Ferron diz que Sport precisa se impor para vencer o Coritiba

O zagueiro Ferron acredita que o fato de o Coritiba não ter vencido ainda na Série A do Campeonato Brasileiro irá dificultar a vida do Sport no duelo do próximo domingo (11), no Couto Pereira. São três empates seguidos do Coxa nas três primeiras rodadas, enquanto o Leão coleciona uma vitória, um empate e uma derrota.

"O Coritiba vai buscar a primeira vitória. Isso fará com que a partida fique mais difícil. Além disso, tem a qualidade do adversário, que tem um time muito bom. Mas precisamos nos impor e colocar o nosso ritmo", comentou o defensor.

Mesmo prevendo a dificuldade do jogo, o zagueiro disse que o Leão precisa entrar em campo com a mesma postura que tem quando atua na Ilha do Retiro. "Estamos conversando muito durante a semana para evitar as falhas que tivemos no último jogo [na derrota de 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio]. Temos tudo para conquistar um bom resultado no Couto Pereira e precisamos buscar essa vitória", afirmou.

No domingo, Coritiba e Sport se encontram às 18h30m, horário de Brasília.