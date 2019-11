Rumo à Copa: Jefferson

Na última quarta-feira (7), o técnico Luiz Felipe Scolari convocou a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo deste ano, a ser disputada em território brasileiro entre os dias 12 de junho e 13 de julho. Entre os 23 convocados está o goleiro Jefferson de Oliveira Galvão, de 31 anos, reserva de Júlio César.

Ídolo do Botafogo, Jefferson será mais um integrante da Estrela Solitária que representará a Canarinho num Mundial. Os últimos haviam sido o zagueiro Gonçalves e o atacante Bebeto, na Copa do Mundo de 1998, jogada na França. O Botafogo de Futebol e Regatas é o clube que mais cedeu jogadores à seleção nacional: foram 130 jogadores convocados para o Brasil; destes, 96 entraram em campo.

O goleiro, natural da cidade paulista de São Vicente, tem sido chamado para a Seleção Brasileira desde 2010, após o fracasso dos comandados de Dunga na Copa na África do Sul. Mesmo com a saída de Mano Menezes, Felipão continuou convocando o arqueiro botafoguense para vestir a Amarelinha. Apesar de ser suplente, Jefferson é um dos homens de confiança de Scolari.

Começo conturbado no Cruzeiro

Revelado pelo Cruzeiro, Jefferson foi alvo de muitas críticas em seu início de carreira. Na final da extinta Copa dos Campeões, em 2002, foi duramente criticado após a surpreendente derrota do Cruzeiro para o Paysandu por 4 a 3, tendo falhado em pelo menos três dos quatro gols sofridos pela Raposa. Como havia perdido o jogo de ida por 2 a 1, o Papão precisou passar pelos pênaltis para conquistar a taça - venceu por 3 a 0. Tal jogo foi o estopim para a sua saída do time celeste, no qual atuava desde 2000.

Ainda assim, conquistou três títulos em terras mineiras: as Copas Sul-Minas de 2001 e 2002 e o Supercampeonato Mineiro de 2002. Ao todo, defendeu o Cruzeiro em 28 partidas. Em 2003, foi emprestado ao Botafogo, recém-rebaixado à Série B.

Primeira passagem pelo Botafogo

Ao chegar num clube afundado numa crise a qual parecia não ter fim, Jefferson foi reserva na campanha que culminou no acesso à Série A. Na classificação final, o alvinegro carioca ficou atrás apenas do Palmeiras e foi o vice-campeão da Segundona.

No Brasileirão de 2004, a Estrela Solitária frequentou a parte de baixo da tabela e lutou contra o rebaixamento até a última rodada, terminando a competição em 20º lugar, a última antes da zona da degola. Mesmo com a campanha ruim e com os 71 gols sofridos no torneio, Jefferson foi um dos poucos destaques do elenco. Já se destacava por ser um exímio pegador de pênaltis.

No polêmico Brasileirão de 2005, competição manchada pela Máfia do Apito, o Botafogo ficou no nono lugar com 59 pontos. Entretanto, Jefferson não participou completamente da campanha. Já na reta inicial, o Trabzonspor adquiriu seus direitos federativos, ainda pertencentes ao Cruzeiro, e o jogador rumou para o futebol turco. À época, o Fogão liderava o Brasileirão e Jefferson, até então com 22 anos, era apontado como um dos grandes nomes do elenco. Após sua saída, o Alvinegro despencou na tabela.

Estadia longa na Turquia

Foram nada mais e nada menos que quatro anos no país euroasiático. De 2005 a 2008, Jefferson defendeu o Trabzonspor, equipe mais vitoriosa fora de Istambul, centro do futebol turco. Nos Bordo-Mavililer, o arqueiro veio como o substituto de Michael Petković e encontrou um compatriota: o zagueiro Fabiano Eller. Em sua primeira temporada, ajudou o Maremoto Negro a obter uma honrosa quarta colocação - ao todo, somou 52 pontos - e a consequente vaga à Uefa Cup, atual Europa League.

