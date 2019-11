Bahia x Botafogo, Brasileirão 2014 e

Amigos, encerramos a transmissão de Bahia 1 x 0 Botafogo. Muito obrigado pela companhia e um excelente final de domingo. Curta a nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/VAVELBrasil e nos siga no Twitter: https://twitter.com/VAVEL_Brasil.

Com a vitória desde domingo, o Bahia chegou aos seis pontos e ocupa a quarta colocação. Enquanto o Botafogo amarga a 19ª posição com apenas um ponto.

49' Acaba o jogo. O Bahia vence o Botafogo por 1x0. Maxi Biancucchi marcou o gol da vitória dos baianos.

46' Edílson cobra falta, Dória cabeceia e Marcelo Lomba faz a ponte.

44' Edílson cruza, a zaga corta, Jorge Wagner pega na entrada da área sozinho, mas chuta por cima

42' Ferreyra recebe sozinho na entrada da área, mas é travado pela defesa.

40' Bahia toca a bola, fazendo o tempo passar.

35' Falta em cima de Jefferson.

34' PERDEU! Bahia puxa contra-ataque e fica com quatro contra dois, mas na hora de finalizar, demora e Dória chega para cortar.

33' Botafogo pressiona o Bahia, que não consegue sair do seu campo de defesa.

30' Falta de Dória em Maxi Biancucchi

Substituição no Botafogo: Sai: Zeballos / Entra: Ferreyra

28' UUUUUUUUUUUUUUHHHHHH! Wallyson bate de dentro da área e a bola toca na bola e sai.

27' Lincoln bate de fora e a bola passa do lado, assustando o goleiro do Botafogo, Jefferson.

25' Botafogo pressiona e o Bahia não consegue sair do campo de defesa.

21' Substituição no Bahia: Sai: Anderson Talisca. Entra: Pitoni./ Sai: Rhayner / Entra: Rafinha

20' UUUUUUUUUUUUUHHHHHHH! Wallyson cruza, Zeballos cabeceia e a bola bate na zaga. Na sobra, Bolatti pega de primeira, e, novamente, a bola pega na zaga tricolor.

19' Botafogo toca a bola no campo do Bahia.

Substituição no Botafogo. Sai: Daniel / Entra: Wallyson

16' Torcida do Bahia faz a festa na Arena Fonte Nova.

14' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DO BAHIAAAAAA! BIANCUCCHI É O NOME DELE! Pará recebe em profundidade e cruza para trás, Biancucchi chegae bate de primeira, sem chances para Jefferson.

13' Talisca faz um belo lançamento para Rhayner, que cruza nas mãos de Jefferson.

10' Falta para o Bahia e amarelo para Edílson. Lincoln cobra, a zaga tira, Rhayner joga na área e Jefferson pega sem problemas.

9' Botafogo chega com perigo. Zeballos cruza, Zeballos domina na marca do pênaltie é travado pela zaga.

8' Lateral para o Bahia.

6' Falta de Jorge Wagner em Roniery

4' Biancucchi cruza, a bola desvia no Dória e vai nas mãos de Jefferson.

3' Rhayner bate pro gol e Jefferson pega sem problemas.

1' Rhayner cruza, mas ninguém chega na bola.

As equipes estão de volta. Começou o segundo tempo!

Uelliton, volante do Bahia: "Estamos tendo oportunidades, mas na chance que tive o Jefferson estava em cima."

Dória, zagueiro do Botafogo: "Tentamos trabalhar a bola, mas o jogo ficou muito parado pro causa das faltas. Tentar mudar essa dinâmica para abrir o placar."

47' Final do primeiro tempo. Bahia e Botafogo vão empatando em 0x0.

46' Talisca bate a falta, Uelliton cabeceia e faz o gol, mas o bandeirinha marca impedimento.

45' Falta de Júnior César em cima de Maxi Biancucchi.

44' Cartão amarelo para Gabriel.

