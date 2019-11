São Paulo x CRB, Copa do Brasil 2014 e

0:00 Fique ligado porque daqui a pouco você confere aqui a crônica da partida e toda a cobertura da quarta-feira de futebol com Copa do Brasil e Libertadores.

23:58 Também no domingo, também às 16h, o CRB recebe o CRAC pela terceira rodada da Série C.

23:58 No domingo (11), o Tricolor encara o Corinthians pela quarta rodada do Brasileirão.

23:55 Agora o São Paulo espera por Figueirense ou Bragantino que, ao contrário do que foi dito anteriormente, se enfrentam apenas em julho.

Fim de jogo! O São Paulo está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil!

45' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: SAI Paulo Henrique Ganso. ENTRA Boschilia.

42' Jogo irá até os 47 minutos.

40' Oswaldo recebe belo passe, enche o pé em direção ao gol e... acerta em cheio o companheiro Luís Fabiano.

36' O goleiro acertou o canto, mas Rogério bateu bem, bateu forte, bateu alto e marcou o gol da classificação do São Paulo!

36' Rogério Ceni na bola e... GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! GOL DE ROGÉRIO CENI!

34' Júlio César levou cartão amarelo.

33' PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! Ademilson ia passando por Júlio César e foi derrubado. Pênalti claro.

32' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: SAI Alexandre Pato; ENTRA Ademilson.

27' NA TRAVE! Cruzamento de João Victor para Tozin e o atacante cabeceia na trave! Quase o gol do CRB!

23' SUBSTITUIÇÃO NO CRB: SAI Johnnattan; ENTRA João Victor.

22' Luis Ricardo chuta forta da entrada da área e a bola passa à direita de Júlio César.

17' Pto avança, tropeça, cai sozinho, mas o juiz anota falta e cartão amarelo para Johnnattan.

16' Diego Rosa bate cruzado e a bola não encontra nenhum jogador do CRB para marcar o primeiro dos alagoanos.

12' Gleidson arrisca de fora da área e manda para fora.

12' Ganso cobra a falta e Júlio César defende com tranquilidade.

11' Diego Aragão derruba Luís Fabiano e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

10' Noite complicada do trio de arbitragem. Pelo menos cinco impedimentos inexistentes assinalados.

8' JÚLIO CÉSAR DE NOVO! Agora em chute de Ganso, mais uma grande defesa do arqueiro alagoano!

6' DEFENDEU JÚLIO CÉSAR! Luís Fabiano recebeu dentro da área, tocou para Alexandre Pato que bateu forte para o gol. Júlio César espalmou para escanteio!.

5' Ganso alçou bola na área e o zagueiro Lucão cabeceou para marcar o segundo gol do São Paulo!

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! GOL DE LUCÃO!

1' O CRB mexeu no intervalo: SAIU Audálio; ENTROU Marcelo Maciel.

Apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo! Mais 45 minutos para a definição de quem segue na Copa do Brasil.

22:50 São Paulo foi melhor, desperdiçou boas chances e foi prejudicado por algumas faltas não marcadas pelo árbitro. CRB levou muito perigo em seus poucos ataques, o que deixa o confronto totalmente em aberto para os 45 minutos finais.

Fim do primeiro tempo! São Paulo vai vencendo e avançando para a terceira fase da Copa do Brasil.

47' PERDEU LUÍS FABIANO, PEGOU JÚLIO CÉSAR! O zagueiro Marcus Vinicius troepeçou na bola e deixou Luís Fabiano na cara do gol. De frente para Júlio César, ele chutou em cima do goleiro e perdeu a chance de ampliar!

46' Arbitragem confusa irrita a torcida do São Paulo no Pacaembu. Jogo irá até os 49.

39' DEFENDEU ROGÉRIO CENI! Diego Rosa ganha dividida pelo alto com Luis Ricardo e a bola sobra para Tozin, que chuta bem e exige boa defesa de Rogério. Quase o empate alagoano!

36' Terceiro erro grave da bandeira Fernanda Colombo Uliana, que marcou três impedimentos inexistentes do ataque do São Paulo.

33' Diego Aragão cobrou lateral com rapidez e encontrou Tozin livre, quase na pequena área. O atacante do CRB tentou dar um chapéu e não conseguiu concluir.

