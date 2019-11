San Lorenzo x Cruzeiro, Copa Libertadores 2014 e

Encerramos por aqui a transmissão. O Cruzeiro sai do Nuevo Gasometro derrotado pelo placar de 1 a 0 para o San Lorenzo. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta transmissão. Até a próxima.

23:56 Willian: "A gente tentou, todo mundo lutou e se entregou, mas infelizmente tomou este gol de bola parada. Agora é levar o jogo pro Mineirão e fazer uma boa partida e conseguir a vitória."

23:55 Com gol de Gentiletti, o San Lorenzo vence o Cruzeiro por 1 a 0, na partida de ida, e precisa de apenas um empate para garantir classificação nas semifinais da Copa Libertadores.

FIM DE JOGO NO NUEVO GASOMETRO! O San Lorenzo tem a vantagem para a partida de volta!

46' Teremos três minutos de acréscimo!

45' CARTÃO AMARELO PARA DAGOBERTO! Por falta em Mercier.

44' QUASE, SAMÚDIO! Dagoberto faz boa jogada no meio e abre para Samúdio, na esquerda, que arrisca direto para o gol. A bola assusta o goleiro Torrico.

42' CARTÃO AMARELO PARA NAVARRO! Por falta em Éverton Ribeiro.

39' Piatti curza para Mattos dentro da grande área, mas Fábio sai no soco e afasta para lateral.

35' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO: Sai: Villalba. Entra: Elizari.

35' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO: Sai: Más. Entra: Navarro.

34' Éverton Ribeiro tenta o passe para Borges, que domina mal na grande área e é desarmado por Gentiletti.

33' Villalba tenta o cruzamento pra área, mas a bola morre nas mãos do goleiro Fábio.

32' San Lorenzo encontra-se recuado neste momento. Placar de 1 a 0 é bom resultado para o técnico da equipe argentina.

29' GOL DO SAN LORENZO! Gentiletti sai de trás, vence Dedé na corrida e cabeceia para o fundo das redes.

26' Correa se enrola com a bola, perde a passada, mas rola para Villalba arriscar o chute. Fábio defende com tranquilidade.

24' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Willian. Entra: Dagoberto.

23' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Julio Baptista. Entra: Borges.

22' OUTRA CHANCE! Buffarini chuta de fora da área e Fábio cai bem para fazer a defesa.

15' Julio Baptista, na linha de fundo, acerta um lindo drible entre as pernas de seu marcador. Na sequência, é derrubado, mas o árbitro nada marca.

12' Lucas Silva tabela com Ricardo Goulart e chuta de fora da área. A bola passa próxima a trave esquerda de Torrico.

10' ESPETACULAR, FÁBIO! QUE CHANCE! Cruzamento de Más, Mattos cabeceia bem, e Fábio se estica todo para fazer a defesa, no cantinho. No rebote, Correa chuta para o gol e Fábio faz outra defesa brilhante. No fim, a bola sobra na pequena área para Piatti que chuta em cima de Dedé. Que chance do San Lorenzo!

8' BOM CHUTE! Willian recebe na intermediária, vê Torrico adiantado e tenta encobri-lo. Bom chute do atacante cruzeirense.

7' PRIMEIRO CONTRA-ATAQUE! Willian é lançado, vence na velocidade e acha Éverton Ribeiro entrando pela esquerda. O cruzeirense tenta o chute, mas a bola explode na defesa argentina.

4' POR CIMA DE NOVO! Buffarini cruza, Más ajeita para a entrada da área e Correa chuta forte, por cima. Boa chance do San Lorenzo.

3' DESARME! Ricardo Goulart é lançado em profundida por Julio Baptista, no lance, sairia de frente para o goleiro Torrico, se não fosse desarmado no momento certo por Gentiletti.

2' Buffarini é lançado em profundida e tenta o cruzamento, mas a bola fica nas mãos de Fábio.

0' Rola a bola para o segundo tempo!

23:05 As equipes já estão no gramado para o segundo tempo.

