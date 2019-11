Vasco da Gama x Oeste, Série B 2014 e

Encerramos aqui a transmissão da partida entre Vasco x Oeste, resultada em 2 a 0. Acompanhe a crônica dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigada pela companhia!

18:15 "Infelizmente, a gente não teve o apoio da torcida, mas deu para escutar que eles estavam lá fora comemorando. O importante foi a vitória de todos", comenta atacante Rafael Silva.

48' FIM DE JOGO! Novamente com portões fechados, Vasco conquista a sua segunda vitória na competição, com gols do estreante Rafael Silva e primeiro de Thalles dentro de São Januário.

44' IHH, VASCO! Aproveitando os minutos finais, o time da casa quase chegou ao terceiro gol com Marquinhos, porém Paes defendeu.

43' Três minutos de acréscimo.

42' Falta em cima de Leandro Mello.

40' Borebi chega com perigo e desvia bola de Martín Silva.

39' Sai Douglas e entra Aranda.

36' Vasco vai ocupando a terceira colocação, com sete pontos. Oeste cai para 11ª, somando apenas quatro pontos.

35' Jogo esfria.

32' Outra alteração do técnico José Macena: Diogo Acosta é substituído por João Denoni.

GOOOOOOOOOOOOL DO VASCÃO! Graças ao cruzamento do meia Douglas, que mandou pela esquerda, o atacante Thalles marca o seu primeiro gol em São Januário!

30' Douglas livre pela esquerda.

27' Alto demais! Volante Fellipe Bastos realiza cobrança de falta, mas bola passa por cima da trave de Paes.

26' Cartão amarelo para Leandro Mello.

25' Após chance perdida de Diogo Acosta, Oeste sofre as consequências e está desequilibrado no jogo.

24' Substituição! Sai Lelê e entra Borebi.

GOOOOOOOOOOOOL! O atacante Thalles cruza para o estreante Rafael Silva, que abre o placar em São Januário.

21' Douglas manda na área e zaga corta.

19' INACREDITÁVEL! Diogo Acosta manda bola na trave e o Martín Silva salva. Que chance perdida, Oeste!

18' Sai Yago e entra Marquinhos.

16' Lelê arrisca de longe e Martín Silva faz defesa.

14' Em jogada atrapalhada, César Gaúcho pisa na bola e cai no gramado.

13' Após tiro de meta de Martín Silva, jogadores do Vasco trabalham a bola no meio de campo.

12' Douglas cobra escanteio e a bola para nas mãos de Paes.

11' Duvidoso! Yago cai em dividida dentro da área, mas arbitragem marca escanteio.

7' Vasco no ataque.

5' Quase! Lateral André Rocha deixa para o Fellipe Bastos, mas o volante chuta para fora.

2' Goleiro Martín Silva tenta com André Rocha e manda para lateral.

1' Pela esquerda, atacante Lelê avança e manda errado.

0' Bola rolando!

17:20 Alterações: Adílson Batista retira o Fabrício e coloca o Rafael Silva.

17:09 Atacante Lelê: "Vamos tentar explorar o lado do Diego Renan para ver se conseguimos fazer o gol e sair com a vitória."

17:08 "A gente está trabalhando forte na direita, com cruzamentos e ultrapassagem. Falta apenas concluir com gol", afirma o lateral André Rocha.

Com o placar de 0 a 0, vascaínos e rubro-negros vão empatando em São Januário.

46' Fim de primeiro tempo.

45' Antes que termine a primeira etapa, Vasco busca o primeiro gol nos minutos finais.

44' Impedimento para o Vasco. Douglas, Fabrício e Yago tentam contra-ataque e são parados pelo bandeirinha.

44' Um minuto de acréscimo.

42' QUASE! Com grande perigo, volante chuta com força e Paes espalma.

41' Falta perigosa para o Vasco. Fellipe Bastos na cobrança.

38' UHH! Na cobrança de escanteio cobrada pelo meia Douglas, o zagueiro Douglas Silva manda bomba e assusta o setor defensivo adversário.

