Vasco da Gama x Atlético-GO, Série B 2014 e

Encerramos aqui a transmissão da partida entre Vasco x Atlético-GO, resultada em 3 a 0. Acompanhe a crônica dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigada pela companhia!

18:15 "Foi ótimo, a gente conseguiu criar mais, marcar mais e os gols saíram. Isso deu tranquilidade. Agora temos que comemorar essa vitória e espero que a gente possa dar sequência na competição", festeja Douglas.

45' FIM DE JOGO! Vasco conquista a sua primeira vitória na competição e a torcida faz barulho, mesmo sem estar no estádio.

44' Nada de acréscimo.

42' Vasco trabalha apenas toque de bola.

GOOOOOOOOOOL! MARLON NOVAMENTE! O lateral marca o seu quarto gol na temporada.

40' Terceira e última alteração de Adílson: sai Douglas e entra Dakson.

39' Vasco sai jogando com Diego Renan.

35' Júnior Viçosa cruza, a zaga afasta e a bola vai para fora. Tiro de meta para Martín Silva.

34' Thalles ajuda na marcação no setor defensivo.

32' Bonita jogada! O lateral João Lucas sobe pela esquerda, cruza para trás e o Fábio Lima, que estava em posição regular e livre, chuta a bola por cima de Martín Silva.

30' Danilo recebe atendimento médico.

28' É o terceiro gol do lateral Marlon na temporada.

27' Adílson substitui o Yago pelo atacante William Barbio.

GOOOOOOOOOOOOOL DO VASCÃO! Sozinho, Marlon rebebe a bola e amplia, deixando Márcio sem chances.

23' Atlético-GO possui maior posse de bola, mas o Vasco coloca perigo e está perto do seu segundo gol.

22' Falta em cima do Diego Renan.

21' QUASE! Apesar da pressão vascaína, Yago chuta no cantinho e Márcio defende com a ponta dos dedos.

20' Cartão amarelo para Douglas.

19' IHHHH! Thalles manda para Aranda e a bola bate na trave.

17' Em cobrança curta, Fellipe Bastos vai para cima e leva falta. Vasco novamente com a bola.

16' Escanteio do Dragão.

13' Impedimento para o Atlético-GO.

12' Cartão amarelo para Marcus Winícius.

11' Falta dura! Marcus Winícius acerta o abdômen do atacante Yago.

10' Substituição no time de Adílson! Sai Marquinhos e entra Aranda. Com a mudança, o time vascaíno passará a ficar mais defensivo.

9' Cartão amarelo para Martín Silva pela demora na reposição.

8' Dragão buscando o empate.

7' Em jogada pela direita, Pedro Bambu chuta por cima do gol.

5' Vasco recua.

3' Júnior Viçosa lança pela direita e é cortado pelo Douglas Silva.

2' Luan afasta perigo do Dragão.

0' Bola rolando!

17:20 Alterações: Marcelo Martelotte retira o Wagner e coloca o Fábio Lima.

17:08 "Fui feliz na cobrança e espero que a gente saia vitorioso. Foi importante o gol, mas tem que segurar o resultado no segundo tempo, até fazer mais um gol porque nós estamos precisando", comemora Douglas.

Fim de primeiro tempo em São Januário! Vasco vai vencendo por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Yago.

47' Yago busca espaço na área dos goianienses.

45' Três minutos de acréscimo.

43' E AÍ, JUIZ? Júnior Viçosa chuta, Martín Silva defende e atacante reclama de bola tocada no braço do zagueiro Luan.

42' Atlético-GO perde a posse de bola.

41' Falta de Marquinhos contra o zagueiro adversário.

40' Yago e Marquinhos pressionando o Atlético-GO, que apresenta uma boa postura no setor defensivo.

39' Falta do João Lucas em cima do Yago.

37' Vasco trabalha bola no meio de campo.

35' Atacante Marquinhos arrisca o chute, mas pega mal na bola.

