Rumo à Copa: Marcelo

Convocado para a Copa do Mundo, Marcelo tem tudo para ser titular da seleção brasileira no mundial. A estreia acontecerá no dia 12 de junho, em São Paulo, contra a Croácia. Na sequência, o compromisso será no dia 17 com o México em Fortaleza, antes de fechar a primeira fase diante de Camarões, em Brasília, no dia 23.

Formado em Xerém, o sucesso de Marcelo é a representação de um sonho de várias crianças da região carioca. A prova cabal de que a determinação e a vontade de vencer podem passar por cima te tudo, e que a educação pode ser bem idealizada em um país tão desgastado pelas mazelas sociais.

Após boas atuação vestindo a camisa verde amarela, o jogador se tornou uma das das poucas unanimidades no elenco de Luis Felipe Scolari e, mesmo na reserva do Real Madrid, é cotado para ser titular da seleção brasileira; conheça um pouco da trajetória do provável camisa seis do Brasil.

De xerém para o mundo

Mesmo no atual estágio de globalização do futebol, em que os craques vão cada vez mais cedo para a Europa, a transferência de Marcelo foi uma surpresa. Apenas três anos atrás, ele estava envolvido em outra transferência. Mudara-se do bairro do Catete, onde morava com os avós, funcionários públicos, para Xerém, distrito do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Objetivo era economizar 14 reais por dia, que gastava em passagens de ônibus para frequentar os treinos do Fluminense.

O esforço compensou. No início, teve poucas oportunidades, mas soube aproveitá-las. Marcou seis gols na primeira temporada: quatro no Campeonato Brasileiro e dois na Copa do Brasil, uma marca que pode ser considerada um feito para jogadores em sua posição. Em agosto de 2006, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção. Nesse período, seu salário foi multiplicado por dez.

Uma trajetória de sucesso como a dele é o sonho de milhares de crianças. Só em Xerém, 200 meninos chegam ao centro de treinamento do Fluminense a cada semana, na tentativa de mostrar seu talento. Testes assim ocorrem em clubes do país todo. Para permanecer no clube, os meninos precisam ter um rendimento escolar mínimo. Seis escolas públicas mantêm convênio com o centro.

O debute de Marcelo como profissional aconteceu quando o atleta tinha 18 anos de idade. Mesmo jovem, o lateral ganhou a titularidade no Fluminense, com boas atuações e uma velocidade fora do comum.

No ano de 2006, o atleta teve um avanço astronômico na sua carreira e, com apenas um ano no Fluminense, Marcelo despertou interesse de um dos maiores - se não o maior -, clubes do planeta. Foram 30 jogos pelo tricolor e seis gols marcados. Na época, o lateral chegou a ser comparado a Roberto Carlos, multicampeão pelo Brasil e pelo Real Madrid.

Títulos pelo Fluminense Temporada Taça-Rio 2005 Campeonato Carioca 2005

O bom início nas laranjeiras rendeu um contrato com o gigante espanhol, indo para sanar o problema na ala esquerda madridista.

Real Madrid, o estopim do estrelato

Marcelo fez sua estreia pelo clube madrileño na derrota por 2 a 0 contra o Deportivo La Coruña, no dia 7 de janeiro de 2007. Em abril daquele ano, o técnico Fábio Capello lançou o jogador na partida contra o Racing Santader, quando o Real triunfou por 2 a 1 sobre os Verdiblancos. O atleta havia começado quase todos os jogos do campeonato sob o comando de Bernd Schuster. Sua habilidade, velocidade de ataque e defesa fizeram dele um jogador muito importante para o Real Madrid.

Após uma série de fracas atuações em 2009, Marcelo ficou grande parte da temporada no banco de reservas. O novo técnico Juande Ramos usou Gabriel Heinze em seu lugar, até que o brasileiro teve a chance de retornar à sua posição. Ele marcou seu primeiro gol depois de receber um toque do calcanhar de Gonzalo Higuáin e chutar para fazer 4 a 0 diante do Sporting de Gijón.

Na temporada 2010/2011, sob o comando do novo treinador José Mourinho, Marcelo estava de volta na sua posição natural de lateral-esquerdo. Ele fez tudo que foi pedido pelo comandante, e com isso ganhou a admiração do treinador. Ao final, o jogador foi bastante elogiado pela mídia em todo o mundo nesta temporada, e muitos o consideravam o melhor lateral esquerdo do mundo. Diego Maradona disse que ele foi o terceiro melhor jogador do campeonato espanhol daquele ano, depois de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Em 2012, Marcelo ez um golaço empatando o jogo para o Real Madrid contra o Manchester City, em 1 a 1 pela Uefa Champions League. O jogo terminou 3 a 2 para o time branco. Na temporada seguinte, o lateral se lesionou e deu espaço para Fábio Coentrão, com quem briga pelo posição até os dias atuais.