22:52 Primeiro tempo de total domínio do San Lorenzo, mas que não foi convertido em chances de gol. As principais jogadas vieram nas costas de Samúdio e pelo lado direito de ataque da equipe argentina. Villalba foi o nome do primeiro tempo e criador das melhores oportunidades.

22:50 Henrique: "Estamos sofrendo muito para marcar, mas vamos corrigir isso para no segundo tempo encaixarmos o contra-ataque e tentar sair com a vantagem."

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Empate por 0 a 0 nesta primeira etapa.

45' Teremos um minuto de acrèscimo.

44' Buffarini avança pela esquerda, vai à linha de fundo e cruza. Léo afasta e Ortigoza tenta o chute, mas a bola vai pra fora.

41' IMPEDIMENTO! Na cobrança de falta, Ricardo Goulart aparece no meio da defesa cruzeirense e cabeceia. A bola sai pela linha de fundo, com perigo, mas havia impedimento no lance.

40' CARTÃO AMARELO PARA GENTILETTI! Por falta dura cometida em Willian.

39' Novamente Villalba aparece, novamente pela esquerda. O meia corta para o meio e finaliza forte, sem direção.

38' PERDEU! Villalba, novamente nas costas de Samúdio, faz boa jogada pela direita. No cruzamento, Mattos aparece no bico da pequena área e desvia com um leve toque na bola, que passa na frente do gol, sem ninguém para completar para as redes.

35' FÁBIO! Más tenta o cruzamento, mas a bola decai no gol e Fábio se estica para impedir o gol do San Lorenzo.

33' Ceará cobra lateral direto para a área, Julio Baptista desvia de cabeça e a bola sobra nas mãos do goleiro Torrico.

32' Na beira do campo, o técnico Edgardo Bauza, do San Lorenzo, orienta sua equipe.

30' QUE CHANCE! Villalba vence o duelo com Samúdio na direita, vai à linha de fundo e cruza. Correa, de frente para o gol, erra a finalização e Piatti, sem ângulo, desperdiça uma grande chance.

29' San Lorenzo cobra falta de maneira veloz e Mercier arrisca o chute de fora da área. Fábio acompanha a trajetória, próximo ao seu poste esquerdo.

28' Correa faz a jogada pela direita, a bola resvala em Henrique e fica quente dentro da grande área. Fábio sai do gol tirando de soco e ameniza a confusão.

25' Após bate e rebate, a bola sobra para Piatti na entrada da grande área. O meia busca o ângulo esquerdo de Fábio, mas pega mal na bola.

20' Ricardo Goulart tenta o chute de fora da área, mas a bola passa longe da meta. Primeira finalização do Cruzeiro no jogo.

19' PÊNALTI? Correa recebe na direita, encara a defesa cruzeirense, corta para o meio e cai na grande área. O árbitro manda o jogo seguir.

18' Piatti faz uma linda jogada, driblando dois adversários e cruza pra área. Dedé afasta de peito e puxa contra-ataque. No prosseguir da jogada, Julio Baptista é lançado, mas escorrega no momento de dominar a bola.

15' POR CIMA! Buffarini recebe na direita e cruza pra área. Villalba emenda uma casquinha na bola que sobra para Piatti chutar forte, por cima.

14' Correa tabela com Piatti e tenta a finalização, mas Henrique aparece bem e faz o corte providencial.

13' Julio Baptista avança pela esquerda, vê Willian entrando em profundida e tenta o passe. Mas o bandeira assinala corretamente o impedimento.

11' Após boa jogada de Buffarini, Villalba recebe no lado direito, dá um drible entre as pernas de Samúdio e chuta. Mas pega mal na bola e a bola sai sem direção.

10' Mattos é lançado à linha de fundo após cobrança de latera. Corta para o meio e é desarmado por Henrique, que afasta para a linha de fundo.

8' San Lorenzo toca bola no campo de ataque, mas não consegue penetrar na defesa cruzeirense. Já a equipe celeste explora os contra-ataques, também sem sucesso.

6' Mattos é lançado em profundida, no meio da zaga cruzeirense, mas o bandeira já havia assinalado impedimento no lance.

