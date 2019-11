Com promessa de casa cheia, Flu e Vitória se enfrentam no Maracanã

Neste sábado (3), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Vitória, às 21h, no Maracanã. O Tricolor é o líder isolado da competição com seis pontos ganhos e busca alcançar a sua quinta vitória consecutiva. Já o Rubro-Negro baiano, com apenas um ponto conquistado, vê a situação do técnico Ney Franco ameaçada e tenta a recuperação no Brasileirão para evitar a queda do treinador

O clima nas Laranjeiras é o melhor possível. Desde da chegada de Cristóvão Borges, foram só vitórias. No total, foram quatro, - duas pela Copa do Brasil e duas pelo Brasileirão. Além disso, a defesa não é vazada desde da derrota para o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, quando foi derrotado por 1 a 0.

Já no Vitória, o time ainda não venceu no Brasileirão. Estreou com derrota para o Internacional no Beira-Rio e empatou com o Atlético-PR no Barradão. Sendo assim, o técnico Ney Franco fará algumas alterações na equipe visando a sua primeira vitória no campeonato.

Promessa de casa cheia e time titular mantido

Foram mais de 25 mil ingressos vendidos para o jogo do Fluminense, neste sábado, contra o Vitória, no Maracanã. Com a equipe na liderança da competição, a torcida tricolor dará a resposta fora de campo. A demanda foi tão grande que a diretoria liberou o Setor Norte do estádio para a compra de entradas. O que indica que a partida representará a quebra de recorde de público em 2014.

''Estamos jogando de forma convincente, a torcida gosta, está confiante, está com orgulho e sente a resposta dentro de campo. Ela nos ajuda. Isso é muito bom'', comentou o treinador Cristóvão Borges.

No treino da tarde desta sexta-feira (02), Cristóvão Borges comandou uma atividade recreativa. Futevôlei e rachão, com boa presença de público, marcaram a sessão, realizadas nas Laranjeiras, que não teve indicação de time. Defender a liderança, portanto, caberá à mesma escalação das últimas partidas, testada na quarta-feira. Não há desfalques: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivelton e Carlinhos; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Fred.

Sem vencer há um mês, Ney Franco fará alterações na equipe titular

Para bater o Flu no Maracanã, Ney Franco aposta em melhorias no time do Vitória. O técnico deve fazer alterações na equipe titular, como a entrada de Souza no lugar de Dinei, lesionado, mas principalmente na defesa: Luiz Gustavo volta para a frente de zaga, enquanto Rodrigo Defendi faz dupla com Dão na defesa.

O objetivo do treinador é ter uma marcação mais eficiente neste sábado. O técnico afirma que, diante da qualidade dos jogadores do Fluminense, o Rubro-Negro não pode ‘marcar com o olho’.

''Em relação ao nosso comportamento com o Fluminense, a gente tem que ter uma equipe mais competitiva dentro de campo, o conceito básico que eu tenho falado com os jogadores é uma equipe sem posse de bola, você tem que marcar forte, não pode marcar com o olho. O Fluminense, além do quarteto ali da frente, com Fred, Conca, Wagner e o Sóbis, tem dois volantes com muita qualidade técnica, que sabem sair de trás, dois laterais que estão vivendo um momento muito bom... E esses atletas, pelo momento que estão vivendo, você não pode marcar com o olho. Tem que bater forte na marcação. Os jogadores vão para esse jogo com a definição de quem pega quem quando o adversário estiver com a posse de bola. A gente trabalhou muito isso nos nossos trabalhos táticos, e a gente espera colocar isso em prática e conseguir fazer um bom jogo'' - avaliou.

EG