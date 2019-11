América-MG x Bahia, Copa do Brasil 2014 e

00:00 Estamos encerrando nossa transmissão. Fiquem ligados para mais informações sobre a partida na Vavel Brasil. Agrademos os fãs que estiveram juntos, até a próxima!

23:57 A partida será a última da Fonte antes de ser entregue à Fifa para a Copa do Mundo. Antes, o Bahia receberá o Vitória no domingo, 18h30, pelo Brasileirão.

23:57 O Bahia precisará vencer por um gol de diferença para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Um empate com gols dá a vaga para o América-MG.

23:55 A classificação para a próxima fase Copa do Brasil será definida em Salvador, na próxima quarta-feira (14), na Arena Fonte Nova.

50' Final de jogo no Estádio Independência. América-MG 0x0 Bahia.

48' Em decorrer do atendimento médico ao goleiro Matheus, teremos mais dois minutos de acréscimo.

45' Teremos mais três minutos de aréscimo.

45' O goleiro Matheus receberá atendimento médico, por ter sido atingido na cabeça pelo companheiro de clube, numa jogada de perigo do Bahia. No lance, Branquinho arrematou mas acabou perdendo uma grande chance

41' Quase América-MG!!! Obina recebe cruzamento mas chega atrasado na bola. Grance chance perdida pelo matador do Coelho.

39' Henrique entra no lugar de Tchô. Última substituição do América-Mg.

35' Segunda substituição do Coelho: Diney entra no lugar de Ricardinho.

32' Gilson cruza bola na área mas a defesa do Bahia afasta.

27' América-MG fará sua primeira substituição: Elsinho sentiu um incômodo na coxa. Williams entrará no seu lugar.

25' Rafinha sofre falta pelo lado esquerdo. Branquinho cruza, mas Leandro Guerreiro tira cobrança no primeiro pau

22' Branquinho entra no lugar de Anderson Talisca.

21' Tchô cruza no segundo pau, Lomba sai mal e quase Obina abre o placar!

21' Pará tira de cabeça a batida de Elsinho.

20' Elsinho tenta cruzamento pra área, mas Demerson tira. Escanteio para o Coelho

17' Quase Coelho! Tchô recebe grande passe em profundidade e faz um grande disparo! Marcelo Lomba, de mão trocada, manda pra escanteio.

15' Maxi Biancucchi sente pancada na coxa esquerda e será substituído por Rafinha.

13' Talisca cobra falta direto pro gol e quase surpreende o goleiro Matheus.

12' Henrique recebe grande lançamento na área de Pittoni, mas não aproveitou a chance.

10' Talisca é atingido no tornozelo esquerdo e fica reclamando das constantes faltas ao juiz.

6' Ricardinho tenta surpreender Marcelo Lomba com um chue da lateral, mas o paaredão tricolor estava atento ao lance.

3' Pará aplica drible da vaca em Gilson, que se recupera e afasta o perigo.

1' Obina dá um pisão em Uelliton, que fica sentindo.

1' Começa o segundo tempo!

Bahia e América-MG já estão no gramado. Vai rolar a bola no segundo tempo

Lincoln sofreu uma torção no joelho e dificilmente jogará no clássico Ba-Vi, pelo Campeonato Brasileiro.

46' Fim de primeiro tempo: América-MG 0x0 Bahia.

45' Cartão amarelo para Anderson Talisca por reclamação.

44' Na trave América-MG!! Uelliton falha na marcação e Tchô desvia na bola de raspão, que toca na trave! na sobra, a zaga afasta.

42' Quase Bahia! Talisca e Railan tabelam e a bola sobra para Henrique que quase abre o placar! chutou fraco, sem problemas para Matheus!

38' Pará faz linda finta em Elsinho e sofreu falta pelo lado esquerdo. Falta para o Bahia cobrada por Pittoni na medida, mas Titi cabeceou muito acima da meta.

36' Andrei Girotto arrisca da entrada da área, sem problemas para Lomba.

35' Defesa do Bahia erra e Ricardinho finaliza de primeira, longe do gol de Lomba.

33' Lincoln sofre pancada no joelho e sai chorando no carro maca. Henrique entra no lugar.

28' Cartão Amarelo para Obina. Jogador simulou penalidade máxima, que chegou a ser marcada pelo árbitro com auxílio do assistente, que voltou atrás na decisão.

24' Railan troca passe rapidamente e dispara pela lateral-direita, tenta o cruzamento para a área, mas manda muito longe.

20' Lincoln cruza na área na cobrança de falta, mas Matheus sobe bem e fica com a bola na pequena área

16' Primeira chance do Coelho! Ricardinho passa por Fahel e arremata a direita do gol de Marcelo Lomba.

16' Quase Bahia! Talisca avança pela lateral esquerda, cruza mas Matheus tira de soco!

13' Uelliton cruza na área para Talisca que matou no peito e mandou de bicicleta! o chute foi desviado, que sobrou para Pittoni, em posição irregular. Segue 0 a 0.

11' Quase Bahia! Pittoni passa pela marcação e cruza na ponta direita, mas Lincoln furou no cabeceio!