5' Piatti cruza para a área e Léo afasta de cabeça. Na sobra, Ortigoza se enrola e cede lateral para o Cruzeiro.

4' Villalba recebe a bola na ponta direita, dribla Samúdio e sofre falta no bico da grande área. Boa chance para o San Lorenzo.

2' Éverton Ribeiro inverte o jogo, erra o passe a bola sobre no peito de Piatti. O meio tenta puxar o contra-ataque e é desarmado por Samúdio.

1' Piatti exagera na força do lançamento e a bola fica nas mãos de Fábio, sem perigo para o Cruzeiro.

0' ROLA A BOLA NO NUEVO GASOMETRO!

22:59 Marcelo Oliveira: "Vamos ter a cautela necessária neste início de jogo. O time deles deve fazer uma pressão grande no começo do jogo, mas depois estabiliza. O Cruzeiro deve tomar cuidados, mas não perder sua características. Vamos buscar o gol também."

22:58 O Cruzeiro também vem ao gramado e é recebido por vaias.

21:57 San Lorenzo sobe ao gramado do Nuevo Gasometro! Festa linda nas arquibancadas!

21:40 O técnico Marcelo Oliveira optou por cortar os jogadores Marcelo Moreno, Souza e Marlone do banco de reservas cruzeirense.

21:30 Jogadores de San Lorenzo e Cruzeiro fazem trabalho de aquecimento no gramado do Nuevo Gasometro. Clima nas arquibancadas já quente devido as provocações entre Brasil e Argentina.

21:10 Torcedores começam a chegar no Nuevo Gasómetro. Expectativa de estádio lotado para o jogo.

21:00 Saiu a escalação do San Lorenzo, os 11 que vem a campo são: Torrico; Buffarini, Valdés, Gentiletti, Mas; Mercier, Ortigoza, Villalba, Piatti, Correa e Matos.

20:00 O paraguaio Antonio Arias será o árbitro do primeiro confronto entre Cruzeiro e San Lorenzo. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Rodney Aquino e Carlos Caceres. Para o segundo jogo, que será em Belo Horizonte, no dia 14, a Conmebol escalou o uruguaio Martín Velázquez. Miguel Nievas e Carlos Pastorino auxiliarão Velázquez.

19:55 O Estádio Nuevo Gasómetro é o palco do confronto de logo mais entre San Lorenzo e Cruzeiro. O estádio tem capacidade para 43 mil torcedores e promete receber bom público.

19:54 Com a cidade imersa no clima do jogo decisivo entre San Lorenzo e o Cruzeiro, o lateral esquerdo Germán Voboril não passou despercebido pelos clientes. Comemorando o aniversário de 27 anos, Voboril tirou fotos, ganhou abraços e falou do presente desejado: uma vitória sobre o Cruzeiro pela Libertadores. ''Vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que o time do Cruzeiro é muito forte, que é muito ofensivo. Não conheço nenhum jogador pessoalmente, mas os conheço de nome. Esperamos um jogo complicado, como foi contra o Grêmio.''

19:53 O meia ainda falou da expectativa por uma partida difícil, principalmente pelo bom momento vivido pelo adversário, que eliminou o Grêmio na última fase, e tem todas as atenções voltadas para a Copa Libertadores. ''Sabemos da força que tem o San Lorenzo e esperamos jogar uma partida de igual para igual. Sabemos que aqui vai ser uma partida muito difícil, mas o Cruzeiro é muito forte. Acredito que o San Lorenzo tem um pouco o Cruzeiro, assim como nos respeitamos muito o time deles.''

19:52 O meia Júlio Baptista foi o centro das atenções no aeroporto e falou do desejo de mostrar o futebol esperado para ajudar o Cruzeiro a voltar para Belo Horizonte com um bom resultado. ''Isso é fruto de muito trabalho, não se conquista em pouco tempo. É muito trabalho, sofrimento, para ter pessoas a reconhecer meu trabalho. Acho que isso é bom, porque, de certo modo, há um respeito da parte contrária, que sabe que a qualquer momento, tanto eu quanto outros jogadores, podemos decidir a partida, mas tem também aquela atenção especial para não deixar esse jogador livre.''

