Sem grandes surpresas na convocação, Felipão afirma: ''Só quero ganhar o Mundial''

Já estão definidos os 23 jogadores que irão à Copa do Mundo. Na manhã desta quarta-feira (07), direto do Vivo Rio, no Rio de Janeiro, Luiz Felipe Scolari divulgou a lista de convocados da Seleção Brasileira. A única surpresa foi a presença do zagueiro Henrique, ex-Palmeiras e que atua pelo Napoli (ITA). Havia uma expectaviva sobre a convocação de Miranda, que vive grande fase no Atlético de Madrid (ESP). Dedé, Réver e Marquinhos também eram especulados para ocupar a última vaga.

''O Henrique é um jogador em que confio. Gosto do futebol dele. Ontem (terça-feira), toda a comissão técnica observou uma série de detalhes para a indicação do quarto zagueiro. Tivemos nossas discussões, por que isso ou aquilo, e decidimos pela convocação do Henrique'' - explicou Felipão, durante entrevista coletiva.

Ao começar a coletiva, Felipão pediu o apoio da torcida à seleção independente dos jogadores escolhidos. ''A partir da divulgação dos nomes, queria solicitar a nossos torcedores que os nossos 23 convocados sejam muito bem recebidos e tratados como sempre fomos tratados. E que todos juntos nós, a direção, a imprensa e os torcedores tenhamos um norte, para seguirmos em direção a conquistar o que desejamos, que é conquistar o campeonato aqui no Brasil. Independentemente de cores e do que cada um pensa, tenham certeza que eles farão o possível para conseguir os objetivos'' - disse o treinador.

As dúvidas que haviam às vésperas da convocação, no entanto, foram sanadas. Felipão ainda fazia mistério em relação a algumas posições, como o terceiro goleiro, os laterais reservas, um zagueiro e um meio-campista. Enquanto Henrique ganhou a disputa na zaga, Victor superou Diego Cavalieri no gol, e Maicon e Maxwell foram escolhidos nos lugares de Rafinha e Filipe Luís. No meio, Hernanes, ameaçado, foi confirmado, em vez de nomes como Philippe Coutinho, Lucas Leiva, Lucas Moura e Robinho.

Sobre os jogadores deixados de fora, como Miranda e Filipe Luís, do Atlético de Madrid, Felipão se esquivou: "Eu tenho 23 convocados. Os que não foram convocados, não foram convocados. Por alguma razão que o técnico escolheu. Vamos trabalhar com esse grupo."

Sobre Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, que terminou a temporada com problemas físicos, Felipão afirmou que conversará com o jogador: "Vamos conversar com o Marcelo para ver o que ele precisa, se pode se apresentar no dia 26. Se por jogar no dia 24 à noite, se pode pegar um avião no dia 25. Se ele for campeão, privar de voltar para participar da festa, não acho justo. Vou conversar com o Marcelo."

Felipão convoca 17 atletas que nunca jogaram uma Copa do Mundo

Em relação ao Oscar, meia do Chelsea e ao Paulinho, do Tottheham, o comandante da seleção afirmou que ambos terão que trabalhar a parte física para se integrar à Seleção. Além disso, Felipão não poupou elogios ao camisa 11. "O Oscar pode ter algumas questões físicas e será corretamente trabalhado para chegar em condições no Mundial. A parte técnica será trabalhada a partir dos exames da parte física e médica. Não me preocupa a situação do Paulinho ou do Oscar, só a parte física. Me preocupa através dos exames que serão feitos é onde vamos focar o início do nosso trabalho, para equlibrar todos na parte física. Na parte técnica, ninguém perde. O Oscar é um dos melhores jogadores do mundo, longe de qualquer observação minha ou de outro técnico."

Recentemente, Felipão adiantou alguns jogadores que disputarão o Mundial no Brasil. Farão companhia ao goleiro Júlio Cesar, do Toronto FC (CAN), e ao atacante Fred, do Fluminense, os zagueiros David Luiz (Chelsea) e Thiago Silva (PSG), os volantes Ramires (Chelsea) e Paulinho (Tottenham) e os meias Willian e Oscar (Chelsea), além do atacante Neymar (Barcelona). Em relação a isso, o técnico afirmou "Alguns sabiam que estavam convocados, pois comuniquei pessoalmente a eles que estariam na lista. Queria ter certeza que eles não tivessem dúvidas. Acredito neles e vou até o inferno com eles."

Felipão também revelou ter conversado com o atacante Jô, reserva imediato de Fred, que saiu lesionado mais cedo na partida do último domingo (4), contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. "Ontem conversamos com o Jô. Já combinamos que, se ele não se sentir bem, falará conosco. Se não estivesse em condições, teria falado conosco. O médico do Atlético-MG mandou os exames dele para o Runco (médico da Seleção). São poucos dias de recuperação e não me causam preocupação."

Felipão: ''O Oscar é um dos melhores jogadores do mundo.''

Em relação a principal esperança da Seleção Brasileria, Neymar, Felipão afirmou: "O papel do Neymar no Barcelona quem define é o Tata, e eu não posso falar nada disso. Ele tem a responsabilidade maior não só de criação, mas de contra-ataque, de improvisação. Ele será um complemento de um grupo que trabalha muitas vezes para ele. E ele terá que trabalhar muitas vezes para o grupo também.

O comandante também falou sobre Dante e Luiz Gustavo, ambos do futebol alemão: "Dante e Luiz Gustavo foram convocados pelo posicionamento que têm na equipe deles: no Bayern e no Wolfsburg. Quando chamados na seleção brasileira, têm jogado de forma excelente. Estão muito bem tanto seleção brasileira quanto em seus clubes. Para mim, eles farão parte da Seleção com uma alegria muito grande."

Felipão afirmou que já tem seus escolhidos para a 'lista reserva': "No dia 13 tem que apresentar mais sete, por solicitação da Fifa. Mas independentemente, se eu tiver que chamar alguém até o dia 2, não precisa ser daqueles sete. Já fiz a relação, já entreguei. Vou chamar um goleiro, um zagueiro, dois meias e dois atacantes... Vou completar dessa forma"

A seleção brasileira vai iniciar a preparação para a Copa do Mundo no dia 26 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O local foi completamente reformado a pedido da comissão técnica para receber o grupo antes da competição. A estreia do Brasil na Copa está marcada para o dia 12 de junho, na Arena Corinthians, contra a Croácia. Depois, a Seleção pega o México no dia 17, no Castelão, em Fortaleza. Por fim, enfrenta Camarões no dia 23, no Mané Garrincha, em Brasília.

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros:

Jefferson (Botafogo)

Julio César (Toronto F.C)

Victor (Atlético-MG)

Zagueiros:

Dante (Bayern de Munique)

David Luiz (Chelsea)

Henrique (Napoli)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Laterais:

Daniel Alves (Barcelona)

Maicon (Roma)

Marcelo (Real Madrid)

Maxwell (PSG)

Meio-campistas:

Fernandinho (Manchester City)

Hernanes (Inter de Milão)

Luiz Gustavo (Wolfsburg)

Oscar (Chelsea)

Paulinho (Tottenham)

Ramires (Chelsea)

Willian (Chelsea)

Atacantes:

Bernard (Shakhtar)

Fred (Fluminense)

Hulk (Zenit)

Jô (Atlético-MG)

Neymar (Barcelona)