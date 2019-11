Atlético-MG x Goiás, Brasileirão 2014 e

21:14 Vamos encerrando a transmissão por aqui. Fiquem ligados na VAVEL para ler a crônica da partida e toda a repercussão da partida! Até a próxima!

20:24 Situação do Galo se complica no campeonato.

20:24 Na próxima rodada o Atlético-MG enfrenta o Cruzeiro em mais um clássico mineiro. Goiás vai enfrentar o Palmeiras.

20:22 Atlético-MG está há 7 jogos sem vitórias. Goiás consegue sua segunda vitória no Brasileirão, são sete pontos.

20:20 Torcida vaia o time. Também pede que Otamendi continua no elenco.

FIM DE JOGO!!! Goiás vence o Atlético Mineiro por 1 a 0.

45+2' Torcida grita o nome de Otamendi.

45+1' Rosinei faz grande lambança e Eric consegue sair rápidamente em velocidade, Otamendi chega para travar finalização.

45' Fernandinho bate forte com a perna esquerda e bola acerta a trave.

45' Quatro minutos de acréscimos.

42' Torcida vaia toda vez que Emerson Conceição pega na bola.

38' VICTORRRRR DEFENDE!!! Bola fica limpa para Eric bater com força, goleiro consegue defender.

33' Substituição no Goiás. Entra: João Paulo. Sai: Ramon.

28' RENAN SALVA O GOIÁS!! Entra consegue finalização de muito perto e consegue fazer a sensacional defesa.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GOIÁS!!! David chuta e bola desvia, acertando no ângulo do gol.

21' Cartão amarelo para Claudinei. Jogador impediu a equipe do Goiás de contra-ataque.

17' Substituição no Goiás. Entra: Eric. Sai: Araújo.

17' Última substituição no Atlético. Entra: Rosinei. Sai: Fillipe Soutto.

13' Fernandinho arma para o pé esquerdo e bate no meio do gol.

11' Réver sobe bem em escanteio, arbitragem já pegava empurrão do zagueiro.

5' Dátolo arrisca e bola é desviada para o escanteio.

4' Fernandinho faz boa jogada em velocidade, Jackson afasta.

0' Substituição no Goiás. Entra: Welinton Júnior. Sai: Vítor.

0' Substituição no Atlético. Entra: André. Sai: Guilherme.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO HORTO!!!

19:17 Com time alternativo, Galo tem dificuldades no entrosamento. Times fizeram partida equilibrada, mas não conseguiram criar grandes oportunidades de gols.

ACABA O PRIMEIRO TEMPO!! 0 a 0.

44' Datólo arrisca de muito longe e Renan faz a defesa.

42' Lima também consegue atacar, mas finalização mal e Victor defende.

41' Amaral bateu no meio do gol e Victor conseguiu faz a defesa.

37' Ramon finaliza e bola chega fraquinha nas mãos de Victor.

32' Lima e Alex Silva discutem no gramado.

30' Vitor arrisca de longa distância e bola passa sem nenhum perigo ao goleiro.

25' THIAGO MENDES!! Jogador arrisca de fora da área e bola passa com perigo.

23' Fernandinho se posiciona bem e ganha bola no corpo, jogador tenta finalização, que sai completamente errada.

22' Guilherme tenta cruzar para Marion na área, zaga do Goiás afasta.

18' Guilherme rola para Claudinei, jogador arrisca e bola passa sem perigo.

17' Substituição no Atlético-MG. Entra: Datolo. Sai: Jô.

15' Jô sente lesão. Jogador deve ser substituído .

13' Torcedores do Galo começa a cantar o hino do clube.

11' Réver recebe a bola na área e tenta a bicicleta, bola passa com perigo!!!

7' Ramon sente cai e sente dores no gramado.

4' David tenta o cruzamento para área, mas não encontra ninguém.

1' Marion tenta o cruzamento e consegue o escanteio.

COMEÇA O JOGO!!!!

18:30 Goiás: Renan; Vítor, Jackson, Alex Alves e Lima; Amaral, David, Thiago Mendes, Ramon e Tiago Real; Araújo.

18:27 Atlético-MG confirmado: Victor; Alex Silva, Réver, Otamendi e Emerson da Conceição; Claudinei, Fillipe Soutto, Guilherme e Fernandinho; Marion e Jô.

18:25 Goiás entrando em campo sob vaias.

18:23 Time do Atlético-MG entrando em campo.

FIQUE DE OLHO: Fernandinho, atacante do Atlético-MG. Após um longo período sem marcar gols, Fernandinho finalmente desencantou e marcou pelo Galo nas últimas duas partidas disputadas. O jogador espera implacar uma boa sequência pelo Galo e ter grandes atuações como em 2013. Rápido e habilidoso, Fernandinho é uma boa opção para os ataques do Galo. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

FIQUE DE OLHO: Araújo, atacante do Goiás. Araújo é um dos maiores artilheiros da história do clube esmeraldino e é sempre uma arma perigosa. O jogador também teve uma passagem pelo Atlético-MG em 2013, onde não durou muito tempo. Com extrema velocidade, Araújo pode se tornar uma arma letal. (Foto: Divulgação/Goiás)

17:23 O palco da partida será a Arena Independência. Com capacidade para 23 mil pessoas, o estádio quando lotado vira um caldeirão. Com a chateação da torcida, não é esperado um grande público. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

17:16 No geral, o Atlético-MG leva vantagem sobre os esmeraldinos, são 20 vitorias dos mineiros contra 15 dos goianos. No Campeonato Brasileiro, o Galo venceu 18 vezes e o Goiás 10.