19:50 FIQUE DE OLHO: Éverton Ribeiro, meia do Cruzeiro. Destaque da classificação suada contra o Cerro Porteño, o camisa 10 será o grande responsável pela armação de jogadas da equipe celeste.

19:47 FIQUE DE OLHO: Ignacio Piatti, meia do San Lorenzo. Ele é a principal arma ofensiva do Ciclón e esperança da torcida para sair do Nuevo Gasómetro com o triunfo. Com o desfalque importante de Romagnoli, camisa 10 da equipe, a responsabilidade da armação do jogo cai nas costas do camisa 22.

19:44 Para meia, pressão não deve ser um problema para os jogadores celestes. Embora os torcedores do San Lorenzo sejam famosos pela festa que fazem, e pela capacidade de empurrar o time, o meia celeste acredita que isso não vai interferir no rendimento da Raposa. ''A torcida ajuda mais a equipe da casa. Somos uma equipe experiente e sabemos manter os nervos calmos. Por isso viemos fazendo bons jogos e esperamos fazer novamente.''

19:41 Éverton Ribeiro espera um rendimento parecido ao apresentado diante dos paraguaios, principalmente no segundo tempo da partida em Assunção. Ele destacou a necessidade de o Cruzeiro entrar ligado e se encontrar no jogo desde o primeiro minuto, para não dar chance para surpresas. ''Tem que ser como no segundo tempo. Temos que entrar atentos para sair daqui com um bom resultado. Nossa equipe é forte tanto dentro quanto fora de casa. Quando a gente entra focado desde o principio, ficamos muito fortes. Não podemos entrar desatento, senão acabamos levando gol e não conseguindo jogar.''

19:38 Mesmo jogando fora de casa, Léo acha importante buscar a vitória, para trazer a decisão para o Mineirão. ''É importante buscar gols e o resultado positivo, porque assim você já vai com uma vantagem muito grande, ainda mais por se tratar de Libertadores, que tem jogos muito difíceis. E é importante também o primeiro jogo ser fora, pois poder decidir em casa é muito importante, perto da sua torcida'' – afirmou o zagueiro.

19:36 O zagueiro Léo, que vai substituir Bruno Rodrigo, suspenso, e será titular pela primeira vez nesta Libertadores, espera que o time tenha uma postura melhor que a do primeiro tempo da partida contra o Cerro Porteño no Paraguai. ''Temos que ter uma postura diferente da que tivemos contra o Cerro, mas claro que se tratando de um jogo fora de casa, temos que ter certa estratégia e precaução. Sabemos que não fizemos um bom primeiro tempo no Paraguai, mas é claro que no segundo tempo jogamos muito mais, encaixamos mais a marcação e tivemos um pouco mais de controle do jogo, e é assim que devemos jogar.''– analisou Léo.

19:33 O duelo contra os argentinos, no estádio Nuevo Gasómetro, tem também algo de recordação, pois foi contra o San Lorenzo que Henrique estreou pelo Cruzeiro, em 2008. ''Sim, estou lembrado. Foi uma partida no Ipatingão, a gente venceu por 3 a 1. Foi uma estreia feliz, muito boa, o começo da historia aqui no cruzeiro. Foi pela fase de grupo, o jogo de volta no Ipatingão''.

19:32 Willian também prometeu ajudar o sistema defensivo cruzeirense na marcação dos jogadores do San Lorenzo. "Tem hora que temos que jogar feio, atrás da linha da bola e ajudando o colega do lado. Sem a bola, todos têm que marcar e se entregar. Temos que segurar para não tomar gols e, se fizermos, melhor ainda. Se tomarmos um gol, temos capacidade para empatar e virar. Não adianta desesperar, são dois jogos", completou o atacante.

19:30 Diante do San Lorenzo, Willian deverá formar a dupla de ataque do Cruzeiro com Julio Baptista. E ele apontou a postura que o time deve ter quando estiver com o controle da posse de bola para conseguir o resultado desejado. "Temos que conseguir sair nos contra-ataques com toques rápidos para que possamos agredir e fazer gols. Se ficarmos muito espalhados não vamos ter a segunda bola. Temos que conseguir pegar a bola e jogar. É um ponto positivo nosso, ter a bola nos pés", disse.