28' Rogério Ceni recebe atendimento no gramado e deverá ser substituído. Dênis no aquecimento.

26' CRB começa a alçar bolas na área do São Paulo. Zaga do Tricolor conseguiu afastar todos os cruzamentos até aqui.

20' Lembrando que este resultado já é suficiente para classificar o São Paulo

18' Cruzamento viajou por toda a área do CRB, passou pelo zagueiro, pelo goleiro, ambos se desentenderam, não foram na bola e ela sobrou livre para Osvaldo, que nem precisou subir para testar para o fundo do gol!

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! GOL DE OSVALDO!

16' De muito longe, Pato tenta o chute direto e isola.

16' CRB marca bem, mas erra muitos passes no sistema defensivo e abusa das faltas nesse início de partida.

13' Ganso cruza e a zaga do CRB afasta.

12' Osvaldo dispara e, quando se aproxima da área, é derrubado por Diego Aragão. Falta perigosa para o São Paulo.

9' Primeira boa chegada do CRB. Tozin recebe na entrada da área, dá um bonito corte no zagueiro tricolor, mas chuta fraco. A bola volta para ele, que novamente não pega com muita força na bola e desperdiça a primeira chance dos alagoanos.

9' Escanteio cobrado pelo São Paulo, desvio da zaga do CRB e a bola sobra para Antônio Carlos, que tenta um cruzamento, interceptado por Júlio César.

8' Luis Ricardo entra na área e, em dividida com Gleidson, vai ao chão. O árbitro manda seguir.

6' Pato recebe ótimo cruzamento no primeiro pau e cabeceia por cima da meta de Júlio Cesar. São Paulo começa buscando o primeiro gol.

2' Primeira chance do São Paulo: em cruzamento na área, Antônio Carlos tenta de cabeça e não dá trabalho ao arqueiro alagoano.

Apita o árbitro, bola rolando! A partir de agora você acompanha todas as emoções de São Paulo x CRB. Vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil!

21:58 Torcida do CRB também está presente em bom número. Estádio praticamente lotado, provavelmente superando novamente os 30 mil presentes.

21:56 As duas equipes já estão no gramado do Pacaembu.

21:43 A pouco mais de 15 minutos do início da partida, Pacaembu já recebe bom público. Até a manhã desta quarta-feira (7), 12 mil ingressos foram vendidos.

21:36 Apesar de mandante, São Paulo optou por usar o vestiário 2 do Pacaembu, oferecendo o principal, que não tem nenhuma diferença em termos de estrutura, ao CRB.

21:32 Terminou em Bragança Paulista: Bragantino 2 x 1 Figueirense. Jogo de volta, no dia 23 de maio, em Santa Catarina, define o adversário de São Paulo ou CRB na terceira fase.

21:27 Trio de arbitragem catarinense na partida desta noite: apita Ronan Marques da Rosa, auxiliado por Fernanda Colombo Uliana e Helton Nunes.

21:25 CRB TAMBÉM CONFIRMADO: Júlio César; Diego Aragão, Marcos Vinicius, Gabriel e Gleidson; Audálio, Olívio, Bruno Martins e Johnnattan; Diego Rosa e Tozin. O técnico é Eduardo Souza.

21:16 SÃO PAULO ESCALADO. Muricy Ramalho vai à campo com: Rogério Ceni; Luis Ricardo, Antônio Carlos, Lucão e Álvaro Pereira; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Luis Fabiano, Alexandre Pato e Oswaldo.

21:10 Também às 22h jogarão Santa Cruz x Lagarto (volta, 1ª fase, 1 x 0 na ida), América-MG x Bahia (ida), Sampaio Corrêa x Palmeiras (ida) e Vasco x Treze (volta, 2 x 1 na ida).

21:08 Em andamento, pela Copa do Brasil: ASA 2 x 2 Avaí (ida), Bragantino 2 x 1 Figueirense (ida), J. Malucelli 0 x 1 Novo Hamburgo (volta, 0 x 2 no agregado), Ceará 2 x 0 Parnahyba (volta, 1ª fase, 3 x 0 no agregado) e ABC 0 x 0 Atlético-GO (ida).

21:02 Lembrando que, se o Figueira vencer por dois ou mais gols de diferença, avança sem a necessidade do jogo de volta. Os duelos da terceira fase acontecerão somente após o fim da Copa do Mundo.