Em 2006-2007, Jefferson teve a companhia de mais dois brasileiros no elenco: o meia Marcelinho Paraíba e o técnico Sebastião Lazaroni, que comandou a equipe num curto período de três meses. O Trabzonspor teve desempenho idêntico ao da temporada passada e Jefferson seguiu fazendo boas atuações. Outra campanha expressiva naquele ano foi a chegada à semifinal da copa nacional - foi eliminado pelo Erciyesspor nos pênaltis.

A temporada 2007-2008 foi a última de Jefferson no clube da cidade portuária de Trabzon. Àquela época, já era o único brasileiro do elenco. Os Karadeniz Firtinasi terminaram a Süperlig em sexto, com 49 pontos. No meio do ano, o arqueiro optou por não renovar com o Trabzonspor e transferiu-se para outro time turco, o Konyaspor, por quem jogou em apenas uma temporada. Naquele ano, as Águias terminaram o campeonato na 16ª colocação e foram rebaixadas à segunda divisão.

A despedida de Jefferson do futebol turco foi melancólica, mas o brazuca saiu da Turquia bastante respeitado, destacando-se em ambos os times pelos quais atuou.

Volta ao Botafogo

Depois da longa estadia na Turquia, Jefferson, com uma carreira mais amadurecida, realizou o desejo de voltar ao Botafogo. Dessa vez, para firmar-se como ídolo do clube. Rapidamente chegou ao posto de titular, desbancando os concorrentes Castillo e Renan. Em 2009, passou por mais um drama de brigar contra o rebaixamento. Novamente, o Fogo escapou - ficou em 15º.

Em 2010, foi peça fundamental no título do Campeonato Carioca. Na final da Taça Rio, defendeu um pênalti cobrado pelo "imperador" Adriano e ajudou o Botafogo a desbancar o rival Flamengo, atual campeão brasileiro. Como o Bota também havia conquistado a Taça Guanabara - àquela oportunidade, sobre o Vasco -, obteve o título estadual de forma antecipada.

Jefferson continuou tendo atuações em alto nível na Estrela Solitária e foi recompensado no segundo semestre, ao ser convocado pela Seleção Brasileira pela primeira vez. Em agosto de 2010, esteve entre os jogadores chamados para o amistoso contra os Estados Unidos, o primeiro jogo da Era Mano Menezes na Canarinho. Mano substituiu Dunga após o fracasso no Mundial disputado na África do Sul nos meses de junho e julho.

Em 2011, recebeu uma proposta para deixar o Botafogo e defender o Milan, mas preferiu permanecer em General Severiano. Dois anos depois, foi sondado por outro clube milionário do Velho Continente: o Manchester United. Entretanto, novamente escolheu ficar no clube onde adquiriu o status de ídolo. Episódios como esses - além das grandes atuações, evidentemente - contribuíram para que a torcida botafoguense idolatrasse ainda mais o arqueiro.

Em 2013, ajudou o Botafogo a conquistar mais um título estadual e a obter vaga na Copa Libertadores da América, competição da qual o clube não participava desde 1996. O feito foi alcançado após a quarta colocação no Campeonato Brasileiro - nas edições anteriores, fez campanhas irregulares, terminando no sexto, nono e sétimo lugares.

Na competição continental, o Fogão eliminou o Deportivo Quito na fase preliminar e foi eliminado ainda na fase de grupos. Especulou-se que as más campanhas na Libertadores e no Campeonato Carioca - a equipe não chegou às fases finais do certame e amargou a nona posição - colocaria o posto de Jefferson na Seleção em risco, mas tal hipótese não se concretizou.

Contabilizando as duas passagens, o goleiro já defendeu o Botafogo em mais de 300 partidas. Um número bastante expressivo, de fato. Também coleciona prêmios individuais: foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2011 e dos Campeonatos Cariocas de 2010 e 2013. Ainda no Carioca 2010, foi eleito o melhor jogador.

