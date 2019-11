Vídeo da SDS mostra exato momento que vaso sanitário atinge torcedor

Neste sábado (3), a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou o vídeo das imagens feita pelas câmeras localizadas na rua Petronila Botelho. A gravação mostra o exato momento do vaso atingido a cabeça do torcedor Paulo Ricardo Gomes, que deixava o estádio do Arruda, após o duelo entre Santa Cruz e Paraná, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Inicialmente a informação tinha sido que Paulo Ricardo estaria envolvido em uma briga de torcida organizada. Porém, as imagens desmentem essa versão. O torcedor estava andando no meio da torcida do Paraná, quando foi atingido por uma privada que foi jogada do anel superior do estádio.

Apesar das imagens, ainda não há suspeitos, pois não tem câmeras no estádio do Arruda. Vale lembrar, que o Estatuto do Torcedor obriga que todos os estádios tenham câmeras. O inquérito ficará sob o cuidado da delegada Gleide Ângelo. O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, disse, em entrevista coletiva, que espera encontrar o culpado em um menor espaço de tempo.

“Estamos dando início as investigações. As nossas câmeras fizeram algumas imagens, mas não temos suspeitos até o momento, pois não existem câmeras no Arruda, mesmo com o Estatuto do Torcedor ordenando isso. A delegada Gleide Ângelo é quem vai cuidar do inquérito. Esperamos encontrar os culpados o mais rápido possível”, disse o secretário.

Entenda o caso

Um torcedor foi morto na noite da última sexta-feira (2), após o duelo entre Santa Cruz e Paraná, válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2014. Paulo Ricardo Gomes tinha 26 anos e morava do bairro do Pina, zona sul do Recife. Ele era torcedor do Sport e estava acompanhando a partida na torcida do Paraná.

Além dele, outro três torcedores ficaram feridos. Vanderson Wilderlan Gomes, 22 anos, sofreu um corte na cabeça e está em observação. O quadro dele é o que inspira mais cuidados, porém, não corre risco de morte. Os outros dois são: José Adrien Ferreira de Lima, 21 anos, e Tarkini Kauã Gonçalves de Araújo, 20 anos. Os dois sofreram machucados nas pernas.

Confira o vídeo divulgado pela SDS

DB