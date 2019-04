São Paulo x Coritiba, Brasileirão 2014 e

São Paulo x Coritiba, 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014 no Estádio do Pacaembu em São Paulo.

20:31 Com o empate, as duas equipes seguem invictas. O São Paulo tem cinco pontos e ocupa a terceira colocação, podendo cair para décimo até o fim da rodada. Já o Coritiba, com três empates em três jogos, tem três pontos, está em 12º lugar e pode cair até para 18º, entrando assim na zona de rebaixamento.

20:28 Ganso não reclama por ter começado no banco: "Muricy não me deve explicações. O treinador é ele, ele decide quem joga".

20:26 Uma partida movimentada onde as duas equipes alternaram bons momentos com outros não tão bons. Empate justo.

E fim de jogo no Pacaembu! São Paulo e Coritiba empatam em dois a dois.

48' NA TRAVE! Ademilson cruza e Luis Fabiano cabeceia na trave!

47' Zé Love arrisca de longe, pega mal na bola e ela passa longe da meta.

44' Jogo irá até os 49 minutos.

43' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA: SAI Chico; ENTRA Germano.

42' Pato recebe belo passe dentro da área e chuta para fora.

42' Moacir arrisca de longe, a bola desvia na zaga do São Paulo e vai para fora. O árbitro, porém, marca tiro de meta.

35' Geraldo bate de fora da área e Rogério Ceni se estica para fazer a defesa.

30' Cartão amarelo para Luis Fabiano.

27' Lindo lançamento de Ganso para Ademilson - os dois entraram há poucos minutos. Ademilson, em seu primeiro toque na bola manda por cobertura! Golaço do São Paulo! Tudo igual no Pacaembu!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! E UM GOLAÇO DO SÃO PAULO!

24' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: SAI, vaiado, Pabón; ENTRA Ademilson.

23' Escanteio cobrado e boa cabeçada de Rodrigo Caio. Quase o empate do São Paulo.

22' Bola na área do Coritiba sobraria livre para Antônio Carlos, mas o goleiro Vanderlei apareceu para dividir com o zagueiro e afastar o perigo. Zagueiro reclamou com o arqueiro.

20' Agora foi Pabón quem fez feio... O colombiano recebeu pela direita, bateu da entrada da área e isolou.

19' QUE ISSO, ANTÔNIO CARLOS? A bola sobrou limpa para o zagueiro-artilheiro que, quase dentro da pequena área, furou e desperdiçou a chance do empate.

15' Jajá cobrou falta para a área e Chico resvalou de cabeça, mandando no cantinho, sem chances para Rogério Ceni! Virada do Coxa!

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA!

14' Chico lança Geraldo e Rogério Ceni aparece para evitar o segundo gol do Coxa.

13' MEXE O SÃO PAULO: SAI Osvaldo; ENTRA Ganso.

12' Mais um cartão amarelo no jogo, agora para Leandro Almeida.

11' Ganso vem aí no São Paulo...

7' Agora é a vez de Antônio Carlos, do São Paulo, exagerar na força e receber certão amarelo.

6' Luccas Claro faz falta dura em Luis Fabiano e recebe cartão amarelo.

4' QUASE O SEGUNDO DO SÃO PAULO! Alexandre Pato recebe na cara do gol, mas tem seu chute travado por Luccas Claro. Na sobra, é a vez de Baraka evitar o gol em chute de Pabón.

3' Mais uma substituição por lesão no Coritiba: SAI Robinho; ENTRA Norberto.

Apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo! A partir de agora você confere todas as emoções do segundo tempo de São Paulo 1 x 1 Coritiba!

19:34 As duas equipes já voltaram para o gramado.

19:30 Jogos no intervalo: São Paulo 1 x 1 Coritiba; Atlético-PR 2 x 1 Cruzeiro; Santos 0 x 0 Grêmio.

19:20 São Paulo fazia um bom primeiro tempo até abrir o placar. Depois, relaxou, acabou sofrendo o empate e uma pressão nos minutos finais.

Fim do primeiro tempo! São Paulo e Coritiba empatam em 1 a 1.

45' Pressão do Coritiba! Em jogada semelhante à do primeiro gol, Geraldo bate bem, mas acerta o próprio companheiro.

44' Robinho lança Zé Love, mas Rogério Ceni aparece para evitar o segundo gol do Coxa.

