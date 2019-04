Para os jogadores do Santa Cruz, condições do gramado atrapalharam rendimento da equipe

Após o empate diante do Paraná, nesta sexta-feira (2), um comentário foi unânime entre todos os jogadores do Santa Cruz: as críticas às condições do gramado do Estádio do Arruda. A grama foi castigada pela intensa chuva que caiu sobre a cidade do Recife durante todo o dia. O gramado terminou sendo o grande protagonista da partida, prejudicando o nível do espetáculo.

"Não temos o que falar se não for do gramado. A nossa equipe tentou tocar, tivemos várias oportunidades, mas não conseguimos fazer o gol. Tivemos mais um empate, mas agora é levantar a cabeça e pensar no jogo de quarta", enfatizou o meia Carlos Alberto após o jogo.

"Trabalhamos durante a semana para jogar um futebol bonito, mas o gramado não deixou. Agora vamos buscar a vitória diante do Luverdense", disse Léo Gamalho, atacante do Santa Cruz, que também se juntou aos seus colegas de time e criticou o estado do gramado do Arruda.

Sandro Manoel adotou outro discurso: preferiu não culpar a grama e prometeu melhores resultados nos próximos jogos, agradecendo a presença da torcida. "A gente lutou até o final. Infelizmente, não fizemos o gol, tomamos o empate, mas agora é levantar a cabeça. A gente agradece à torcida por ter aparecido. Queríamos dar a eles o resultado, mas não foi possível", lamentou o volante.

