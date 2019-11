Às vésperas da lista final para a Copa, Felipão tem ainda pelo menos cinco dúvidas

Faltando exatos 38 dias para o início da Copa do Mundo, Luiz Felipe Scolari já convocou diversos atletas desde quando reassumiu a Seleção Brasileira, em 2012. Conquistou a Copa das Confederações em 2013 e junto, a confiança dos 23 jogadores que fizeram parte daquela conquista. Entretanto, praticamente um ano se passou e agora, haverá uma nova lista: a da Copa do Mundo de 2014. Porém, alguns jogadores que fizeram parte daquele grupo do ano passado, poderão ficar de fora da tão sonhada lista do dia 7 de maio.

Recentemente, Felipão adiantou alguns jogadores que disputarão o Mundial no Brasil. Farão companhia ao goleiro Júlio Cesar, do Toronto FC (CAN), e ao atacante Fred, do Fluminense, os zagueiros David Luiz (Chelsea) e Thiago Silva (PSG), os volantes Ramires (Chelsea) e Paulinho (Tottenham) e os meias Willian e Oscar (Chelsea), além do atacante Neymar (Barcelona). No entanto, algumas vagas ainda estão em aberto. No gol, a dúvida de Felipão se refere ao terceiro goleiro. Na Copa das Confederações, Diego Cavalieri foi o dono do posto. Victor, do Atlético-MG também foi observado pela comissão técnica da Seleção. No entanto, o arqueiro tricolor leva vantagem na briga. Julio César e Jefferson estão garantidos.

Na defesa, a lateral-direita existe uma lacuna. Daniel Alves é o titular de Felipão. Nas Confederações, Jean, que tem atuado como volante no Fluminense, foi o reserva imediato. No entanto, Felipão quer um especialista no setor. Maicon, hoje na Roma, foi chamado e deu conta do recado. Já Rafinha, do Bayern de Munique, foi convocado no último amistoso realizado em março, contra a África do Sul.

Na lateral-esquerda também persiste a incerteza, e justamente em quem será o reserva de Marcelo. Filipe Luís ocupou a posto na competição disputada em junho de 2013. Atualmente, Felipão tem chamado Maxwell, do Paris Saint-Germain, e ele tem dado conta do recado. Com boas atuações no PSG e na própria Seleção, o jogador tem conquistado o seu espaço com a comissão técnica. Abaixo, os candidatos de cada posição e as chances de cada um ser chamado.

Terceiro goleiro ainda indefinido

Diego Cavalieri: O goleiro, de 29 anos, conquistou o Campeonato Carioca de 2012 e em seguida o Campeonato Brasileiro, sendo eleito o melhor da posição. Como recompensa, foi convocado pelo antigo técnico Mano Menezes e fez parte do grupo de Felipão na Copa das Confederações. Em 2013, passou por momentos conturbados ao falhar em alguns jogos, mas sempre manteve a seriedade e têm grandes chances de ser novamente chamado e disputar o Mundial em 2014.

Victor: Após uma temporada espetacular em 2013, quando conquistou a Copa Libertadores da América com o Atlético-MG, o goleiro, de 31 anos, ganhou a primeira oportunidade dada pelo Felipão em um amistoso contra o Honduras, em outubro do ano passado. Desde então, ​vem mantendo a regularidade no gol atleticano e também tem grandes chances de ser o terceiro goleiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Laterais: eternas incógnitas

Maicon: Titular absoluto na última Copa do Mundo, o lateral passou por uma fase complicada na carreira quando atuava pelo Manchester City. No entanto, deu a volta por cima ao se tranferir para a Roma (ITA) e conseguiu, novamente, retornar à seleção Brasileira. Sua experiência e pelo fato de ja ter disputado um Mundial, poderá pesar da decisão de Felipão ao decidir a vaga para a lateral direita da seleção.

Rafinha: Peça importante do esquema implantado por Pep Guardiola na equipe do Bayern de Munique. Após seis anos afastado, o lateral do clube alemão, voltou, em 2014, a defender à Seleção Brasileira. Seu retorno ​aconteceu na goleada de 5 a 0 contra a África do Sul, em fevereiro, o último amistoso antes da convocação final.

Maxwell: Este, até a chegada de Felipão, nunca havia tido uma oportunidade na Seleção Brasileira. As atuações regulares pelo PSG, da França, fizeram com que o lateral, de 32 anos, fosse convocado e que também fizesse parte do grupo na Copa das Confederações. Quando o Marcelo, titular da posição, não tinha condições de jogo, Maxwell conseguiu corresponder as expectativas e pode ser o lateral esquerdo reserva na Copa do Mundo.

Filipe Luís: Apesar de ser mais jovem que o concorrente, o lateral terá a chance de vencer uma das maiores competições do mundo: a Uefa Champions League. Isto porque o seu clube, Atlético de Madrid, venceu o Chelsea e carimbou a vaga para a grande final, que será contra o Real Madrid, no dia 24 de maio. Já pela seleção, Filipe Luís também leva vantagem: Já foi chamado cinco vezes pelo Dunga, em 2009 e participou da primeira convocação da era Scolari em amistoso contra a Inglaterra, no ano passado.

Uma vaga para três candidatos na zaga

Réver: Assim como Victor, fez uma excelente temporada no ano passado e também fez parte do grupo da Copa das Confederações. No entanto, a concorrência pela posição é grande. Miranda e Dedé também vivem grande fase em seus clubes.

Dedé: Foi convocado pela última vez para o amistoso contra a Zâmbia, em outubro de 2013. Na ocasião, o zagueiro cruzeirense foi titular ao lado de David Luiz e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0.

Miranda: Um dos destaques da equipe madrilena, cuja defesa nesta temporada é a menos vazada, Miranda não conseguiu converter a boa fase no clube em convocações. Das sete chamadas para a seleção desde 2009, apenas uma ocorreu desde a volta de Luiz Felipe Scolari ao comando – justamente a primeira partida, contra a Inglaterra, em Wembley.

No setor ofensivo, apenas um lugar para muitos postulantes

Hernanes: Ficou de fora do último amistoso contra a África do Sul. No entanto, esteve presente e constantemente utilizado por Felipão na Copa das Confederações. Se transferiu para a Internazionale na última janela de transferência e conseguiu manter o bom ritmo mostrado na Lazio, ajudando a equipe com bons passes; atualmente, o clube briga por uma vaga na Uefa Europa League.

Lucas: Longe da boa fase vivida no São Paulo, o jogador também foi campeão da Copa das Confederações e ficou de fora da última lista de Scolari no amistoso. No entanto, no dia 6 de março, Lucas, Thiago Silva, Maxwell, Marquinhos e Alex se reuniram com Felipão e Carlos Alberto Parreira em um encontro no centro de treinamento da equipe do PSG.

Robinho: com a troca de comando no Milan vive a inconstância que o acompanha já há um bom tempo. Atualmente reserva na Itália, o ex-santista foi testado por Scolari contra Chile e Honduras, no final de 2013, teve boas atuações e até marcou um gol contra os sulamericanos. Tido como um atleta bom para o ambiente do grupo, ainda não pode ser descartado. Pelo menos no álbum de figurinhas oficial da Copa, está garantido.

Outros nomes, como de Philippe Coutinho, por exemplo, costumam sempre surgir nas rodas de amigos, porém, sua presença na lista do próximo dia 07 de maio se faz muito improvável.

WP