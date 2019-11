Chapecoense x Corinthians, Brasileirão 2014 e

20:35 Obrigado por acompanhar a transmissão de Chapecoense x Corinthians pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, na VAVEL Brasil. Não se esqueça de curtir a página da VAVEL Brasil no Facebook, e nos seguir no Twitter @VAVEL_Brasil. Logo mais você confere a repercussão da partida em nosso site.

20:30 Na próxima rodada a Chapecoense recebe o Grêmio, na Arena Condá. Já o Corinthians enfrenta o São Paulo, na Arena Barueri.

20:26 Com o resultado o Corinthians assume a liderança do Brasileirão com sete pontos. Já a Chapecoense fica na 18ª colocação, com apenas um ponto.

20:24 Danilo (Corinthians). "Aqui não é fácil ganhar, o time deles marca muito, estamos de parabéns pela vitória que é muito importante. Temos de ter consistência atrás, o que dá liberdade na frente. Estamos tomando poucos gols e isso nos ajuda na frente".

20:23 Ricardo Conceição. "Fizemos um bom jogo, pressionamos a saída de bola, vamos continuar assim que vamos vencer".

49' FIM DE JOGO! O Corinthians vence a Chapecoense pelo placar de 1 a 0 com gol de Paolo Guerrero.

48' Público de 15.512 presentes na Arena Condá, para uma renda de R$ 417.960,00.

45' CÁSSIO! Ricardo Conceição fica livre com o goleiro do Corinthians, que faz linda defesa.

43' Agora o Corinthians toca a bola e administra a vantagem no placar.

42' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai: Jadson; Entra: Danilo.

39' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Sai: André Paulino; Entra: Alemão.

36' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai: Romarinho; Entra: Luciano.

36' Romarinho arrisca e chuta de longe, sem perigo para o goleiro da Chapecoense.

32' GOOOOOL DO CORINTHIANS! Paolo Guerrero se livra da marcação de Ednei e bate para abrir o marcador em Chapecó.

28' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Sai: Fabinho Alves; Entra: Bergson.

25' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai: Guilherme; Entra: Bruno Henrique.

25' QUASE! Na cobrança de falta Jadson chuta e a bola passa raspando na trave do goleiro Danilo.

23' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Sai:Régis; Entra: Tiago Luis.

23' Ricardo Conceição comete falta em Jadson muito perto da grande área.

15' Guerreiro arrisca de fora da área e a bola fica nas mãos do goleiro Danilo.

7' Fabio Santos chega com perigo e faz cruzamento para a área, Danilo afasta o perigo.

4' Outra vez a Chapecoense chega com perigo. Ednei cruza e Leandro acaba cabeceando para a linha de fundo.

2' QUASE! Fabinho Alves chega com perigo e Cássio manda para fora.

0' APITA O ARBITRO! Bola rolando para o 2º tempo de Chapecoense 0 x 0 Corinthians.

19:25 Leandro. "Jogo pegado, Corinthians está bem postado lá atrás, marcando muito. Vamos voltar melhor no segundo tempo".

19:21 Ao todo foram 31 passes errados neste 1º tempo, 13 da Chapecoense e 18 do Corinthians.

19:16 Jadson. "Jogo aqui é assim, campo pequeno, bola aérea... Temos de ter tranquilidade para não faz as faltas laterais pois é isso que eles querem".

46' FIM DE 1ª TEMPO! Tudo igual em Chapecó, Chapecoense 0 x 0 Corinthians.

43' Um minuto de prorrogação.

43' CARTÃO AMARELO PARA FAGNER! O lateral do Corinthians fez falta dura em Fabinho Alves.

41' Wanderson tenta lançamento para a área mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

37' Muitos passes errados neste 1º tempo de jogo entre Chapecoense e Corinthians.

32' Em cobrança de falta Ednei manda a bola para a área, Gil desvia e a bola sobra nas mãos do goleiro Cássio.

27' Wanderson manda uma bomba de fora da área, a bola passa próximo da trave.

24' CARTÃO AMARELO PARA GUILHERME! Ele comete falta dura no jogador da Chapecoense.

22' CARTÃO AMARELO PARA NEUTON! Ele chega atrasado na bola e acaba cometendo falta em Guilherme.

18' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ PAULINO! O jogador cometeu falta em contra-ataque do Corinthians.

17' Diones manda um passe longo para Leandro que é interceptado por Gil.

14' CARTÃO AMARELO PARA ROMARINHO! O jogador cometeu falta em Ednei.

13' QUASE! Jadson manda abola para Guilherme que tenta tocar para Romarinho, porém, Ednei tira o perigo.