21:01 Nesta segunda fase da Copa do Brasil, 40 equipes disputam 20 vagas na terceira fase, a última antes da entrada dos seis representantes brasileiros na Libertadores. Quem passar de São Paulo x CRB enfrenta o vencedor de Figueirense x Bragantino que fazem, neste momento, o jogo de ida do confronto, em Bragança Paulista. Aos 25 minutos do segundo tempo, a partida está empatada em 1 a 1.

20:45 Com o Morumbi reservado para shows, a partida de hoje será disputada no Estádio do Pacaembu, que não deve receber um público tão bom quanto o do último sábado (3), que ultrapassou a casa dos 30 mil torcedores. (Foto: Divulgação)

20:42 O São Paulo não tem desfalques para a partida de logo mais, ao contrário do CRB, que não conta com Michel, Cristiano, Marcelo Macedo, Daniel Marques e Glaydson, todos pelo mesmo motivo: já terem jogado a competição pelos clubes dos quais foram contratados.

20:34 A semana do São Paulo começou com a chegada de Alan Kardec, que enfim assinou contrato com o Tricolor.

20:25 FIQUE DE OLHO: Tozin, atacante do CRB, foi um dos destaques do jogo de ida e marcou o gol de empate. No ano passado, ele já havia se destacado pelo Luverdense, marcando o gol da vitória no jogo de ida contra o Corinthians, pelas oitavas de final.

20:19 FIQUE DE OLHO: Paulo Henrique Ganso, meia do São Paulo, volta a ser titular depois de iniciar no banco a partida contra o Coritiba.

20:17 Eduardo Souza, técnico do CRB, pretende usar a bola parada como recurso para tentar definir o confronto: "A bola parada define. A gente está tendo um pouco de dificuldade para encontrar batedores. Esperamos que, nesse jogo, a gente possa ter um êxito maior porque as chances que vamos ter também vão ser nesses lances. Defensivamente, temos de trabalhar porque o São Paulo é um time que trabalha bem esse tipo de jogada, principalmente com o Antônio Carlos, Edson e Luís Fabiano. Não podemos ser surpreendidos", declarou.

20:10 Em 1973, o Tricolor venceu novamente em Alagoas, 1 a 0 e, quatro anos depois, nova goleada, agora no Morumbi: 4 a 0.

20:06 O primeiro confronto entre as equipes foi no Brasileirão de 1972, em Maceió, e terminou em goleada são-paulina: 6 a 2.

20:01 Na partida de ida, o São Paulo saiu na frente com um golaço de Ademilson, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o CRB virou o jogo para delírio da torcida que marcou presença e empurrou o time no Estádio Rei Pelé.

19:57 Ao todo, as equipes já se enfrentaram em quatro oportunidades e, até o jogo de ida deste confronto, o São Paulo havia vencido todas as três partidas.

19:55 No Campeonato Brasileiro da Série C, duas rodadas já foram disputadas, mas o CRB só fez uma partida, já que a estreia contra o ASA foi adiada para junho. Também no último sábado (3), os alvirrubros empataram em casa com o Paysandu em 0 a 0 e ocupam o sétimo lugar do Grupo A com um ponto e, claro, um jogo a menos que a maioria das equipes.

19:54 Já do lado do CRB, a vitória por 2 a 1 na ida foi muito festejada. Além de garantir o jogo de volta, deu esperanças reais de classificação à equipe alagoana, que eliminará o poderoso São Paulo com um simples empate ou uma derrota por um gol de diferença, desde que faça pelo menos dois gols. Como dito anteriormente, um revés por 2 a 1 leva a disputa para os pênaltis.

19:50 No Campeonato Brasileiro, a situação também não é das melhores. O Tricolor empatou em casa com o Coritiba no último sábado (3) e soma cinco pontos em três rodadas.

19:48 No jogo de ida, o São Paulo tropeçou e foi derrotado nas Alagoas por 2 a 1. Agora, o Tricolor precisa vencer por 1 a 0 ou por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis.

19:45 Muito boa noite para você leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você confere todas as emoções de uma partida que vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo x CRB decidem seu futuro na competição no Estádio do Pacaembu, na Cidade de São Paulo.