34' Adílson Batista pede calma para o atacante Yago.

32' Sem perder tempo, Diego Renan arrisca de longe e Márcio agarra firme, sem dificuldades.

31' Meia chuta forte, mas bola passa ao lado da trave de Márcio.

30' Falta a favor do Vasco. Fellipe Bastos na cobrança.

27' Que jogada! Marquinhos gira, engana os adversários, toca para Yago e o atacante não consegue acertar o chute.

26' Na sequência, Artur consegue assustar o goleiro Martín Silva e Atlético-GO balança as redes, mas arbitragem assinala impedimento.

25' Falta boba a favor do Atlético-GO.

23' Boa tentativa, Yago! Atacante avança pela direita, tentou cruzar e bola vai para lateral.

20' Impedimento de Júnior Viçosa.

19' Outro passe errado de Douglas, que está reclamando com os companheiros por falta de aproximação.

16' Júnior Viçosa chega pela esquerda e a zaga da casa afasta.

15' Com mais de 70% de posse de bola, Vasco domina o jogo em São Januário.

14' Quase! Tentando surpreender o goleiro adversário, Diego Renan chuta forte e Márcio espalma.

13' Marquinhos ganha bola, toca para Thalles e o atacante perde o domínio.

11' Sem tanto perigo, Wagner arrisca e a bola para nas mãos do goleiro Martín Silva.

9' Douglas erra passe.

7' Após o gol, o time vascaíno demonstra tranquilidade e trabalha toque de bola.

5' Com velocidade, Yago faz bela jogada pela direita e a zaga adversária afasta. A arbitragem marca impedimento.

3' GOOOOOOOL! É DO VASCO! Em cobrança perfeita de falta, Douglas abre o placar em São Januário.

0' Começa o jogo!

16:18 Vasco joga de camisa preta, enquanto o Atlético-GO está de vermelho e preto.

16:00 Os árbitros que apitarão a partida são: Emerson de Almeida Ferreira - MG; árbitro assistente nº 1: Marcio Eustaquio S Santiago - MG; árbitro assisente nº2: Celso Luiz da Silva - MG ; quarto árbitro: Antonio F de Carvalho Schneider - RJ.

15:05 Cumprindo punição pela briga na última rodada da Série A 2013, contra o Atlético-PR, São Januário novamente estará com os portões fechados. Assim como na partida contra o Luverdense, a torcida vascaína promete apoiar o clube em frente ao estádio.

15:03 Sobre os desfalques no início de temporada, Douglas diz que a hora é de esquecer os erros: "Futebol é assim mesmo. Não dá para ficar lamentando. As coisas às vezes demoram para acontecer, outras vezes acontecem do nada. Ai surgem várias lesões, problemas... Espero que os jogadores possam retornar logo. A falta de peças importantes define bem o momento que estamos passando. A batida é diferente, o entrosamento é outro e o time sente. Temos que nos unir, nos abraçar e buscar a vitória."

14:55 Em entrevista coletiva, o atacante Júnior Viçosa crê na vitória contra o Vasco, assumindo que não será uma tarefa fácil: "Poderemos fazer um grande jogo e vencer sim, não só pelas partidas contra o Goiás no Campeonato Goiano, mas também por nossas próprias atuações na Série B. Jogamos bem diante de Boa Esporte e Ponte Preta, criamos chances e, infelizmente, perdemos gols. Eu mesmo perdi uma chance contra a Ponte. Acho que estamos preparados para vencer o Vasco, sabendo, é claro, das dificuldades".

ATLÉTICO-GO JÁ DEFINIDO: Márcio; Pedro Bambu, Artur, Lino e João Lucas; Renan Foguinho, Marcus Winícius, Wagner Carioca e Jorginho; Juninho e Júnior Viçosa.

VASCO ESCALADO: Martin Silva; André Rocha, Luan, Douglas Silva e Diego Renan; Danilo, Fellipe Bastos e Douglas; Reginaldo, Thalles e Montoya.