19:27 O atacante Willian admitiu que o Cruzeiro vai jogar fechado diante do San Lorenzo. Ele avisou que o time entrará em campo pensando no jogo de volta, no Mineirão, e sairá satisfeito se deixar Buenos Aires sem ser derrotado. "A gente tem que jogar de acordo com as circunstâncias do jogo. Não adianta querer mostrar para o Brasil ou para o torcedor que podemos fazer cinco gols por partida. Vamos decidir em casa, empate é bom e 1 x 0 é goleada. Libertadores é assim, não precisamos fazer quatro ou cinco gols por jogo", declarou.

19:20 Se para o Cruzeiro o título da Libertadores seria o terceiro do clube, o San Lorenzo ainda busca sentir o gostinho do título pela primeira vez. Dos grandes times da Argentina, o San Lorenzo é o único que ainda não levantou a América, por isso, a conquista é tratada quase como uma obsessão pelos argentinos, que investiram pesado para ser campeão.

19:18 Desfalque certo será o zagueiro Bruno Rodrigo, que foi expulso na partida contra o Cerro Porteño, nas oitavas de final da Libertadores e terá que cumprir suspensão. Nos treinamentos da semana, Léo foi o escolhido por Marcelo Oliveira e inicia o duelo na Argentina.

19:16 Sobre o time que entra em campo, o treinador cruzeirense fará duas mudanças. Dagoberto está recuperado de lesão muscular na coxa, mas ainda precisa melhorar a condição física e readquirir ritmo de jogo. Por isso, o técnico Marcelo Oliveira vai começar com William deixando Dagoberto entre os reservas.

19:13 “A gente vai jogar de acordo com a circunstância do jogo, não adianta querer mostrar para o torcedor, ou mostrar para o Brasil que a gente é um time que faz quatro ou cinco gols por jogo. Temos que ver a situação do jogo, ser inteligentes, 1 a 0 é goleada, e um empate não é um mal resultado, já que a gente tem a chance de decidir na nossa casa. Mas não é porque vamos decidir em casa que temos que ficar retrancados”, declarou o atacante Willian.

19:12 Pela Libertadores, o Cruzeiro já enfrentou o San Lorenzo em 2008. No jogo de ida, na Argentina, empate sem gols, mas no duelo da volta, disputado em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, a Raposa venceu por 3 a 1, números que animam os atletas celestes, mas que não dizem como será o confronto desta quarta-feira.

19:10 Já o time argentino, é o exterminador de brasileiros na Libertadores. Na primeira fase, a equipe do Papa Francisco I deixou pelo caminho o Botafogo e nas oitavas-de-final calou a Arena ao eliminar o Grêmio, após vencer nos pênaltis.

19:06 Uma das apostas da equipe celeste para trazer um bom resultado para o Brasil no jogo de volta é o retrospecto contra o San Lorenzo, que apesar de equilibrado é favorável aos cruzeirenses. As duas equipes se enfrentaram sete vezes, desde 1971, com três vitórias da Raposa, dois empates e dois triunfos da equipe argentina, que marcou sete gols, enquanto o Cruzeiro fez nove

19:04 Classificado para as oitavas-de-final apenas na última rodada com a vitória sobre o Universidad de Chile, fora de casa, o time celeste repetiu a dose na primeira fase do mata-mata ao eliminar o Cerro Porteño, com uma vitória, com um a menos, longe de sua torcida. Relembre os gols de Cerro Porteño 0 x 2 Cruzeiro.

19:02 O futebol brasileiro depende do Cruzeiro para continuar mandando na América. Único representante do Brasil que sobrevive na competição continental, a Raposa enfrenta os argentinos do San Lorenzo, nesta quarta-feira (07), às 22h (de Brasília), no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

19:00 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora San Lorenzo x Cruzeiro, pela Copa Libertadores da América, partida a ser disputada às 22h, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.