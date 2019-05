Após ser preso, suspeito confessa participação no assassinato de torcedor no Arruda

O primeiro suspeito de ter participado do assassinato do torcedor Paulo Ricardo Gomes da Silva, na última sexta-feira (2), que foi atingido por um vaso sanitário jogado do anel superior do Arruda, após o duelo entre Santa Cruz e Paraná, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi preso na tarde desta segunda-feira (5). Ele se chama Everton Felipe Santiago de Santana e tem 23 anos.

A Polícia Militar chegou até o suspeito por meio de uma ligação realizada pelo Disque-Denúncia. O rapaz chegou no início da tarde a sede da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Ele foi preso em uma escola particular no bairro de Ouro Preto, em Olinda, onde trabalha como auxiliar de serviços gerais.

Os policiais que participaram da prisão falaram que o suspeito negou o crime inicialmente. Porém, existia mensagens no celular dele conversando com outros amigos próximos e que deixavam indícios de sua participação no crime. Ainda, segundo os PMs, o rapaz confirmou que participou do homicídio e também denunciou mais dois amigos.

A polícia, agora, está procurando os outros dois suspeitos de terem participado do crime com Everton Felipe, que já tem uma passagem na polícia por porte ilegal de arma. Everton repassou o nome completo e o endereço dos envolvidos.

Entenda o caso

Na última sexta-feira (2), um torcedor morreu após ser atingido por um vaso sanitário, que foi jogado do anel superior do estádio do Arruda. Paulo Ricardo Gomes da Silva, 26 anos, era torcedor do Sport e estava na torcida do Paraná para fazer algumas fotos.

Ele foi atingido perto dos portões 6 e 7, quando deixava o estádio junto com a torcida do time paranaense. Além de Paulo Ricardo, outros três torcedores ficaram feridos, mas estão fora de perigo.