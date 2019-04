Oliveira Canindé exaltou sua equipe após a vitória sobre o Náutico

Depois de vencer o Náutico por 3 a 0 nesta terça feira na Arena das Dunas, o América de Natal conseguiu um grande passo para a conquista da vaga na terceira fase da Copa do Brasil, que já tem adversário definido, o Fluminense. O clima no alvirrubro volta a ficar bom depois da derrota de 2 a 0 no clássico contra o ABC, no último sábado.

Logo após da partida, Oliveira Canindé comentou sobre o sucesso da equipe na partida.

“Resultado muito bom, enfrentamos uma equipe qualificada que é o Náutico, mas já estamos pensando nas próximas partidas, pela série B, e no jogo da volta contra o mesmo Náutico. Estava na dúvida entre Isac e Max, um começou bem e o outro entrou melhor, isso só acrescenta qualidade ao elenco”.

Oliveira também falou sobre a evolução da equipe em comparação ao jogo anterior e durante a partida. “Jogo de hoje entramos com característica bem diferente de sábado(contra o ABC), suprimos a ausência de Artur Maia com a entrada de Adriano Pardal, que fez uma boa partida. Jogamos com uma equipe que soube buscar a movimentação e chegar com velocidade ao ataque, dificultando a vida do Náutico”.

“O desgaste da equipe vem sendo grande, hoje mesmo me segurei para fazer as substituições, você tem que ir controlando e só fazer a alteração na última hora. No primeiro tempo o Barros (Alex) sentiu o cansaço, Cléber ficou ofegante, estamos com dificuldades na parte física”, comentou Oliveira sobre a situação física dos atletas com a maratona de jogos.

Autor de dois gols na partida, “Max Balotelli”, como é apelidado, agradeceu a vitória e a boa apresentação. “Agradecer a Deus sobre a partida de hoje, fizemos um ótimo trabalho, só tenho a agradecer ao elenco, estamos de parabéns. Deus é bom”.

O América enfrenta neste sábado as 16:29 o Atlético Goianiense, na Arena das Dunas, em jogo válido pela 4° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Timbu também atua no sábado as 16:20, mas fora de casa contra o Joinville, na Arena Joinville.