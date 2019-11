Paulinho festeja convocação: "Não consigo descrever em palavras"

Mesmo com a convocação para a Copa do Mundo 2014 já garantido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que divulgou a informação em entrevista coletiva, o volante Paulinho comemorou a confirmação de sua vaga no Mundial através de seu Instagram. Emocionado, o camisa 8 canarinho afirmou não ter palavras para descrever o momento.

"Não consigo descrever em palavras a imensa felicidade que estou sentindo, por estar representando nosso pais na Copa do Mundo. E quanto batalhei para estar aqui hoje, quero agradecer a Deus, minha família que sempre esteve comigo nas dificuldades e nos momentos de realizações, amigos, e aos meus fãs. Obrigado a todos que me acompanharam, me apoiaram. Não tenho como retribuir tudo isso, todo esse carinho. Muito obrigado mesmo", disse Paulinho.

Em entrevista, o jogador também agradeceu ao Corinthians pela oportunidade concedida, afirmando que o clube mudou os rumos de sua carreira.

"Em 2006, estava na Lituânia. Fiz um trabalho no Bragantino. No Corinthians, esperei o meu momento, quando tive a primeira chance procurei aproveitar. Esses três anos de Corinthians me fizeram ser muito grato. A chance que o clube me deu de ganhar títulos importantes. Minha vida mudou em quatro anos rapidamente. É mais um sonho disputar uma Copa do Mundo", finalizou.