17:13 A última partida entre as equipes contou com um grande show de Diego Tardelli, o atacante marcou por três vezes e garantiu o triunfo alvinegro em casa,

17:11 O Atlético-MG entrará em campo com um time alternativo. Sem Ronaldinho, Diego Tardelli, Pierre e Leandro Donizete.

17:11 Pierre falou sobre o assunto: "A polêmica do Tardelli não vou entrar no mérito, questão dele. Houve uma conversa dele com o grupo e o Levir antes do treino de hoje (sexta), creio que foi resolvido. Não existe racha no Atlético, todos unidos, e claro que quando vem a derrota, vem eliminações, muito é dito de fora para dentro, mas nos temos consciência que o ambiente é bom, grupo unido e juntos vamos tentar recuperar no Brasileiro"

17:05 Levir Culpi e Diego Tardelli se envolveram em polêmicas durante a semana. Tardelli declarou após o jogo que não entendeu o porque ser substituido. “Eu estava bem na partida, não entendi também por que ele [Levir Culpi] fez a substituição. Mas faz parte. É bom entrevistar o treinador, para ele explicar”, disse o atacante. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

17:03 Levir Culpi convocou a torcida para a partida: “Eu estou chegando e estou motivado para trabalhar, quem está aqui já está motivado para trabalhar, eu olho com otimismo as coisas, o pessoal acha que acabou, mas o Atlético-MG nunca vai acabar. Domingo todo mundo aqui, a melhor maneira de recuperar o time é estar no estádio. A torcida vai cobrar, se o time correr a torcida vai aplaudir”, observou o treinador.

LEIA MAIS: Levir Culpi sonha com títulos futuros pelo Atlético-MG

16:58 Otamendi, zagueiro do Valencia emprestado ao Atlético-MG, demonstrou vontade em ficar no clube mineiro: "Não depende de mim. Gostaria de ficar porque gostei do Atlético-MG, da torcida, dos companheiros. Mas eu não decido. A decisão é do Valência." (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

16:53 Por sua vez, Levir Culpi perdeu Ronaldinho Gaúcho. O atleta sofreu um estiramento na coxa e irá desfalcar o Galo contra Goiás e Cruzeiro.

16:52 Lima espera que ritmo seja mantido: "Conseguimos pontos importantíssimos nas primeiras rodadas. Jogamos em Itumbiara, que não é nossa casa, mas soubemos conquistar a vitória. Temos de saber passar por cima desses obstáculos para seguirmos fortes na competição."

16:51 Pedro Henrique não poderá atuar pelo, o jogador foi cortado para a partida por conta de uma lesão. Alex Alves assume titularidade.

16:50 O time esmeraldino terá novidades na equipe titular: Ramon entra na vaga de João Paulo.

16:48 O Goiás teve a saída de Carlos Alberto confirmada neste semana. O jogador acertou sua ida para o Botafogo e não é mais jogador do Goiás.

16:43 Ricardo Drubsky, treinador do Goiás, disse ser um estudioso em futebol: "O que eu sou realmente é um estudioso ferrenho. Estudo com prazer o conteúdo do futebol há muitos anos. Gosto e faço isso com prazer. Acho que o futebol mundial está passando por um momento e, infelizmente, o futebol brasileiro está um pouco atrás na qualificação do treino. Temos hoje algumas metodologias de treino que estão fazendo coisas diferentes no jogo. Temos que montar um jogo para a equipe. Em cima disso, você tem que ver jogadores que jogam o jogo, não jogadores que resolvam por si só. Se for comprar jogadores que resolvam os problemas, é só jogador caro. Se tiver aquele que trabalha para a equipe, você investe muito menos."

16:41 David crê em evolução do time e elogiou o treinador: "Estamos tendo uma postura legal na defesa e, quando temos a oportunidade no ataque, como teve o Amaral no último jogo, é concluir bem no gol. Isso é importante. Temos ainda mais a crescer, pois o trabalho do Ricardo (Drubscky) só está começando. O início está muito legal. Espero que possamos continuar dessa forma"

16:35 O Goiás conquistou sua primeira vitória na última rodada, sobre o Criciúma. Amaral fez o gol do esmeraldino.

16:34 O último jogo do Galo foi contra o Atlético Nacional (COL), o time empatou jogando em casa e acabou sendo eliminado da Copa Libertadores da América.

16:32 O Atlético-MG vai em busca de sua reabilitação no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1 jogando em Porto Alegre. O time está na 15ª colocação do campeonato.

16:30 Boa tarde leitor que da VAVEL Brasil! Hoje acompanharemos Atlético-MG x Goiás, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, partida à ser disputada às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.