43' Vamos até os 46 minutos nesse primeiro tempo.

42' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA: SAI Gil; ENTRA Geraldo.

42' Luis Fabiano recebe, mata no peito, gira e conclui mal. Bola para fora.

41' Não vai dar mais para Gil. O meia será substituído.

40' Pabón invade a área pela esquerda e chuta forta, mandando a bola para as redes, mas do lado de fora. Quase o segundo do São Paulo!

38' Gil recebe pelo lado direito, mas chuta mal e não dá trabalho para Rogério Ceni. Para piorar, o meia saiu mancando após o chute.

36' Luis Fabiano arrisca de fora da área e Vanderlei espalma para fora.

35' Zé Love recebe cartão amarelo

34' SERÁ? Cruzamento na área do Coritiba não encontra nenhum jogador são-paulino. Luis Fabiano caiu na área e a torcida pediu pênalti.

31' Rogério Ceni faz defesa segura em chute de fora da área.

30' Após boa jogada do Coritiba pela esquerda, cruzamento para trás e a bola sobrou para Robinho que tirous dos pés do companheiro Zé Love para empatar o jogo! Tudo igual no Pacaembu!

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA!

27' Saída errada da zaga do Coritiba, Maicon arrisca de primeira e a bola acerta o árbitro, perdendo completamente o caminho do gol.

23' Pabón chuta forte de fora da área e Vanderlei faz boa defesa.

23' Na comemoração, Pato foi comemorar com a torcida e levou cartão amarelo.

22' Após cruzamento na área, a bola resvala na zaga e encontra um desmarcado Alexandre Pato que, de primeira, chuta de primeira e abre o placar para o Tricolor no Pacaembu!

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!

19' Robinho faz belo lançamento para Jajá, que sai na cara de Rogério Ceni e chuta para fora. Melhor chance do jogo até aqui.

13' Antônio Carlos recebe cruzamento na área e cabeceia em cima da zaga do Coritiba.

11' Coritiba cria boa jogada pelo lado esquerdo, mas a zaga do São Paulo corta o cruzamento. Nenhuma chance de gol para ambos os lados até aqui.

8' São Paulo cria boas jogadas pela direita, mas peca nos cruzamentos.

5' Após linda jogada de Luis Ricardo pela direita, a zaga do Coritiba se atrapalha, mas consegue afastar o perigo.

3' Oswaldo arrsica de fora da área e manda para fora.

2' Falta para o São Paulo no meio-campo, Alexandre Pato cobra rápido e Carlinhos aparece para cortar a primeira boa jogada do São Paulo.

Apita o árbitro, bola rolando! A partir de agora você acompanha todas as emoções de São Paulo x Coritiba, 3ª rodada do Brasileirão 2014!

18:28 Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Pacaembu.

18:26 São Paulo vem para campo com sua tradicional camisa branca com faixas vermelha e preta.

18:24 Coritiba joga com sua camisa especial para a Copa do Mundo de 2014, predominantemente amarela.

18:23 Coritiba sobe para o gramado e, é claro, ouve as vaias da torcida são-paulina.

18:22 Rogério Ceni, Alexandre Pato e Luis Fabiano são os mais festejados no anúncio da escalação Tricolor no Pacaembu.

18:15 Informação da Rádio Globo é de que um dos árbitros assistentes se machucou e deverá ser substituído.

18:10 Público já é bom no Pacaembu e ainda temos muitos torcedores do lado de fora. Expectativa é de cerca de 30 mil pessoas.

17:57 O árbitro da partida é o sergipano Cláudio Francisco Lima Silva, auxiliado pelos conterrâneos Cleriston Clay Barreto Rios e Ailton Farias da Silva. Os adicionais são os cariocas Wagner dos Santos Rosa e Bruno Arleu de Araújo. O quarto árbitro é o paulista Márcio Henrique de Góis.

17:55 SÃO PAULO TAMBÉM ESTÁ CONFIRMADO! E sem Paulo Henrique Ganso, que fica no banco, Tricolor vai a campo com: Rogério Ceni; Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Álvaro Pereira; Souza, Maicon e Pabón; Alexandre Pato, Luis Fabiano e Osvaldo. O técnico é Muricy Ramalho.

17:51 CORITIBA ESCALADO COM: Vanderlei; Moacir, Luccas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos; Baraka, Chico, Jajá, Robinho e Gil; Zé Love. O técnico é Celso Roth.

