São Paulo e Coritiba empatam em jogo equilibrado no Pacaembu

Válido pela terceira rodada do Brasileirão. Partida disputada no estádio Pacaembu, em São Paulo. Público: 31.881 pagantes.

São Paulo e Coritiba se enfrentaram na noite deste sábado (3), no estádio Pacaembu. A partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatada em 2 a 2. O resultado mantém o tricolor paulista entre os primeiros na tabela, enquanto o Coxa segue sem vencer na competição.

O São Paulo entrou em campo desfalcado de Douglas e Paulo Miranda, que se recuperam de lesão. Enquanto que o Coritiba, não pôde contar com cinco de seus jogadores: Alex, Julio César, Victor Ferraz, Diogo (lesionados) e Roni (por questão contratual).

O São Paulo encara na próxima rodada o Corinthians, no domingo (11), novamente em casa. O Coritiba recebe no mesmo dia o Sport, no Couto Pereira.

Primeira etapa de igualdade

Os minutos iniciais de partida mostraram equilíbrio entre as equipes, que se estudavam e chegavam pouco ao ataque. Só a partir dos 10 minutos é que a ofensividade começou a ser demonstrada. Primeiro Jajá chegou com perigo a área, mas sem espaço acabou mandando para fora. Pouco depois, o São Paulo fazia seu primeiro lance de perigo, afastado para o escanteio pela zaga. Na cobrança do escanteio, Alexandro Pato conseguiu se esticar e mandar a bola para dentro do gol, abrindo o placar aos 22 minutos.

Na sequência, o panorama geral do jogo continuava o mesmo. Quem voltou a assustar novamente foi o tricolor, exigindo que Vanderlei trabalhasse e espalmasse para um novo escanteio. Em seguida, o Coxa respondeu e conseguiu chegar até a área pelo lado direito. Zé Love furou o cruzamento, mas Robinho aproveitou e mandou de carrinho para o fundo das redes, igualando novamente a partida, aos 29 minutos.

O time paranaense esboçou uma certa pressão e aos 38 minutos Gil chutou forte, para a defesa de Ceni. O volante se lesionou na jogada e precisou ser substituído por Geraldo, o que fez o Coritiba perder um pouco da qualidade na marcação, embora o angolano tenha dado mais velocidade às jogadas de ataque. O São Paulo se segurou nos minutos finais e o jogo foi para o intervalo com o placar igual para os dois lados.

Nos 45 minutos finais, novamente empate

A etapa complementar começou truncada. As equipes tentavam criar jogadas, porém, eram paradas por repetidas faltas. O time da casa arriscou primeiro logo aos quatro minutos, sendo neutralizado pela zaga Coxa Branca. O alviverde respondeu pouco tempo mais tarde, com a tabela entre Chico e Geraldo, porém Ceni interviu e impediu a evolução da jogada. Aos 15 minutos, no entanto, o arqueiro tricolor não conseguiu evitar a bola aérea que Chico aproveitou para virar a partida.

Em seguida, foi a vez do São Paulo chegar com perigo à meta em duas ocasiões e Vanderlei precisou defender em ambas, primeiro espalmando e ddepois tirando com os pés. O tricolor alterou a equipe, tirou Pabón e colocou Ademilson, que na sua primeira participação na partida, recebeu lançamento, encobriu o arqueiro alviverde e igualou novamente o marcador, aos 27 minutos.

O Coxa criava principalmente em velocidade, com Geraldo, mas o São Paulo se defendia com facilidade. Após os 30 minutos o jogo voltou a equilibrar-se, com as duas equipes buscando a vitória. Norberto chegou perto e cruxou na área, mas a zaga tricolor estava atenta e mandou para fora. Em seguida, foi a vez de Luccas Claro tirar o perigo para o alviverde.

Quando o jogo se encaminhava para o final, as duas equipes priorizaram a defesa. Já nos acréscimos, Luís Fabiano consegiu a última chance de perigo, mas acabou carimbando a trave.

