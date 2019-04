No Independência, América-MG e Bahia empatam sem gols pela Copa do Brasil

Jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, realizado no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

Pela segunda fase da Copa do Brasil, América-MG e Bahia se enfrentaram nesta quarta-feira (07) no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Ambas as equipes vivem um bom momento na temporada, o Tricolor vinha de apenas uma derrota nos últimos 16 jogos, enquanto o Coelho é o líder da Série B e tem o melhor ataque da competição.

Os times buscaram o gol a todo instante nos primeiros 45 minutos mas diminuíram o ritmo no segundo tempo e não chegaram ao gol. América-MG e Bahia voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (14), em busca da classificação.

Moacir Júnior, treinador do Coelho, contou com os retornos do goleiro Matheus, que estava lesionado, e do atacante Willians que cumpria suspensão. Por sua vez, Marquinhos Santos, técnico do Esquadrão, teve Rhayner e Guilherme Santos vetados por lesão, além de não poder contar com o lateral Roniery, que já atuou na competição pelo Paraná Clube.

Primeiro tempo movimentado no Independência

O Bahia saiu em busca do gol logo nos minutos iniciais, criando diversas chances mas pecando no último passe. Já o América-MG cometia diversas infrações, deixando a partida com pouca movimentação. Contudo, o Coelho foi à meta adversária pela primeira vez na partida com Ricardinho, que arrematou para defesa de Marcelo Lomba. O Esquadrão não demorava e tratava de responder, principalmente com jogadas criadas pelas beiradas do campo.

Com o passar do tempo, o Tricolor acabou perdendo um jogador importante para o restante da partida. O meia Lincoln sofreu uma pancada no joelho e foi substituído pelo atacante Henrique, tornando o Bahia um pouco mais ofensivo. Se o time baiano, mesmo jogando fora de casa, saía em busca do gol, o Coelho aproveitava-se dos diversos erros da zaga adversária para levar perigo.

Nos minutos finais, chances criadas por ambas as equipes assustaram os goleiros. Aos 42, Talisca e Railan tabelaram, a bola sobrou para Henrique que finalizou pra defesa de Matheus. O América respondeu logo a seguir; após falha de Uelliton, Tchô desviou na bola de raspão, acertando a trave.

Segunda etapa monótona e empate prevalece

Ambos os treinadores não fizeram modificações para a segunda etapa e a mesma começou bastante pegada, com diversas infrações. Entretanto, as equipes chegaram a levar perigo ao gol adversário. Talisca tentou surpreender o goleiro Matheus em cobrança de falta, enquanto Tchô finalizou forte e exigiu uma grande defesa de Marcelo Lomba. O Bahia só não contava com mais um desfalque para o jogo; Maxi levou uma pancada na voca e foi substituído por Rafinha.

Com o decorrer do espetáculo, Marquinhos Santos e Moacir Júnior fizeram alterações em seus times mas o que se via dentro de campo era um futebol pouco eficiente, sonolento, com escassas chances de gol. Apenas nos minutos finais vieram as grandes oportunidades de alteração no placar. Pelo Coelho, Obina recebeu cruzamento mas não alcançou a bola. Já Branquinho, do Bahia, desperdiçou a melhor chance de gol da partida após sair na cara do goleiro adversário.

América-MG e Bahia voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (14), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Tricolor precisa vencer por qualquer placar para garantir a classificação. O Coelho, por sua vez, avança para a próxima fase caso empatar com gols ou sair de campo com a vitória.