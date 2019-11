Improvisado, meia Renan Oliveira vem se adaptando bem à nova função

Conhecido pela habilidade com a bola nos pés e pela boa articulação de jogadas ofensivas, o meia Renan Oliveira vem sendo utilizado frequentemente utilizado pelo treinador Eduardo Baptista, entrando como titular ou durante os jogos , a depender do adversário e da prioridade a ser dada ao confronto.

Contra o Internacional, no último domingo (4), deu mais ofensividade à equipe, que jogava em um esquema mais defensivo. Dessa maneira, passou a ser mais reconhecido, afirmando estar mais confiante e motivado para entrar em campo. Pelo reconhecimento, garante acostumar-se com a tática implantada pelo comandante.

"Antes, eu jogava como um meia central, focado na criação de jogadas e na distribuição do jogo. Agora, com o professor Eduardo (Baptista), venho apoiando pelas pontas, jogando de forma mais aguda. Acredito que estou evoluindo bastante nessa nova função e crescendo junto com os meus companheiros" , explica o meio-campista.

Por não ser peça garantida entre os onze, espera seguir com ritmo forte nos treinamentos em busca do seu espaço, mas sem tomar a vaga dos companheiros, ajudando o time com suas características principais.

"Vou continuar treinando forte, para consolidar o meu espaço no Sport. Mas sem passar por cima de ninguém e estando sempre disposto a ajudar, independente do posicionamento", ressalta o articulador.

Mesmo dedicado com o trabalho , um fato que o diferencia dos outros atletas é ter atuado no próximo adversário, o Coritiba, clube que vestiu a camisa na temporada de 2012. Por conta disso e conhecendo boa parte do elenco alviverde, espera ajudar o técnico repassando os todos os detalhes e informações que tem do rival.

"Já trabalhei com muitos atletas do Coxa. É um time qualificado, que encaixa contra-ataques em velocidade. Vou repassar as informações que tenho ao nosso treinador e, durante a semana, tenho certeza que ajustaremos todos os detalhes para o duelo", conclui o armador.