14:54 Atlético-GO possui dois ex-vascaínos em seu elenco, Thiago Feltri e Jonas, ambos são laterais. Com um gol marcado, Feltri atuou 40 jogos entre 2012 e 2013, mas não jogará na partida de hoje. Já o Jonas não vem sendo relacionado entre os titulares e também marcou um gol defendendo a camisa cruzmaltina, participando de 16 jogos em 2013.

14:53 Recuperado das dores no tendão de Aquiles, Martín Silva novamente será titular, após ficar dois jogos fora. O goleiro não participou dos jogos contra o Luverdense, pela Série B, e contra o Treze-PB, pela Copa do Brasil. Outra novidade é o retorno do meia-atacante Bernardo, que estava lesionado e voltou a ficar à disposição do treinador Adílson Batista.

14:52 FIQUE DE OLHO! O atacante Júnior Viçosa foi um dos artilheiros do Goianão, com nove gols, e é uma das esperanças de gols na disputa nacional. Somente neste ano, já foram 13 gols em 16 jogos. (Foto: Danilo Bueno)

14:50 FIQUE DE OLHO! Nascido na Bahia, Danilo foi relevado pelo Vitória e chegou ao Vasco em 2011, no infantil. Eleito recentemente como revelação, o jogador atuou seis vezes no elenco profissional e já possui data para saída: ficará até o meio de 2014. Bastante elogiado por Adílson, o volante se destacou na partida contra o Treze e logo mais enfrentará o Atlético-GO. (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

14:45 Enquanto isso, o comandante Adílson Batista comentou sobre a estreia do zagueiro Douglas Silva e diz que a torcida pode esperar boas atuações do jogador, que estava parado há oito meses em recuperação de lesão: "Trabalhei com ele no Avaí, quando o lançamos, ainda jovem, e depois no Figueirense. Tenho absoluta certeza que vão gostar. É profissional, exerce liderança e jogou oito anos na Europa. Ele teve uma ótima recuperação, não é fácil jogar depois de um tempo parado".

14:40 Confiante, o técnico Martelotte destaca evolução no Atlético-GO: "Sabemos da dificuldade de enfrentar o Vasco, principalmente nessa Série B. O Vasco é realmente o grande favorito, independente desse início com derrota e de jogar sem a presença do torcedor. É uma equipe muito forte. Só que nós estamos em um momento bom e com confiança. Temos sentido que a equipe vem com evolução e precisa do resultado também. São duas equipes que têm objetivos parecidos dentro da competição e ainda buscam a primeira vitória. Vamos atrás dela."

14:30 O último confronto entre as equipes ocorreu em outubro de 2012, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou em uma vitória vascaína por 1 a 0, com gol de Juninho Pernambucano. O destaque em Serra Dourada foi a incrível jogada entre o camisa 8 e o meia Felipe, ambos considerados ídolos para a torcida vascaína. (Foto: Divulgação)

14:20 Favorito na partida de logo mais, um fato interessante: o Vasco perdeu apenas uma vez para os goianos, pelo placar de 1 a 0 no Brasileirão de 1980 e no primeiro confronto. De dez jogos, foram oito vitórias, dois empates e somente uma derrota.

14:15 Campeão Goiano, o Atlético-GO ainda não mostrou o futebol que apresentou no estadual. Sem nenhuma vitória, foram dois empates, o último contra a Ponte Preta por 2 a 2, em Serra Dourada. A equipe ocupa a 13ª colocação.

14:07 Na rodada anterior, Vasco perdeu para o Luverdense por 2 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá. Os gols foram marcados por Reinaldo e Rubinho, enquanto Yago diminuiu. Desfalcado, o time de Adílson Batista ainda não sabe o que é vencer no campeonato e vem sofrendo com a falta de jogadores como o Martín Silva, Guiñazú, Rodrigo, Pedro Ken e Edmílson. (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

14:05 Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão de Vasco e Atlético-GO, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.