Ao todo, Marcelo tem quase 200 jogos disputados pelo gigante madrileño e um total de 13 taças conquistadas. Em 194 ocasiões, o lateral brasileiro defendeu as cores reais da espanha e jamais titubeou.

Títulos pelo Real Madrid Temporadas La Liga 2006-2007, 2007-2008. 2011-2012 Copa do Rei 2010-2011, 2014-2014 Supercopa da Espanha 2008, 2012 Troféu Santiago Bernabéu 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013

Marcelo pela seleção brasileira

Com a camisa mais respeitada do planeta, o atleta jogou as Olimpíadas de 2008, e marcou um gol no torneio, o segundo da partida contra Camarões, que garantiu a classificação do Brasil para as semi-finais. No entanto, os brasileiros acabaram derrotados pela grande rival Argentina e não alcancaram a final.

Em 2009, Marcelo foi lembrado por Dunga para um amistoso diante da Itália, a menos de um ano da Copa da África do Sul. A lembrança deu motivações que fizeram o lateral acreditar que faria seu primeiro mundial em 2010, mas não foi o que aconteceu.

Marcelo tinha esperanças de ir à Copa do Mundo de 2010, mas acabou não sendo convocado por Dunga. Com Mano Menezes, que assumiu a seleção após o Mundial, teve mais chances. Em 26 de julho de 2010, foi convocado para o amistoso contra o Estados Unidos. Porém, durante uma entrevista em junho de 2011, após ter cortado Marcelo da Copa América, o treinador questionou o comprometimento deste para com a Seleção Brasileira, uma vez que vem se ausentando de uma série convocações, alegando estar lesionado. Tal entrevista teve grande repercussão, inclusive na imprensa da Europa, chegando ao ponto do seu clube, o Real Madrid, intervir na questão defendendo o lateral-esquerdo. Em agosto de 2011, voltou a ser convocado pelo técnico Mano Menezes.

Uma grande curiosidade entre Marcelo, seleção brasileira e Mano Menezes aconteceu no dia 11 de outubro de 2011. Após sair atrás do placar em um jogo contra o México, Marcelo foi o principal nome do jogo ao marcar o gol que definiu a vitória do Brasil. Após o gol, um abraço com o treinador, mostrando que não há mais polêmicas. Em fevereiro de 2012, marcou um gol na vitória da seleção canarinha sobre a Bosnia e Herzegovina. E fez o 3° gol contra os Estados Unidos onde, o Brasil goleou por 4 a 1. No inicio de julho teve a sua presença garantida nas Olimpíadas de Londres 2012 ao ser convocado para integrar a delegação que participará dos jogos,

Em 2013, foi chamado por Luiz Felipe Scolari, recém chegado no cargo de técnico, para a disputa da primeira Copa das Confederações realizada em solo brasileiro. Pela semifinal, Marcelo reencontrou a a Itália, em jogo em que o Brasil saiu vencedor por 4 a 2 e garantiu vaga na grande final - a ser disputada diante da poderosa Espanha.

Na grande decisão, Marcelo tinha vários conhecidos no adversário. Jogadores do Real Madrid, seu clube, e do Barcelona, eram a maioria da seleção espanhola. O lateral poderia se intimidar, mas o que aconteceu foi o inverso. Com uma partida quase impecável, o camisa seis ajudou o Brasil a festejar o título dentro de casa.

A vitória por 3 a 0 sobre os espanhóis provou que a soberania ibérica estava com os dias contados. O Brasil de Felipão dominou o jogo durante os 90 minutos e não deu brecha - a Espanha sambou sem saber sambar.

Ficha técnica

Nome completo: Marcelo Vieira da Silva Júnior

Data de nascimento: 12 de maio de 1988

Local de nascimento: Rio de Janeiro-RJ , Brasil

Altura: 1,74 m

Peso: 73 Kg

Clube atual: Real Madrid (ESP)

Marcelo pela seleção Jogos Gols Brasil sub-17 3 1 Brasil sub-20 4 0 Brasil sub-23 12 1 Brasil 29 4

Durante os dias que antecedem a Copa do Mundo de 2014 a VAVEL Brasil publicará uma série de especiais abordando os principais temas que envolvem o torneio. Na sequência 'Rumo à Copa', os 23 escolhidos por Luiz Felipe Scolari serão analisados.