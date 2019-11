Convocado para sua primeira Copa, Neymar comemora: "Um dos dias mais esperados da minha vida"

Apesar de ser nome certo na lista de convocados por Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo 2014, Neymar vibrou com o anúncio e a confirmação de sua primeira participação no Mundial. Ficando de fora em 2010, por decisão do ex-técnico Dunga, o jogador afirmou que o sonho se tornava realidade e postou uma foto com a camisa da seleção brasileira em seu Twitter.

"Hoje tornou realidade um sonho que tenho desde quando era criança. Sempre fui em busca dos meus sonhos e este sempre um dos principais. Chegou a hora não só de representar a minha família, mas representar o BRASIL INTEIRO. Hoje é um dos dias mais esperados da minha vida! Obrigado meu Deus por esta oportunidade, por este presente, não tenha dúvidas que é um dos dias mais felizes da minha vida ... Estou completamente emocionado, ansioso, nervoso, para que chegue logo rs !! OBRIGADO SENHOR e Vamo que Vamo BRASIL ...", disse Neymar.

Eleito o melhor jogador da Copa das Confederações, disputada em 2013, o camisa 10 canarinho é o principal nome dentre os 23 convocados para a disputa do mundial. Neymar ainda encontra-se em fase de recuperação de um problema no pé esquerdo, sofrido na decisão da Copa do Rei, contra o Real Madrid.