Carta carimbada na Seleção Brasileira desde a base

Jefferson integrou o elenco do Brasil que conquistou o Mundial Sub-20 de 2003 nos Emirados Árabes Unidos ao bater a Espanha na decisão. Frequentou as seleções de base da Canarinho entre os anos de 2001 e 2003.

Na seleção profissional, a primeira convocação veio em agosto de 2010, quando o técnico já era Mano Menezes. Todavia, o arqueiro teve que esperar 12 partidas para sentir o gostinho de ser titular da Seleção. O fato se deu no dia 14 de setembro de 2011, num empate sem gols com a Argentina em Córdoba, em jogo válido pela primeira partida do Superclássico das Américas. Manteve a titularidade no jogo da volta, disputado no dia 28 do mesmo mês. O Brasil venceu por 2 a 0 e conquistou o título.

Sua primeira competição oficial com a Canarinho foi a Copa América de 2011, na qual o Brasil sucumbiu diante do Paraguai nas quartas-de-final, nos pênaltis - empate sem gols no tempo normal e na prorrogação e derrota por 2 a 0 nos pênaltis. Jefferson foi o reserva de Júlio César durante as quatro partidas dos comandados de Mano Menezes no torneio jogado na Argentina.

O arqueiro atuou em mais dois amistosos, contra o México, na cidade mexicana de Torreón, em 11 de outubro de 2011, e a Dinamarca, em Hamburgo, na Alemanha, em 26 de maio de 2012. O Brasil venceu por 2 a 1 e 3 a 1, respectivamente.

Jefferson também foi titular no jogo de ida do Superclássico das Américas de 2012. Em 19 de setembro, foi capitão da Canarinho no jogo em que os brasileiros venceram os rivais argentinos por 2 a 1, de virada, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Na volta, foi reserva de Diego Cavalieri. A Argentina devolvou o placar do primeiro encontro, mas sucumbiu nos pênaltis: 4 a 3.

Em 2013, já no início da 2ª Era Felipão, obteve a titularidade em três partidas amistosas, cujos adversários foram a Bolívia (vitória por 4 a 0 em Santa Cruz de la Sierra), a Suíça (derrota por 1 a 0 na Basileia) e a Coreia do Sul (vitória por 2 a 0 em Seul). No mesmo ano, esteve no plantel que conquistou a Copa das Confederações, torneio-teste para a Copa do Mundo, ao vencer a Espanha por 3 a 0 na final, disputada no Maracanã.

Ao todo, Jefferson foi chamado para 42 partidas da Seleção, incluindo jogos amistosos, Copa América de 2011, Superclássico das Américas de 2011 e 2012 e Copa das Confederações de 2013. Está mais do que pronto para mostrar serviço sempre que for necessário na sua primeira Copa do Mundo. Indubitavelmente, uma competição especial na carreira do jogador, ainda mais pelo fato de ser realizada em seu país natal.

Ficha técnica

Nome completo: Jefferson de Oliveira Galvão

Data de nascimento: 2 de janeiro de 1983 (31 anos)

Local de nascimento: São Vicente-SP

Altura: 1,88m

Clubes: Cruzeiro (2000-2003), Botafogo (2003-2005), Trabzonspor (2005-2008), Konyaspor (2008-2009) e Botafogo (2009-presente)

Títulos na carreira: Copa Sul-Minas (2001 e 2002), Supercampeonato Mineiro (2002), Campeonato Carioca (2010 e 2013) e Copa das Confederações (2013)

Lista de jogos pela Seleção Brasileira: Convocado para 42 jogos, sendo titular em nove partidas

Durante os dias que antecedem a Copa do Mundo de 2014, a VAVEL Brasil publicará uma série de especiais abordando os principais temas que envolvem o torneio. Na sequência 'Rumo à Copa', os 23 escolhidos por Luiz Felipe Scolari serão analisados.