Lisca aponta os erros do Náutico e valoriza empate diante do Ceará, apesar das circunstâncias

Após o empate em 2 a 2 entre Ceará e Náutico, o sentimento do técnico Lisca foi de derrota. Para o treinador, o Timbu não segurou o Vozão - os comandados de Lisca venciam por 2 a 0, mas cederam a igualdade em dois gols - por três motivos. O primeiro foi ter perdido a posse de bola no decorrer do jogo.

"Perdemos um pouco a força ofensiva. Paulo Júnior e Vinícius [que entraram no segundo tempo] não conseguiram penetrar na defesa do Ceará. Não conseguimos ter uma boa efetividade ofensiva depois das trocas. Não tivemos o poder de contra-ataque como no primeiro tempo", comentou.

O segundo fator apontado pelo gaúcho foi o rendimento físico dos atletas, que perderam o fôlego nos últimos 45 minutos de partida. "Nós cansamos no segundo tempo e isso é até uma frequência porque estamos sentindo muito a falta da pré-temporada que não tivemos. Desta forma, vários jogadores sentem muito e cansam", constatou.

Por fim, mesmo sem querer fazer críticas ao elenco, o treinador disse que esperava mais de alguns jogadores, notadamente o meia Zé Mário e o goleiro Alessandro, que falhou no primeiro gol do Ceará, na falta cobrada por Ricardinho.

"Sei que alguns jogadores poderiam ter rendido mais. O Zé Mário podia ter rendido mais... Alessandro já nos livrou várias vezes, mas hoje fez uma leitura errada. Mas quando ganha, ganha todo mundo. E quando perde, perde todo mundo", enfatizou Lisca, tirando o peso do resultado das costas do meio-campista e do arqueiro.

Devido ao empate, o Timbu desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série B e estacionou na quarta colocação, agora com cinco pontos. Para o treinador alvirrubro, a igualdade no placar teve um sabor amargo. Porém, o fato de ainda não ter perdido fora de casa deixou o comandante satisfeito com o ponto garantido.

"Fica o gostinho de derrota, mas tenho que parabenizar o time também pelo empate. Estamos tristes, mas de cabeça em pé. Jogamos contra um grande favorito ao acesso à Série A e não ter perdido para eles foi um bom resultado", avaliou.

Segundo Lisca, o técnico adversário soube mexer na sua equipe e teve os méritos pelo resultado obtido. "Temos que observar o adversário. O Sérgio [Soares, treinador do Ceará] foi muito feliz nas trocas que fez e deixou o Náutico sem espaços mesmo com um homem a mais. Estávamos bem no jogo, mas no final eles empataram. Méritos para o Sérgio, que já conhece esse time há muito tempo", pontuou.

LFP