10' Jogo truncado até o momento, com muitas faltas e um equilibrio entre as duas equipes.

9' Guerreiro cai dentro da área em disputa com Ednei, o arbitro entende que o lance foi normal e manda seguir o jogo.

6' PARA FORA! Jadson manda a bola para a área, Gil tenta de cabeça mas coloca para linha de fundo.

4' A confusão teve origem em uma disputa entre Paolo Guerreiro e Diones.

3' André Paulino está caido no gramado. Jogadores das duas equipes formam pequena confusão.

0' APITA O ARBITRO! Rola a bola para o 1º tempo de Chapecoense e Corinthians.

18:22 Hino Nacional Brasileiro e Hino de Santa Catarina são executados neste momento em Chapecó.

17:15 O meia Jadson acredita que a vitória por 3 a 0 sobre o Nacional-AM na última quarta-feira (30) ajudou o time a crescer de produção e espera que o empenho continue também contra a Chapecoense.. “A nossa equipe cresceu de produção. A partir do momento em que os jogadores compreenderam o trabalho e se doaram mais, tudo melhorou”.

17:12 Segundo o Diretor de Futebol da Chapecoense, Mauro Stümpf, apesar dos maus resultados até o momento no Brasileirão, é preciso ter calma. “O trabalho continua na maior tranquilidade, não adianta entrar em desespero agora. Pontuamos contra o Coritiba e vamos em todos os jogos tentar pontuar, seja Corinthians, Grêmio, o que quer que seja. Não adianta, vamos tentar vencer, sabemos que vai ser difícil, estamos trabalhando forte, estamos sabendo da força que é a Arena. Vamos tentar pontuar”.

17:09 Arena Condá é o palco do confronto de logo mais entre Chapecoense e Coritba. O estádio tem capacidade para 22 mil torcedores e promete receber bom público.

17:07 O único desfalque do Corinthians para a partida é Renato Augusto, que ainda sente dores no joelho direito. Fabio Santos, Guilherme e Romarinho, que foram poupados na última partida pela Copa do Brasil, devem voltar a equipe titular.

17:05 A Chapecoense terá a volta de Fabinho Alves ao time titular, o jogador está recuperado de lesão o atacante ira atuar ao lado de Leandro no setor ofensivo do time.

17:01 FIQUE DE OLHO: Paolo Guerreiro, atacante do Corinthians. O jogador não balançava as redes desde 22 de janeiro, porém o jejum acabou na última quarta-feira (30), quando o atacante marcou contra o Nacional-AM, pela Copa do Brasil.

20:14 FIQUE DE OLHO: Régis, meia da Chapecoense, que vive excelente fase. Ele é um dos principais nomes do time na temporada e foi o artilheiro do Campeonato Catarinense com oito gols marcados.

16:59 Enquanto isso, no Corinthians, Mano Menezes quis esconder o jogo e realizou os treinamentos para a partida contra a Chapecoense com portões fechados.

16:56 O comandante da Chapecoense também falou sobre a expectativa relacionada a partida contra a equipe do Corinthians. “Mais um que entra para a história, vai ser um grande jogo, esperamos a mobilização da cidade, temos o compromisso de fazer um grande jogo e, se fizermos uma grande partida, a probabilidade de um bom resultado também aumenta”.

16:54 Durante a semana, Gilmar Dal Pozzo, técnico da Chapecoense, comentou que o modo de jogar da equipe será a mesma, independente do adversário. “A nossa postura é a mesma, estou no comando da Chapecoense quase há um ano e sete meses, não vamos mudar o nosso estilo, respeitamos qualquer adversário, a grandeza que é o Corinthians, o Mano Menezes que entende muito de futebol, estudou a nossa equipe. Temos nosso estilo de jogar, vamos continuar pressionando o adversário, fazer uma marcação atrás, fazendo uma meia pressão também.”.

16:51 Está será a primeira vez na história que Chapecoense e Corinthians se enfrentarão.

16:48 O último jogo do Coritiba foi contra o Flamengo, Na ocasião o Timão venceu a partida pelo placar de 2 a 0. Leia mais sobre o jogo aqui.

16:45 Na última rodada, a Chapecoense perdeu para o Sport por 2 a 1 com gols de Rithely e Ananias para o time pernambucano, e de Ricardo Conceição para o time catarinense. Leia mais sobre o jogo aqui.

16:42 O mando de campo é da Chapecoense, que faz seu segundo jogo em casa neste Brasileirão.

16:40 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chapecoense x Corinthians, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, na Arena Condá.