Com nome no BID, Guilherme Biteco e Lucas Crispim já podem estrear

Os meias Guilherme Biteco e Lucas Crispim enfim poderão estrear pelo Vasco. O nome de ambos foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na última quarta-feira (8). Dos cinco reforços anunciados pelo clube, Biteco e Crispim eram os únicos que ainda não tinham seus nomes publicados, já que o volante Fabrício já jogou pela Copa do Brasil, enquanto que, mesmos inscritos, Anderson Salles e Rafael Silva estão aprimorando a parte física.

Biteco e Crispim tem boas chances de jogar contra o Oeste, neste sábado (10), já entre os titulares, levando em conta que o técnico Adilson Batista pretende poupar Douglas, devido ao grande desgaste físico do jogador, apesar do estilo desses jogadores ser um pouco diferente do camisa 10, com mais velocidade e caídas pelo canto do campo. Titulares ou não, certamente entrarão em campo neste fim de semana.

Revelado pelas categorias de base do tricolor gaúcho, com que tem contrato até 2018, o meia Biteco estava envolvido em uma negociação com o Hoffenheim, da Alemanha, mas mesmo assim o presidente do clube gremista recuperou os direitos do jogador, emprestado ao clube da colina por não ser aproveitado pelo atual técnico do Grêmio, Enderson Moreira.

Já Crispim, que tem 19 anos e pertence ao Santos, ficará no clube carioca até o fim do ano com opção de compra. O jogador ainda não atuou como profissional e terá a chance nesse sábado (10).