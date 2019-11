Avaí vai à Arapiraca tentando eliminar jogo de volta contra o ASA

Jogando em Arapiraca, ASA e Avaí fazem o confronto de ida, pela segunda fase da Copa do Brasil. Enquanto na Série C, o ASA estreou com empate na Paraíba, contra o Treze; o Avaí, na Série B, vem de vitória sobre o Vila Nova, após duas derrotas, nas primeiras duas rodadas.

Na primeira fase da competição, o ASA eliminou o Paragominas em jogo único, fazendo 4 a 0, no Pará. Já o Avaí, eliminou o Naviraiense, também em uma partida, 4 a 1, em Mato Grosso do Sul.

Na história de confrontos entre as duas equipes, foram apenas quatro encontros na história, dois em 2012 e mais dois em 2013, todos pela Série B. O Avaí venceu as duas na Ressacada (2 a 0 e 1 a 0) e o ASA venceu por 1 a 0 as duas em Arapiraca, ambas com gol de Lucio Maranhão, hoje no Figueirense.

A arbitragem em Alagoas, será do baiano Arilson Bispo da Anunciação, que será auxiliado por Adailton José Jesus da Silva e Alberto Tavares Neto, também da Bahia. A partida começa às 19h30, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca. Quem passar desse confronto, enfrenta Sampaio Corrêa ou Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil.

Com jogadores do DM, técnico Beto Almeida ainda tem dúvidas para a escalação do ASA

Após a eliminação nas semifinais do Campeonato Alagoano contra o CRB, o ASA vem de empate na estreia da Série C. Na partida em Campina Grande, o atacante Bruno Carvalho sentiu a coxa e por isso é dúvida para o jogo contra o Avaí. O desfalque certo do técnico Beto Almeida, é o volante Lucas, que já atuou na competição pelo CSA.

O ASA deve ir a campo com Marcão; Leandrinho, Marco Tiago, Amarildo, Romano; Jorginho, Rafael Gava, Glauber, Didira; Ramazotti, Wanderson.

Para o técnico Pingo, resultado bom é eliminar o jogo de volta

Depois de vencer a primeira na Série B, o time do Avaí voou mais aliviado para a partida contra o ASA. Com duas partidas para fazer no Nordeste, hoje em Arapiraca e sábado (10) contra o Sampaio Correa, em São Luis (MA) o técnico Pingo pensa no desgaste e não descarta poupar alguns jogadores.

"A gente tem que ter uma certa precaução, o desgaste é intenso, as partidas são difíceis e nosso melhor treinamento às vezes é o descanso. Eu tenho várias dúvidas, o Eduardo Costa pode aparecer, o Cleber, o Marquinhos, o Roberto", avaliou o treinador avaiano. Para o jogo de hoje, ele terá o retorno de Eduardo Costa, que perdeu as três partidas iniciais da Série B, com uma lesão muscular na coxa direita.

Mesmo pensando em poupar alguns atletas, Pingo quer a eliminação do jogo de volta. "Bom resultado seria eliminar o adversário. A gente sabe que vai ser difícil, jogar em Arapiraca é complicado, mas para pensarmos futuramente na Série B seria bom conseguir".

Em relação a partida contra o Vila Nova pela Série B, Pingo deve fazer inicialmente duas alterações, com as saídas de Julio Cesar e Wilker, para as entradas de Eduardo Costa e Roberto. O Avaí deve ir a campo com Vagner; Bocão, Pablo, Néris, Eduardo Neto; Eduardo Costa, Tinga, Cleber Santana, Marquinhos; Anderson Lopes, Roberto.