7' O jogo não corre. Muitas faltas bobas no início da partida.

6' Pará erra na tentativa de recuo para a zaga na entrada da área Tricolor. O jogador do América quase rouba, mas Demerson recupera

1' Bola rolando em Belo Horizonte!

Banco de reservas do Bahia: Douglas Pires, Lucas Fonseca, Raul, Rafael Miranda, Branquinho, Rafinha, Henrique, Erick e Hélder.

Jogadores do Bahia fizeram reconhecimento do gramado do Estádio Independência, agora a pouco. (Foto: Divulgação/EC Bahia)

Jogadores do Esquadrão deixaram hotel que estavam hospedados e já estão a caminho da Arena Independência (Foto: Divulgação/EC Bahia)

Em grande momento pelo América-MG, Tchô, meia-atacante da equipe, falou sobre as bolas paradas, um dos pontos fortes do Coelho: “Temos treinado muito. Às vezes, até escurecer. Agora colhemos os frutos do nosso trabalho. Espero que continue assim.”

O Estádio Independência é o palco do confronto de logo mais entre América-MG e Bahia. O estádio tem capacidade para 23.018 pessoas e promete receber bom público.

Vetado pelo Bahia, o lateral-esquerdo Guilherme Santos não viajou para Belo Horizonte. O lateral-direito Roniery não poderá jogar por já ter atuado na competição pelo Paraná, Railan será o seu substituto. Wilson Pittoni entra no lugar de Rhayner, que levou uma pancada no jogo contra o Botafogo.

O goleiro Matheus, do América-MG, saiu de campo sentindo muitas dores, contra o Ceará mas se recuperou a tempo de enfrentar o Bahia. O técnico Moacir Júnior também conta com a volta do atacante Willians, que estava suspenso por uma cabeçada em Igor Pikachu, do Paysandu, na última temporada.

Moacir Júnior, técnico do América-MG, tende a manter a formação que venceu o Boa Esporte na Série B do Brasileiro. Com um time forte, o treinador do Coelho quer contar com a força do torcedor para vencer em casa. “O torcedor que for ao estádio pode ter certeza de que vamos buscar o resultado positivo, marcando o Bahia na pressão, em alguns momentos retraindo, enfim, jogando com inteligência, porque em qualquer resultado que o América-MG não sofra gols, será importante para buscar a classificação lá”.

FIQUE DE OLHO: Anderson Talisca, meia-atacante do Bahia, se o Esquadrão não possui um camisa 9, Talisca vem desempenhando bem a função. Além de armar, tem uma grande especialidade nas bolas paradas.

FIQUE DE OLHO: Obina, atacante do América-MG (ex-jogador do Bahia), que vive excelente fase no Coelho. Até aqui, Obina esteve em campo em 17 partidas e fez oito gols.

Enquanto isso, Marquinhos Santos falou sobre a última partida e o momento de confiança em que o Bahia vive: "O Maxi é um atleta que demorou a alcançar o gol, mas o pênalti marcado no último jogo deu confiança a ele. No último jogo, nós não nos concentramos. Não preciso tirar os atletas do convívio social para ficarem separados se preparando para o jogo. Eu trabalho com jogadores profissionais."

Durante a semana, Moacir Júnior, técnico do América-MG, falou um pouco mais sobre a partida de logo mais, com um time forte e focado no Bahia: "O Bahia vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, tem uma bola parada muito forte. Mas nos também vivemos um grande momento. Portanto, são ingredientes de um grande jogo".

Em 2011, Bahia e América-MG fizeram o jogo de retorno das duas equipes à Série A do Campeonato Brasileiro, o América-MG levou a melhor e derrotou o Bahia por 2 a 1 na rodada de estreia da competição, neste domingo, na Arena do Jacaré.

O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2011, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com um empate insosso por 0 a 0. Na ocasião, Bahia e América-MG fizeram uma partida de péssimo nível técnico. O Tricolor decepcionou seu torcedor e não conseguiu vencer o lanterna do Campeonato Brasileiro.

Favorito no jogo de logo mais, o Bahia conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 10 partidas, são 5 vitórias, 4 empates, contra apenas 1 vitórias do América-MG.

No último domingo, o Bahia venceu e alcançou o 2º triunfo no Brasileirão. Maxi Biancucchi marcou pela segunda vez com a camisa tricolor. Leia Mais aqui. Maxi Biancucchi marca e Bahia vence o Botafogo pelo placar mínimo

No Campeonato Brasileiro, O Bahia faz o seu melhor começo na era dos pontos corridos, com dois triunfos em três jogos. O Esquadrão perdeu apenas uma partida na Série A e tem empolgado neste início de competição.

O América-MG vive um bom momento pelo Campeonato Brasileiro. O Coelho é o líder da Série B e está invicto nos três jogos realizados até agora. Leia mais sobre o jogo aqui. América-MG joga bem, vence Ceará com facilidade e assume a liderança da Série B

O mando de campo é do América-MG, que venceu por 3 a 0 e eliminou o Santos-AP do torneio na partida de ida.

jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2014 (partida de ida), ás 22h, no estádio Independência.