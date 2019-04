Abel se irrita e pede valorização da campanha do Inter

O Internacional vem sofrendo constantes quedas de rendimento durante as partidas, hoje apesar da vitória, sofreu um gol por descuido e acabou pressionado nos 13 minutos finais. Questionado sobre isso, o técnico Abel Braga se irritou com a imprensa, acreditando que os jornalistas focaram mais os erros da equipe do que as qualidades apresentadas durante o jogo.

"Foram 13 minutos. Por que não inverte? Só falam das coisas ruins, dos 13 minutos. Foram 77 minutos bons. É fácil analisar assim. Você não mata, aí vira o caos? Valoriza o que é bom, o Inter é líder em pontos. Vocês (jornalistas) querem meter o pau? Não é por aí, camarada. Os últimos 13 minutos podem custar o jogo, mas tivemos 77 para fazer o terceiro", comentou.

Abel entende que a postura do Sport após o gol foi normal, e em sua visão, mesmo se o time pernambucano levasse o terceiro, nada mudaria, pois o resultado já era adverso. Também valorizou a difícil vitória na primeira rodada diante do Vitória. Para defender seu argumento, usou a vitória do time baiano no Maracanã diante do Fluminense, e ainda afirmou que o Brasileirão é o campeonato mais difícil do mundo.

"A equipe deles não tinha nada a perder. Você precisa pensar e ficar na liderança, precisa agradar a tudo e a todos. Não é fácil, não. Ganhamos aquele jogo difícil. Ontem o Vitória ganhou no Maracanã do líder do campeonato. Aqui não se quer ter a humildade de falar que é o campeonato mais difícil do mundo. Já trabalhei no mundo todo. Lá (Europa) é uma "teta". São 18 clubes em 20 que entram sem responsabilidade alguma. O campeão sai de um ou dois. Aqui são 11 favoritos, já que o Vasco caiu. Tem que analisar isso. Dos três jogos, um dos que vencemos foi no Rio de Janeiro e venceu o líder, que estava empolgando todo mundo. Não há moleza. É difícil", finalizou.

Com o resultado, o Inter soma sete pontos e ocupa a segunda posição. A equipe volta a campo no sábado. Às 18h30, o Colorado recebe o Atlético-PR no Beira-Rio.