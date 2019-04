FPF e Disque-Denúncia darão recompensa para quem fornecer informações sobre atirador do vaso

Dois após a morte do torcedor Paulo Ricardo Gomes, que foi atingindo, na última sexta-feira (02), por um vaso sanitário, jogado do anel superior do Arruda, ainda não foram encontrados suspeitos. Com isso, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) resolveu, em parceria com o Disque-Denúncia de Pernambuco, oferecer uma recompensa para quem fornecer informações sobre o autor do crime.

A recompensa oferecida pela FPF é de até R$ 5 mil. O objetivo é ajudar a Polícia Militar de Pernambuco a chegar até o infrator. De acordo com Carmela Galindo, superintendente do Disque-Denúncia, a identidade de quem fizer a denúncia será mantida em sigilo.

“Ao longo dos 14 anos do serviço em Pernambuco temos inúmeros casos que foram resolvidos após o oferecimento da recompensa. Apesar de muitos denunciarem crimes, mesmo sem esse estímulo, é inegável que a recompensa acaba gerando ainda mais informações”, disse Carmela.

Quem tiver informações sobre o caso poderá telefonar para (81) 3421-9595. Esse número é para a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Norte. Quem mora no interior do Estado deverá ligar para (81) 3719-4545. A denuncia também pode ser feita pelo site www.disquedenunciape.com.br. Esse site permite o envio de fotos e vídeos. O Disque-Denúncia funciona todos os dias da semana durante 24h.

Entenda o caso

Um torcedor foi morto na noite da última sexta-feira (2), após o duelo entre Santa Cruz e Paraná, válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2014. Paulo Ricardo Gomes tinha 26 anos e morava do bairro do Pina, zona sul do Recife. Ele era torcedor do Sport e estava acompanhando a partida na torcida do Paraná.

Além dele, outro três torcedores ficaram feridos. Vanderson Wilderlan Gomes, 22 anos, José Adrien Ferreira de Lima, 21 anos, e Tarkini Kauã Gonçalves de Araújo, 20 anos. Dos três, apenas José Andrien segue internado. Ele passou por uma cirurgia e está na sala de recuperação.

FH