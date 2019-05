Após reunião, Gilson Kleina é demitido do Palmeiras

Após a derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa na última quarta-feira (8) o técnico Gilson Kleina encerrou seu ciclo como treinador do Verdão, pouco mais de um ano e meio depois de sua chegada. Pressionados pela torcida e conselheiros, o presidente Paulo Nobre e o diretor de futebol José Carlos Brunoro se reuniram esta tarde com Kleina e acertaram o desligamento. Apesar da politíca de "produtividade", o Palmeiras agora terá de pagar R$ 400 mil mensais (o que corresponde ao dobro do salário do treinador) pelos próximos dois meses, caso Gilson não acerte com nenhum clube no período.

Eliminado pelo Ituano no Paulistão, o técnico nunca teve a confiança plena nem da torcida nem da cúpula alviverde, principalmente dos conselheiros mais antigos, que defendem a contratação de Doriva ou o retorno de Vanderlei Luxemburgo. A sequência de três derrotas seguidas foi o estopim para o fim da passagem do treinador no Palmeiras, mesmo com um aproveitamento de 59%.

Contratado em 2012 para o lugar de Luiz Felipe Scolari, Kleina não conseguiu evitar o rebaixamento do Palmeiras naquele ano, mas permaneceu e ajudou a equipe a voltar para a Série A. No começo da atual temporada, o Palmeiras tentou negociar com outros técnicos antes de prorrogar com o até então comandante, atitude que o irritou. Depois de receber uma negativa de Marcelo Bielsa, Brunoro decidiu manter o treinador.

Em pleno centenário e depois de um bom começo de ano, o Palmeiras se vê novamente em seu cenário comum, a crise. Agora sem treinador, a equipe também está carente dentro das quatro linhas, principalmente depois da saída de seu principal jogador, Alan Kardec, para o rival São Paulo.

Resta aos torcedores alviverdes aguardar o anúncio do novo treinador. Os supracitados Vanderlei Luxemburgo e Doriva se juntam a nomes como Ney Franco, que seria o preferido do presidente, Renato Gaúcho e Dorival Jr como provavéis substitutos.