34' Cartão amarelo para Douglas.

31' Oeste busca reação.

30' Fellipe Bastos toca para Thalles, que lança para Diego Renan e o lateral manda para área, mas zaga adversária corta.

29' Yago tenta e zagueiro Henrique Mattos afasta.

28' Bandeirinha assinala impedimento para o Oeste.

27' Oeste chuta para Lelê e Diego Renan se aproxima, protege e é tiro de meta para Martín Silva.

23' Opa, Fabricio! Atacante Yago cruzou para volante e o estreante chuta de letra, mas o goleiro Paes defende.

20' Show de passes errados.

19' Em cobrança de lateral, Douglas devolve de primeira, toca para Yago e adversário corta. Lateral novamente para o Vasco.

18' O atacante Diogo Acosta ganha do zagueiro Douglas Silva, bate diagonal e a bola vai para fora.

17' Falta cometida pelo Eric.

15' Sem perigo, Fellipe Bastos arrisca e entrega a bola nas mãos do goleiro Paes.

12' Escanteio para o Oeste. Em seguida, a bola passa reto.

10' SUBSTITUIÇÃO! Machucado, o zagueiro Cris sai e entra Henrique Mattos.

9' Na cobrança de falta, Douglas chuta fraco e é cortado pelo adversário. Oeste sobe com André Luiz e o chute vai para cima.

8' Cartão amarelo para Denis.

7' Oeste recupera posse de bola e tenta jogada, mas o Vasco recupera.

6' Mesmo com sol, chuva aumenta em São Januário.

5' Escanteio para o Vasco. Douglas na cobrança.

4' Vasco recua.

3' Com ajuda de Fellipe Bastos, Vasco chega ao ataque e pressiona o rubro-negro.

2' Impedimento de Yago.

1' Pela direita, Yago desperdiça primeira chance.

1' Falta em Fellipe Bastos.

0' Começa o jogo!

16:18 Vasco joga de camisa branca, enquanto o Oeste está de vermelho e preto.

16:17 Banco do Oeste: Leonardo, Henrique Mattos, Alex Silva, Fernandinho, Jeferson Paulista, Denoni, Borebi, Nando e Waguininho.

16:15 Banco do Vasco: Diogo Silva, Marlon, Anderson Salles, Aranda, Dakson, Montoya, Guilherme Biteco, Rafael Silva e Marquinhos.

OESTE JÁ DEFINIDO: Paes, Eric, Ligger, Cris e Denis; César Gaúcho, Leandro Mello, André Luiz e Helton; Diogo Costa e Lelê.

VASCO ESCALADO: Martín Silva, André Rocha, Luan, Douglas Silva e Diego Renan; Fabrício, Danilo, Fellipe Bastos e Douglas; Yago e Thalles.

15:05 Os árbitros que apitarão a partida são: Anderson Daronco - RS; árbitro assistente nº 1: Marcelo Bertanha Barison - RS; árbitro assisente nº2: Jose Eduardo Calza - RS; quarto árbitro: Leandro Newley Ferreira Belota - RJ.

15:00 Ainda cumprindo a punição imposta pelo STJD devido ao desentendimento entre as torcidas do Vasco e Atlético-PR, na última rodada da Série A do Brasileirão 2013, os portões de São Januário estarão fechados; é a última partida sem público na competição. Apesar disso, o clube ainda terá três jogos em estádios distantes mais 100 km do Rio de Janeiro, entretanto com a presença de torcida.

14:58 Sobre os novos jogadores apresentados para a temporada, o volante Fellipe Bastos disse: "Todo reforço é bem-vindo, ainda mais aqueles que já conhecem o clube, tem entrosamento, um já conhece o outro na maneira de agir dentro de campo. Quem sabe se o grupo está pronto é o Rodrigo Caetano (diretor executivo) e o Adilson, se dá para fazer uma boa campanha na Série B e subir. A Copa do Brasil também é um título que é muito gostoso de conquistar."