17:49 Confira a classificação do Brasileirão.

17:47 Amanhã, às 16h, também no Maracanã, jogam Flamengo x Palmeiras. No mesmo horário, em Salvador, o Bahia recebe o Botafogo, o Internacional encara o Sport no Beira-Rio e o Criciúma faz o clássico catarinense com o Figueirense no Heriberto Hülse. Às 18h30, tem Chapecoense x Corinthians em Santa Catarina e Atlético-MG x Goiás no Independência.

17:44 Outros três jogos abrem a 3ª rodada do Brasileirão neste sábado (3): às 18h30 jogam Santos x Grêmio na Vila Belmiro e Atlético/PR x Cruzeiro em Brasília. Às 21h, o líder Fluminense recebe o Vitória no Maracanã.

17:41 O Coritiba também já está no Pacaembu.

17:39 Essa será uma noite especial para o treinador Muricy Ramalho, que chega a 411 jogos no comando do Tricolor, igualando o grande Telê Santana, bicampeão da Libertadores e Mundial pelo Tricolor. Agora, apenas Poy, com 422 partidas e Vicente Feola, com 532, comandaram o São Paulo mais vezes que Muricy.

17:36 O São Paulo já está no Pacaembu. Na descida do ônibus, Rodrigo Caio declarou: "temos que furar o bloqueio do Coritiba".

17:15 Robinho também destacou a classificação: "O importante é essa classificação, agora nós vamos ter uma semana a mais lá na frente para dar continuidade e trabalhar bastante", avaliou.

17:14 O elenco do Coritiba destacou a classificação conquistada na Copa do Brasil no meio de semana. O meia Jajá foi um dos que falaram: "A gente se sacrificou um pouco por causa da expulsão no primeiro tempo. Mas valeu, a gente saiu com o resultado e foi muito bom".

17:13 O jogador ainda falou da importância de uma vitória para o São Paulo: "Não adianta desperdiçar pontos agora e ficar lamentando depois. Contra o Coritiba, temos que ganhar de qualquer maneira porque jogamos em casa, diante do nosso torcedor".

17:12 A contratação de Alan Kardec dominou as entrevistas no CT da Barra Funda. O lateral-esquerdo Álvaro Pereira aprovou a chegada deste e de outros reforços: "Bom jogador ajuda sempre. Hoje, o Muricy conta com 25 jogadores que precisam estar preparados para fazer o que ele quer. A cada jogo, tenho que provar que mereço continuar entre os 11. Com o passar do tempo, vai melhorar o entrosamento e o time vai crescer. Mas é importante para qualquer time que não existam apenas 11 titulares".

17:10 Em virtude de shows que ocorrem no Morumbi, o Estádio do Pacaembu recebe a partida deste sábado. Com capacidade para aproximadamente 43 mil pessoas, o estádio deve receber um bom público em virtude de uma promoção feita pela diretoria Tricolor, que barateou o preço do ingresso.

17:07 Os outros desfalques no alviverde paranaense são o meia Alex, que se recupera de uma lesão na panturrilha, o lateral-esquerdo Diogo, com dores na coxa, o atacante Júlio César, tratando um entorce no joelho e o lateral-direito Victor Ferraz, que sofreu entorce no tornozelo direito.

17:05 Emprestado ao Coritiba pelo São Paulo, o meia Roni não poderá ser usado pelo técnico Celso Roth, como diz o contrato.

17:03 O outro desfalque do São Paulo é o zagueiro Paulo Miranda, que está se recuperando de uma lesão no joelho direito.

17:00 A novidade na lista dos 20 jogadores relacionados por Muricy para a partida de hoje é o lateral-direito Auro. Vindo da base, ele ganhou uma vaga entre os reservas após um estiramento na coxa sofrido por Douglas, titular absoluto na posição.

16:55 O São Paulo esteve envolvido nas últimas semanas na polêmica em torno da contratação do atacante Alan Kardec, do rival Palmeiras. Contratação que gerou reclamações por parte da diretoria alviverde, Kardec deveria ter assinado o contrato na última sexta-feira (2), mas a assinatura deverá acontecer na próxima segunda (5).

