Após derrota inesperada, jogadores acreditam em volta por cima e isentam Gilson Kleina

O Palmeiras sofreu uma nova virada nesta semana e somou a terceira derrota seguida, dessa vez pela segunda rodada da Copa do Brasil. O time paulista perdeu jogando fora de casa, no estádio Castelão, para a equipe do Sampaio Correia, por 2 a 1.

A derrota instaura definitivamente uma crise na equipe alviverde e pode culminar com a demissão do técnico Gilson Kleina ainda esta semana. O presidente Paulo Nobre, juntamente com José Brunoro e Omar Feitosa se reunirão nesta quinta-feira (8) na Academia de futebol para fazer uma avaliação da situação. Até o momento, Kleina é mantido como treinador da equipe.

O Verdão não fez uma boa partida e as substituições não deram a consistência necessária para, ao menos, manter a vantagem de 1 a 0. Na saída de campo, os jogadores foram questionados pelos jornalistas sobre o momento ruim e o risco de queda do técnico.

Wesley garantiu que, no jogo de volta, o Palmeiras conseguirá a classificação e impor o seu futebol jogando ao lado da torcida.

“Lá com certeza a gente vai impor o nosso ritmo, na nossa casa e eu tenho certeza que vai dar a gente”, afirmou Wesley.

Questionado se a situação ficou delicada para o técnico Gilson Kleina, o meia foi econômico e assumiu a culpa em nome do elenco pelo péssimo resultado, isentando seu comandante.

“Não, não ficou nada delicado. São dois jogos, vamos dar continuidade lá. Os culpados somos nós. Falta a gente ganhar.", disse o meia.

Marcelo Oliveira, que disputou o jogo de número 50 com a camisa do Palmeiras, também enfatizou que acredita na classificação palmeirense no jogo de volta.

“Ninguém gosta de perder, é horrível perder. Então é cabeça no lugar agora e vamos dar a volta por cima”, enfatizou o treinador.

O atacante Henrique, um dos destaques da equipe, ressaltou a necessidade de um vitória no próximo jogo.

“Temos que analisar para poder melhorar. É dormir para passar logo esses dias e chegar sábado para gente poder dar a volta por cima.”, falou o atacante.

Se ainda estiver no comando, Gilson Kleina terá provavelmente no jogo contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (10), a sua última oportunidade de conseguir uma vitória e começar a afastar a crise. O jogo será no Pacaembu, às 18h30.