43' Sheik se livra da marcação e toca para Bolatti, que bate de primeira, mas a bola sai fraca e Marcelo Lomba encaixa sem problemas.

42' Impedimento de Pará.

40' Escanteio para o Bahia.

39' Talisca recebe na entrada da área e a bola vai pra fora.

37' Rhayner bate de longe e Jefferson encaixa sem problemas.

36' Talisca joga para escanteio. Edílson cobra, a zaga tira e Daniel faz falta.

35' Falta em cima de Emerson Sheik.

34' Pará cruza e Dória joga para escanteio.

31' Edílson cruza, Zeballos cabeceia e Lomba encaixa.

30' Zeballos bate forte, mas a bola vai em cima de Marcelo Lomba.

28' Uellinton cobra a falta, mas Fahel é flagrado em impedimento.

27' Falta para o Bahia.

26' UUUUUUUUUUUHHHHHHHH!!!!!!!!!! Uelliton recebe sozinha na área, toca para Lincoln que fica com o gol aberto, e a zaga chega para travar.

25' Jorge Wagner cobra escanteio, bola desvia e Marcelo Lomba encaixa sem problemas.

23' Lodeiro sai para a entrada de Jorge Wagner. Escanteio para o Botafogo.

21' Gabriel bate da entrada da área e a bola bate na rede do lado de fora.

20' Escanteio para o Bahia.

18' Falta de Lodeiro.

17' Botafogo começa a tocar mais a bola no campo do Bahia. Zaga baiana se defende bem.

15' Daniel sente dores no ombro e vai ser atendido fora do campo.

12' Cartão amarelo para Júnior César por falta em Talisca.

10' Anderson Talisca da uma cotovelada em Edílson e recebee o cartão amarelo. Jogo quente ena Arena Fonte Nona.

9' QUEEEEE ISSOOOOO! Rhayner arranca em velocidade e da um rolinho em Júnior César.

8' Edílson bate e a bola estoura na barreira.

7' Daniel arranca em velocidade e sofre a falta na meia-lua. Boa chance de gol para o Botafogo!

4' Sheik se embola com o Roniery, e pisa no lateral do Bahia sem querer. Jogadores do tricolor vão para cima do camisa 7 alvinegro; Marcelo Lomba recebeu o amarelo.

3' Maxi Biancucchi cruza e não chega ninguém. Torcida do Bahia se empolga.

0' Anderson Talisca bate de fora, mas a bola vai para fora.

16:01 COMEÇA A PARTIDA!

15:56 O Hino Nacional está sendo executado na Arena Fonte Nova, neste momento.

15:50 Público pequeno por enquanto ainda na Arena Fonte Nova. Torcida do Bahia ainda está chegando!

15:43 Botafogo: Jefferson; Edílson, Bolívar, Dória, Júnior César; Gabriel, Bolatti, Lodeiro, Daniel; Emerson Sheik e Zeballos.

15:39 Escalação do Bahia: Marcelo Lomba; Roniery, Titi, Demerson e Pará; Uelliton, Fahel, Lincoln e Talisca; Maxi e Rhayner.

15:35: A Arena Fonte Nova é um dos principais estádios do Brasil. O estádio tem capacidade para 50.000 pessoas (55.000) durante a Copa do Mundo. Atualmente, o Bahia manda os seus jogos no estádio.

15:25 Surpreendentemente, o Botafogo anunciou a contratação do meia Carlos Alberto, ex-Goiás. Antes o jogador rescindiu seu contrato com o Goiás.

15:24 Com dores musculares, o lateral esquerdo Guilherme Santos está fora da partida deste domingo. Pará será o seu substituto.

15:22 FIQUE DE OLHO: Emerson Sheik. O camisa 7 do Botafogo foi o destaque da última partida do alvinegro. Fez um gol e cruzou para o gol de empate de Zeballos.

15:21 FIQUE DE OLHO: Anderson Talisca. O camisa 8 tricolor vem sendo o destaque do Bahia em 2014. O meia tem feito gols e dado assistências importantes.