16:53 FIQUE DE OLHO: Após uma passagem de quase três anos pela Europa, o atacante Zé Love voltou ao Brasil para jogar pelo Coritiba. Depois de fazer um jogo e marcar um gol, ele sofreu uma contusão e volta aos gramados na partida deste sábado (3). (Foto: Divulgação/Coritiba)

16:50 FIQUE DE OLHO: O meia Boschilia, do São Paulo, é a revelação do time neste início de campeonato. Vindo da base, ele já se destacou em algumas partidas e foi elogiado por Muricy. (Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC)

16:40 Já Celso Roth, comandante do Coritiba, lamentou o desgaste físico do Coritiba, que jogou na última quarta-feira (30), mas descartou poupar jogadores: "O desgaste [da partida contra a Caldense] foi grande, ainda mais com um campo pesado e grande, além da circunstância de ter ficado 45 minutos com um jogador a menos. Estatisticamente a gente sabe que quando um time joga quarta e sábado, sente demais e isso nos preocupa bastante. Mas o Coritiba, com todo o respeito a quem trabalhou aqui antes, poupou jogadores o semestre todo. Não tem essa de poupar. Vamos recuperá-los. É claro que quem não tiver condições não vai jogar, mas, quem tiver, vai jogar".

16:35 Ontem, sexta-feira (2), o técnico Muricy Ramalho declarou não estar satisfeito com a falta de regularidade do São Paulo, que tem alternado jogos muito bons com outros muito ruins: "A gente está oscilando demais e é preciso arrumar isso. Futebol não se modifica apenas no papo e no quadro negro. No quadro negro eu estou invicto há 18 anos, não perco um jogo. É preciso falar o que quer, comandar um tático e depois ver na prática. É por isso que fizemos um coletivo na quinta-feira (1)".

16:30 No ano seguinte, em 2012, as equipes escreveram o capítulo mais importante da história do confronto ao disputarem uma vaga na final da Copa do Brasil. O jogo de ida, no Morumbi, terminou com vitória Tricolor por 1 a 0, com gol no finzinho de Lucas, hoje jogador do PSG. No jogo de volta, porém, a torcida do Coritiba empurrou o time que venceu por 2 a 0 e conseguiu a vaga na final, que perderia para outro paulista, o Palmeiras. Relembre a partida:

16:27 Em 2011, Coritiba e São Paulo se enfrentaram pela 12ª rodada do Brasileirão no Couto Pereira. O jogo, a princípio sem grandes atrativos, foi um dos melhores daquele campeonato e terminou com vitória tricolor por 4 a 3. Relembre os melhores momentos da partida:

16:25 O último jogo entre as duas equipes trouxe alívio para a torcida Coxa Branca. Foi na 38ª e última rodada do Brasileirão de 2013, quando, em Itu, o Coritiba venceu por 1 a 0 e ficou livre do rebaixamento. Relembre os melhores momentos da partida:

16:23 Ao todo, São Paulo e Coritiba se enfrentaram em 43 oportunidades. O Tricolor tem vantagem, venceu 19, ao passo que os paranaenses venceram 13. Foram 11 empates. Nos 38 jogos pelo Brasileirão, são 16 vitórias do São Paulo, 11 do Coritiba e 11 empates.

16:20 No meio de semana, porém, o Coritiba venceu a Caldense por 2 a 0 em Minas Gerais e garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil, sem a necessidade do jogo de volta. Agora, o Coxa espera por Paysandu ou Sport na terceira fase.

16:18 Já o Coritiba, não faz um começo de campeonato dos mais empolgantes. Nos 180 minutos iniciais no torneio, o Coxa nem marcou, nem sofreu gols. Os empates em zero a zero com Chapecoense em Santa Catarina e Santos no Couto Pereira levaram o alviverde ao décimo terceiro lugar com dois pontos.

16:17 O empate com o Cruzeiro, no último domingo (27) foi dramático. O São Paulo saiu perdendo e só chegou ao empate aos 47 minutos do segundo tempo, com gol do zagueiro-artilheiro Antônio Carlos.

16:16 O São Paulo está invicto no Brasileirão. Depois de duas rodadas, o Tricolor soma quatro pontos após vencer o Botafogo no Morumbi e empatar com o Cruzeiro em Uberlândia. O clube paulista abre a terceira rodada na vice-liderança da competição.

16:15 Muito boa tarde para você leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha todas as emoções de mais um jogo do Campeonato Brasileiro. É a terceira rodada chegando com São Paulo x Coritiba, que se enfrentam no Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo.