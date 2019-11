Internacional x Sport, Brasileirão 2014 e

18:10 Foi um bom jogo em Porto Alegre; finalizamos aqui a nossa transmissão da vitória do Internacional sobre o Sport por 2 a 1.

"Fizermos o dever de casa. Foi merecido, controlamos o jogo", disse D'Alessandro, o craque do jogo.

Com a vitória, o Inter soma agora sete pontos; enquanto o Sport fica com os mesmos quarto pontos.

45+3 Fim de jogo no Beira-Rio! Internacional o Sport por 2 a 1.

45+2' Magrão defende! Willians tenta na individualidade e bate com perigo para boa defesa do goleiro rubro negro.

45' Câmbio no Inter! Sai: Rafael Moura; entra: Wellington Paulista.

44' Quase! Leonardo cruza rasteiro para Neto Baiano, que por pouco não empata o jogo.

43' Teremos três minutos de acréscimo.

39' Cartão amarelo para Ygor, do Inter.

38' Sport tenta chegar com perigo; Valdívia volta para ajudar a defesa colorada.

36' Depois do gol sofrido, Inter permanece com mais posse de bola.

Jogo passa a ficar mais equilibrado após o gol do Leão (Foto: Divulgação/Internacional)

32' Gol do Sport! Patric diminui para o time visitante. Festa rubro negra no Beira-Rio.

31' Errou! Valdívia recebeu lindo passe de D'Alessandro, mas não aproveitou a genialidade do capitão colorado.

30' Mudança no Inter! Sai: Alan Patrick; entra: Valdívia.

D'Alessandro vem sendo o destaque do colorado. (Foto: Divulgação/Internacional)

26' Câmbio no colorado! Sai: Alex; entra: Ygor.

24' Alteração no Sport! Sai: Ananias; entra: Leonardo.

22' Espalma Magrão! D'Alessandro finaliza, o goleiro rubro negra bota para escanteio.

15' Quase! Alan Patrick finaliza de letra, mas Magrão salva o Sport. Seria um gol de placa.

12' Chegamos a um total de 50 passes errados.

11' Cartão amarelo para Alex, do Inter.

11' Alteração no Sport: Sai: Renê; entra: Renan Oliveira.

8' Bonita trama do ataque colorado, mas a zaga rubro negra corta.

6' Willians se arrisca no ataque, o goleiro Magrão salva o Sport.

4' Internacional começa a etapa final pressionando o adversário.

2' Cartão amarelo para Ananias, do Sport.

0' Sport retorna com Igor no lugar de Wendel.

0' Bola rolando para o segundo tempo!

17:06 Sport também no gramado.

17:05 Internacional retorna ao gramado.

16:58 Gol de Aránguiz foi irregular, o chileno estava impedido.

"Diante do Botafogo abrimos 2 a 0 no placar e deixamos eles empatarem. Hoje tem que ser diferente", disse Willians, do Internacional.

"Erramos duas vezes, e eles acabaram aproveitando. Agora é voltar melhor e mais forte para o segundo tempo", disse o goleiro Magrão, do Sport.

45+2' Termina o primeiro tempo! Inter vai fazendo uma boa atuação e vence o Sport por 2 a 0.

Bela jogada do chileno, que finalizou com categoria para vencer o goleiro Magrão e fazer 2 a 0.

45' Gol do Internacional! Aránguiz aumenta a vantagem colorada.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

43' Aílton arrisca de longe, Dida encaixa a bola com tranquilidade.

41' Magrão divide de carrinho com Rafael Moura e leva a pior; arqueiro leonino recebendo atendimento médico.

40' Dida vai fazendo uma jornada bastante tranquila nesta tarde nublada em Porto Alegre.

37' Cartão amarelo para Ferron, do Sport, por falta em Fabrício.

35' Alex arranca e chuta com contundência, mas Magrão defende.

33' Willians, do Inter, sente muitas dores aparentemente e está sendo atendido no gramado.

30' Wendel chuta de esquerda, mas Dida apenas observa a bola sair pela linha de fundo.

26' Alex, do Inter, e Rithely, do Sport, estão sendo atendidos fora do gramado.

