dias sem treinar. Sendo assim, ele não poderá jogar no sábado (3). Temos critérios, não posso fazer isso com os outros atletas.”

14:35 Na década de 60, a maior goleada da história do duelo entre Ceará e Náutico foi aplicada pelos cearenses. O Vovô venceu o Timbu, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, por 4 a 0. O duelo foi válido pela quarta fase da Taça Brasil de 1964.

14:33 As duas equipes se enfrentaram pela Série B do Campeonato Brasileiro pela última vez em 2006. O Timbu venceu a primeira partida por 2 a 1. Já no segundo turno o duelo entre os dois ficou no 1 a 1.

14:30 O último jogo entre as equipes foi em Junho de 2010, pela Copa do Nordeste, e terminou com a vitória do Timbu, de virada, por 2 a 1, no estádio dos Aflitos. O primeiro gol da partida por marcado por Lopes, de pênaltis. O Náutico conseguiu virar com Eric e Giovanni, de pênalti.

14:25 Pela Série B do Campeonato Brasileiro, alvinegros e alvirrubros duelaram em 12 oportunidades: quatro vitórias para os dois lados e quatro empates.

14:20 Em Fortaleza, Ceará e Náutico se encontraram 16 vezes. Os alvinegros venceram cinco jogos. Já os alvirrubros ganharam em três oportunidades. As outras oito partidas acabaram ficando no empate.

14:17 O equilíbrio marca o histórico dos confrontos entre Ceará x Náutico. Até o momento, as duas equipes se enfrentaram em 29 oportunidades. A vantagem é do Timbu, que venceu 11 vezes, mas perdeu e empatou 9, respectivamente.

14:13 Já o Náutico vem embalado pela vitória, por 2 a 0, na última rodada, contra o Vila Nova, na Arena Pernambuco.

14:07 O mando de campo é do Ceará, que na última rodada perdeu para o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O alvinegro cearense foi derrotado por 3 a 0.

14:05 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Ceará x Náutico, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, partida a ser disputada às 16h20, na Arena Castelão, em Fortaleza.