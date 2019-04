Mano Menezes celebra vitória e elogia atuação alvinegra

Depois de vencer a Chapecoense por 1 a 0 na Arena Condá, o Corinthians terminou a terceira rodada como líder do Campeonato Brasileiro. Em crescimento depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista, o Timão tem a melhor defesa da competição ao lado do Goiás, com ambas as equipes ainda não tendo sido vazadas nesse início de Brasileirão. Entretanto, em entrevista coletiva após a vitória, o técnico Mano Menezes pediu cautela e afirmou que o objetivo é manter o alto nível das atuações, mais do que manter a liderança propriamente dita.

“A liderança nesse momento não é tão importante. O importante é a equipe manter uma produção estável e ser segura como hoje (neste domingo), quando fomos muito exigidos, onde o adversário propôs um jogo forte fisicamente. É saber dar resposta para esse outro tipo de jogo, porque a equipe é técnica, mas para se afirmar em um campeonato tão difícil, precisa saber jogar com outras características” comentou o comandante alvinegro.

O técnico também comentou sobre a atuação diante da Chapecoense e como o adversário endureceu a partida, tendo uma postura mais defensiva e evitando que o Timão criasse mais chances de fazer o gol.

“Sabíamos que não seria um jogo de muitas oportunidades. Vimos como a Chapecoense jogou aqui diante do Coritiba e sabemos como o Gilmar (Dal Pozzo, técnico dos catarinenses) pensa o jogo. Sabemos que nós, gaúchos, gostamos de uma defesa. A Chapecoense jogaria muito em cima do erro do Corinthians. Na ânsia de ser ofensivo, você pode se desorganizar, tomar o gol e não virar mais. É bom ir com calma. Passamos um momento difícil no Campeonato Paulista, mas sabíamos que precisaríamos passar aquilo para escrever uma nova história” analisou Mano.

Momentos antes do gol salvador de Paolo Guerrero, o técnico havia planejado uma substituição buscando deixar a equipe mais ofensiva. O atacante Luciano se preparava para entrar no lugar do volante Petros, quando o peruano abriu o marcador em Chapecó. Depois do gol, Mano mudou a alteração e Luciano entrou no lugar do também atacante Romarinho. Na coletiva, o comandante comentou sobre a mudança.

“Eu iria abrir o time. O Luciano foi chamado, ia entrar no lugar do Petros, passando Jadson para o meio. Precisávamos de uma jogada aguda pela esquerda, a passagem pela esquerda estava se abrindo. Penso que naquela hora o Luciano poderia dar essa definição. Nós brigaríamos pela vitória com mais ênfase. Era aquela hora de fazer isso” analisou.

Herói da vitória, o atacante Paolo Guerrero foi muito elogiado por Mano Menezes após a partida. Sem fazer gol desde janeiro, o peruano vivia uma fase muito ruim até a partida de quarta-feira contra o Nacional (AM), pela Copa do Brasil, em que voltou a marcar. Apesar da má fase, o centroavante não parou de trabalhar e foi recompensado com a volta dos gols.

“Antes de tudo, o importante é o trabalho do jogador. Você pode fazer tudo o que está ao seu alcance, mas se ele não entende isso, não adianta. Ele teve um comportamento exemplar. Poder mantê-lo na equipe, após uma sequência de lesões, sem marcar gols, ajudou muito. O treinador quer isso. Ele é o único centroavante de área que temos hoje. Guerrero participa de forma tão intensa, que uma hora sobra, e ele teve a felicidade de fazer” elogiou o técnico.

No próximo domingo (11), o Corinthians terá pela frente o clássico contra o São Paulo, na Arena Barueri. Para o Majestoso, Mano Menezes não poderá contar com Jadson. Envolvido na negociação com Alexandre Pato, o camisa 10 está proibido de atuar no clássico até 2015, quando se encerraria o seu vínculo com o Tricolor. Um dos principais destaques do Timão até aqui na temporada, o meia será um importante desfalque no clássico e o técnico ainda não confirmou quem será o seu substituto e lamentou a ausência do seu camisa 10.

“Vamos esperar um pouco, avaliar para fazer a escolha correta. Sabemos que é um clássico com histórico de rivalidade, temos de estar muito fortes. Vou fazer o mais simples possível. Vamos pensar melhor ao longo da semana. Perdemos um jogador com o qual ainda não fomos derrotados. A última derrota foi contra o São Paulo, quando ele não pôde jogar. Temos o Petros, que pode dar uma dinâmica, para que a gente continue crescendo, se entrosando, com essa maneira de jogar” analisou Mano.

Outra opção para substituir Jadson é Renato Augusto. Se recuperando de lesão, o camisa 8 poderia ter participado já da partida contra a Chapecoense, mas Mano Menezes preferiu poupá-lo e nem no banco de reservas o meia apareceu. Apesar de improvável, o meia pode surgir como surpresa na escalação titular do Timão no Majestoso de domingo.

“Eu fiz um prognóstico de retorno para ele, mas eu mesmo entendi que ainda não deveria fazê-lo. Você imagina o Renato, com a parada que teve, jogar um jogo como esse? Não seria possível render bem em um jogo competitivo como o clássico. Não foi tecnicamente brilhante, mas muito forte em suas disputas. A estimativa do Renato foi para motivá-lo, para ele sentir que acreditamos nele. Isso é importante. É assim que continuamos pensando” finalizou Mano Menezes.