23' Torcida do Inter pede pênalti de Ferron, mas o árbitro capixaba manda o jogo seguir.

21' Jogo bastante faltoso neste momento.

18' Colorado segue pressionando, falta um pouco mais de qualidade no passe.

15' Neto Baiano finaliza de longe, Dida defende com tranquilidade.

O camisa 10 do Inter bateu de longe e contou com um desvio de Patric para vencer o goleiro Magrão.

12' Gol do Internacional! D'Alessandro marca para os colorados e abre o placar.

10' Inter tenta assustar, mas a zaga do Leão corta a bola.

8' D'Alessandro sai para ser atendido; mas tudo bem com o craque, que já retorna ao campo de jogo.

6' Sport tem falta perigosa, mas Neto Baiano carimba a barreira.

4' Colorado toca a bola com paciência.

2' Wendel tenta bater cruzado, mas pega mal e a bola vai para fora.

0' Começa o jogo! Sport da a saída, agora é bola rolando.

16:02 "Não vamos ficar apenas na defesa, nós vinhemos aqui para jogar e vamos tentar marcar forte", disse o treinador Eduardo Baptista.

16:00 "Todos querem a vitória, mas precisamos ter mais vontade que eles", disse o técnico colorado Abel Braga.

15:58 Aparece o Leão! Sport, com uma camisa branca em alusão à seleção alemã, também entra no gramado.

15:57 Internacional, de amarelo, no gramado! Festa da torcida colorada no novo Beira-Rio.

15:53 Arbitragem no gramado!

15:50 Reservas do Sport: Saulo, Oswaldo, Danilo, Igor, Ewerton Páscoa, Renan Oliveira, Érico Júnior, Felipe Azevedo, Leonardo e Ronaldo

15:40 Não saia daí, em instantes teremos bola rolando para Internacional e Sport.

Jogadores do Internacional se aquecem no gramado do estádio Beira-Rio (Foto: Divulgação/ Internacional)

15:30 Sem muitas novidades, as equipes estão definidos para o confronto. A bola rola daqui a pouco e você confere tudo aqui!

15:24 Sport escalado: Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Wendel e Aílton; Ananias e Neto Baiano

15:22 Reservas do Colorado: Alisson, Diogo, Alan Ruschel, Ernando, Ygor, Valdívia, Sasha, Otávio, Jorge Henrique e Wellington Paulista

15:20 Inter escalado: Dida; Gilberto, Juan, Paulão e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, D'Alessandro e Alex; Rafael Moura.

14:45 A história do Brasileirão por pontos corridos registra apenas sete confrontos entre Internacional e Sport. O baixo número de jogos, se deve à ausência do time pernambucano na disputa do Brasileirão. Entre 2003 e 2006, o Leão disputou a segunda divisão. O mesmo aconteceu em 2010 e 2011. O clube de Recife só disputou a Série A entre 2007 e 2009. No total, até hoje, foram sete jogos entre os dois times, com ampla vantagem do Inter: quatro vitórias do Internacional, dois empates e apenas uma vitória do Sport. Na Ilha do Retiro a supremacia também é colorada; em quatro partidas, o Internacional venceu três e perdeu apenas uma.

14:42 Com os mesmos quatro pontos que o Colorado, o Sport quer o resultado positivo para melhorar sua situação no Campeonato Brasileiro. Isso porque acredita que os principais clubes da competição entrarão pra valer na disputa, somente após a Copa do Mundo. Assim como na primeira rodada quando empatou com o Santos na Vila, o Leão vai em busca ao menos do empate.

14:40 Desfalque na partida contra o Cuiabá, o zagueiro Juan treinou normalmente e deve iniciar a partida como titular ao lado de Paulão. Com isso, Ernando que havia jogado, volta para o banco de reservas. No restante do time, Abel deve mandar o que tem de melhor. A aposta fica no bom momento vivido por Aránguiz, D’Alessandro e Rafael Moura. (Foto: Divulgação/Internacional)

14:38 "Temos de ter muito cuidado com o Internacional. É uma equipe qualificada, principalmente do meio para frente, e precisamos de atenção, pois será um jogo muito perigoso", comentou volante Ewerton Páscoa, que não sabe ao certo que será titular. (Foto: Divulgação/Sport)

14:36 O Leão tem quatro pontos e está próximo ao G-4. O Internacional está com a mesma pontuação, mas os rubro-negros levam vantagem por terem levado menos cartões amarelos (4 a 6).

