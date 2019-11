No último treino em Recife, Eduardo Baptista define o Sport para o duelo com o Coritiba

Na manhã dessa sexta-feira (9), o Sport realizou o último treinamento em Recife antes da viagem à Curitiba, onde o Leão encara o Coritiba, no próximo domingo (11), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Visando o duelo diante dos paranaenses, o treinador Eduardo Baptista já definiu a equipe. Promovendo duas mudanças entre os titulares, confirmou a entrada do volante Augusto e do atacante Leonardo.

Peças fundamentais ao time na classificação à segunda fase da Copa do Brasil, após vitória diante do Brasília na última quinta-feira (1), os atletas terão a oportunidade de começar jogando contra o alviverde paranaense. O técnico rubro-negro explicou de que maneira irá utilizar os jogadores no próximo embate. Por atuar como um "coringa" no meio-campo, o cabeça-de-área leonino terá que demonstrar o motivo de ser polivalente.

Segundo o comandante, o novo companheiro de Rodrigo Mancha e Rithely na posição terá função dupla, a depender do comportamento dentro de campo. Tanto trabalhará protegendo os zagueiros como irá auxiliar Renan Oliveira na armação de jogadas para o setor ofensivo.

"Augusto terá de marcar junto com os outros dois volantes, mas precisará auxiliar o Renan Oliveira na criação de jogadas. Acho que ele vinha merecendo uma chance entre os titulares e, agora, resolvi utilizá-lo", assegura Baptista.

O centroavante, no entanto, não irá jogar no seu posto de origem. Acostumado a ser o homem de referência na pequena área adversária, será recuado para chegar como surpresa nos ataques, tentando surpreender.

"Ele não será um homem de referência, como costumava jogar. Irá flutuar por trás dos volantes adversários, chegando perto do Neto Baiano. É uma função que ele faz com muita eficiência. Vamos aproveitar essa chance", explica Eduardo.

Os onze iniciais no próximo confronto serão: Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Augusto César e Renan Oliveira; Leonardo e Neto Baiano.