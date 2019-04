Na Arena das Dunas, América de Natal goleia Náutico e leva vantagem para o jogo da volta da Copa do Brasil

Partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, jogo de ida, disputada na Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte. Público: 4.162

Na noite dessa terça-feira (6), América-RN e Náutico se enfrentaram pela partida de ida da segunda fase na Copa do Brasil. Na Arena das Dunas, o Mecão derrotou o Timbu por 3 a 0, com gols de Isac e Max, por duas vezes, e saiu com larga vantagem para semana que vem.

A goleada favoreceu os potiguares, que podem perder por até dois gols de diferença na volta, a ser realizada na próxima terça-feira (13), às 19h30, na Arena Pernambuco, onde o time da casa vai precisar de uma grande atuação para reverter o placar.

Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Dragão recebe o Atlético Goianiense na Arena das Dunas, enquanto o Timbu vai visitar o Joinville, na Arena Joinville. Ambas as partidas ocorrem no sábado (10), às 16h20.

América-RN é superior e sai com vantagem para o intervalo

Nos primeiros trinta minutos de jogo, as equipes procuraram se estudar e tentar explorar os erros na saída de bola para o ataque visando abrir o placar para sair com boa vantagem no intervalo.

O primeiro bom momento da partida, no entanto, ocorreu após uma falha de William Alves. O meio-campista do alvirrubro potiguar tentou aproveitar o descuido para finalizar, mas foi bloqueado pelo zagueiro do Timbu. No lance seguinte, porém, o marcador foi inaugurado. Após bola espirrada em jogada de Adriano Pardal, o domínio ficou com Isac, que dominou, limpou o defensor e acertou um belo chute.

A dianteira no placar fez a torcida se empolgar e passar a empurrar ainda mais o time, que respondeu dentro de campo, enquanto o Náutico parecia atordoado no gramado, mostrando poucas opções de jogo.

O Mecão, que não tinha nada com isso, seguiu pressionando o adversário. Na etapa inicial, os donos da casa tiveram mais três oportunidades de ampliar. Na primeira, quase em sequência ao gol, Adriano Pardal tabelou com Isac e bateu cruzado, levando perigo à meta de Alessandro. Na segunda, Cléber pegou a sobra e o camisa 1 do Timbu e cortou em um verdadeiro milagre. No último, o corte aconteceu em cima da linha após chute de Pardal.Para a sorte dos alvirrubros visitantes, o placar terminou com apenas um gol de vantagem para o América.

América amplia e tranquiliza para a partida da volta

Apesar da desvantagem, o técnico Lisca não realizou mudanças no seu time titular, mas cobrou modificação de postura dentro de campo. Oliveira Canindé, a mesmo modo, também não mudou o que tinha, excetuando as substituições forçadas aos dois comandantes ainda no primeiro tempo.

Logo no começo do segundo tempo, um susto ao goleiro do Náutico. Adriano Pardal fez boa jogada e serviu Rodrigo Pimpão, que acertou uma meia-bicicleta e a bola pegou no travessão e desceu em cima da linha. Do meio para o fim, o rumo do duelo mudou por completo.

Em um recuo errado de Raí para William Alves, Adriano Pardal tentou aproveitar, mas Alessandro saiu mais rápido e evitou o pior. Em mais uma falha, dessa vez de Leonardo Luiz, o atacante Max saiu cara a cara com o arqueiro dos pernambucanos e encheu o pé, fazendo o segundo.

Na reta final, o volante americano Márcio Passos sentiu dores nas costas e deixou os mandantes com um a menos, pois todas as alterações já tinham sido realizadas. Mesmo assim, o placar foi aumentado. Mais uma vez com Max, que deixou a sua marca pela segunda vez.