14:34 Caso não possa contar com o volante, um jogador deve herdar a posição: o zagueiro Ewerton Páscoa, que vinha atuando no setor. Augusto César, muito elogiado pelo treinador após a vitória sobre o Brasília, seria outra peça para a disputa da vaga, mas ele tem os direitos federativos presos ao Inter e está vetado do confronto por força de contrato.

14:32 Pretendido pelo Internacional, o volante Rithely corre o risco de não atuar no duelo contra o Colorado daqui a pouco. Isso porque o jogador sentiu uma dor no adutor da coxa esquerda, durante a vitória sobre o Brasília, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil.

14:30 Crianças até 11 anos estão isentas de ingresso em áreas livres com acompanhante ou responsável. Menores entre 12 e 15 anos pagam metade da entrada, assim como idosos e cadeirantes. (Foto: Divulgação/Internacional)

14:27 Há uma expectativa um belo público no Beira-Rio; para ter casa cheia, a cúpula colorada abaixou os valores dos bilhetes. A arquibancada superior, na zona livre, custará R$ 60. A inferior, R$ 80 e a cadeira superior R$ 110. A área VIP central sai ao preço de R$ 150, enquanto a VIP lateral é comercializada por R$ 130. Os visitantes pagam R$60.

14:25 Pablo dos Santos teve média de 5,71 cartões amarelos aplicados por partida, além de três vermelhos - dois para visitantes. Foram 39,7 faltas marcadas em média e um pênalti assinalado.

14:22 Pablo dos Santos Alves, do Espírito Santo, será o árbitro central da partida de logo mais. Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antônio Zanotti, também do Espírito Santa, serão os auxiliares. O quarto árbitro será Luiz Teixera Rocha, do Rio Grande do Sul.

14:20 No lado do Sport, o pedido é de atenção total ao sistema ofensivo do Inter. Foi essa a principal orientação do técnico Eduardo Baptista na semana que antecedeu o confronto entre as equipes. O cuidado, porém, não significa que o treinador espera ver o Rubro-Negro atuando de forma defensiva no Beira Rio. Para isso, o comandante quer ver seus jogadores investindo no contra-ataque.

14:10 Após o fraco rendimento no empate em 1 a 1 com o Cuiabá pela Copa do Brasil, o Internacional ligou o alerta para as oscilações da equipe. O time, desde a goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio na decisão do Gauchão, não consegue apresentar o mesmo desempenho durante os 90 minutos. Para amenizar a situação, o Colorado aposta em Rafael Moura. O centroavante marcou três gols nos últimos dois jogos e já soma 12 em 13 partidas em 2014.

14:00 Já o Leão estreou com um empate contra o Santos, na Vila Belmiro, onde teve chances reais de vencer o alvinegro praiano. Em seguida, veio a vitória diante da Chapecoense por 2 a 1, quando Rithely e Ananias marcaram os gols do triunfo rubro negro. (Foto: Teresa Maia/DP Press)

13:55 Os colorados venceram o Vitória no Beira Rio, com um gol de Aranguíz, que foi o primeiro tento do Brasileirão 2014; em seguida, ficaram no empate em 2 a 2 diante do Botafogo no Maracanã. Após abrir o placar com dois gols de Rafael Moura, o Internacional cedeu o empate ao time da estrela solitária. (Foto: Divulgação/Internacional)

13:50 Tanto o Inter quanto o Sport estão com quarto pontos ganhos e, após um empate e uma vitória, também ainda estão invictos no Campeonato Brasileiro. Chegou a hora do tira-teima para gaúchos e pernambucanos.

13:45 Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Estamos iniciando a transmissão de Internacional e Sport, pela terceira rodada do Brasileirão 2014. A bola rola às 16h e você confere todos os lances aqui conosco, e em tempo real.