15:20 ''Quando cheguei, já havia um time montado e não me senti à vontade para alterar, até porque precisava ver de perto. A partir do jogo contra o São Paulo, passei a mexer e vou mexer até achar que chegamos ao ideal. Muita coisa precisa ser feita. Já melhoramos, até no dia a dia já vemos uma pegada melhor. É um pacote'', disse.

15:19 Vagner Mancini vai,mais uma vez, realizar mudanças no time titular. Júnior César, Bolatti e Daniel vão ganhar mais uma oportunidade.

15:18 ''Eles estão começando a entender, duas semanas é pouco tempo. Gosto de intensidade no treino, às vezes até reduzo um pouco de tempo, mas tem que ser sempre com intensidade. Mas não posso atribuir a mim todas as mudanças. Teve a chegada do Emerson, e as mudanças que fizermos de certa forma ajudaram'', disse o técnico.

15:17 Neste domingo, Vagner Mancini vai comandar o seu terceiro jogo à frente do Botafogo. Para o treinador alvinegro, a equipe ainda não tem a sua cara.

15:14 ''Não encaro o atraso salarial como algo influente para que eles façam um jogo atípico contra nós. Eles já demonstraram isso no segundo tempo contra o Internacional. O Mancini é um grande treinador, e os atletas estão motivados e querendo iniciar uma recuperação. Temos que estar muito atentos para essa partida'', pediu o comandante tricolor.

15:13 O Botafogo está com quase três meses de salários atrasados, para o treinador tricolor, isso não irá atrapalhar os cariocas. Marquinhos Santos também elogiou o técnico Vagner Mancini e pediu atenção na partida deste domingo.

15:12 ''O Fahel, ao longo da carreira, sempre demonstrou potência não só tecnicamente, mas em uma situação específica que é a bola parada. Há algum tempo ele não vinha fazendo gols assim, mas, desde que cheguei, começamos a trabalhar, e ele tem evoluído muito, com muita humildade de participar dos treinamentos, até pelo bom caráter dele como pessoa. Acho que isso foi importante para que o Fahel encontrasse um novo grande momento profissional pelo Bahia. Além disso, antes não tínhamos uma equipe encaixada, então eu privava meus volantes de saírem tanto. Hoje já temos uma equilíbro tático e técnico que permite essa liberdade'', disse o treinador.

15:10 Para tentar vencer os cariocas, o Bahia aposta no seu volante Fahel. O treinador espera muito do jogador ofensivamente.

Abaixo, os gols da última partida entre Bahia x Botafogo.

15:05 Na última partida entre as equipes, quem levou a melhor foi o Bahia. O tricolor venceu o Botafogo no Maracanã por 2 a 1. Edílson marcou para os cariocas, enquanto Fernandão e Obina viraram para os baianos.

15:00 No retrospecto do confronto, quem leva vantagem é o Bahia. O tricolor possui 13 vitórias (35% dos jogos), contra 10 do alvinegro 27% dos jogos). Porém, o glorioso marcou mais gols do que o tricolor. 40 contra 38.

14:55 Enquanto o Bahia busca a sua terceira vitória consecutiva, o Botafogo quer conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada o alvinegro perdeu de 3 a 0 para o São Paulo, no Morumbi. Na segunda rodada empatou com o Internacional, em casa, no Maracanã.

14:50 O Bahia chega ao confronto buscando a sua terceira vitória consecutiva. No último domingo (27), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o time baiano venceu o Figueirense por 2 a 0, no Orlando Scarpelli. Lincoln e Fahel marcaram para o tricolor. Na quarta-feira (30), o Bahia venceu o Vila Nova - MG, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. Henrique e Maxi Biancucchi marcaram os gols do Bahia, que se classificou para a 3ª fase da Copa do Brasil.

14:45 Boa tarde, torcedor! Na tarde deste domingo (27), Bahia e Botafogo se enfrentam na Arena Fonte Nova, às 16h.