14:56: Guilherme Biteco e Lucas Crispim já têm seus nomes regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. No entanto, o meia-atacante de 19 anos não será relacionado para o contronto deste sábado (10), contra o Oeste, em São Januário.

14:55 Confiante, o volante João Denoni crê na vitória e destaca capacidade do elenco: "Acredito que nossa equipe está fazendo de tudo para estar bem no jogo contra o Vasco, fora de casa. Sabemos da nossa capacidade e vamos buscar a vitória lá."

14:54 José Macena, treinador do Oeste, destaca mérito do empate por 2 a 2 contra o Sampaio Corrêa, em jogo válido na terceira rodada: "Foi um jogo que sofremos muita pressão, e suportamos bem. Nossa aposta era o contra-ataque. Foi um resultado importante e, por se tratar de um jogo fora de casa, com viagem longa, teve um sabor de vitória.”

14:53 Em relação ao desconforto muscular do zagueiro Rodrigo, o treinador Adílson Batista disse: "Ele já estava fora do jogo. Eu estava pensando nele para o jogo contra o Náutico. É um atleta experiente e saiu para não forçar. Vou conversar com ele depois. Rodrigo voltou essa semana, o primeiro trabalho dele com bola foi na quinta."

14:52 FIQUE DE OLHO! O zagueiro César Gaúcho, de 35 anos, veio do Botafogo de Ribeirão Preto e é o novo reforço para o rubro-negro no Brasileirão Série B. Já teve passagens pelo Fortaleza, Brasiliense, Vila nova, além do próprio Oeste, quando jogou pela primeira vez com apenas 15 anos de idade. (Foto: Divulgação/Botafogo)

14:50 FIQUE DE OLHO! Cria da base, Thalles foi destaque da Taça Belo Horizonte e logo subiu para o elenco profissional, demonstrando qualidade técnica e velocidade. Apesar de ser autor de gols importantes, inclusive dois na Copa do Brasil contra o Treze, em Campina Grande, Thalles ainda não conseguiu marcar dentro de São Januário. Além dele, o ataque será composto por Yago e Marquinhos. (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

14:45 Enquanto isso, o comandante Adílson Batista comentou a respeito dos cinco novos reforços anunciados nos últimos dias. "Os quatro (Rafael Silva, Anderson Salles, Guilherme Biteco e Fabrício) foram convocados. Todos trabalharam essas duas semanas e já vi uma melhora. Só o Lucas vai ficar fora. Ele estava treinando com bola no Santos, mas vamos esperar mais um pouco".

14:40 Sabendo do favoritismo do adversário, o treinador José Macena garante comprometimento: "É o time grande do campeonato e eles (Vasco) são os favoritos. Vamos nos preparar bem, estudar o adversário e entrar focado para conseguir um bom resultado.”

14:30 Rodrigo Dinamite, filho do presidente vascaíno, chegou a acertar com o Oeste no final de setembro de 2013. O atacante foi relacionado poucas vezes e não entrou em campo, retornando ao Vasco em dezembro.

14:20 Favorito na partida, o Vasco realizará o seu primeiro duelo contra o Oeste, clube da pequena cidade paulista Itápolis, que possui cerca de 40 mil habitantes.

14:15 Após atuação razoável na Série B 2013, Oeste só conseguiu vencer em Amaros. Vindo de um resultado de 2 a 2 com o Sampaio Corrêa, em Maranhão, esse foi o primeiro ponto em uma partida fora de casa. Edgar e David Batista marcaram para o time maranhense, enquanto César Gaúcho e Denis descontaram. Com um empate, uma derrota e uma vitória, os rubro-negros somam quatro pontos e ocupam a 10ª posição. (Foto: Bruno Alves/Globoesporte)

14:07 Na rodada anterior, Vasco conquistou a sua primeira vitória na competição, vencendo o Atlético-GO por 3 a 0, em São Januário, com portões fechados. Os gols foram marcados por Douglas e dois do lateral Marlon. Adílson Batista contou com o retorno de Willian Barbio e do goleiro Martín Silva, que havia sido afastado por dores no tendão de aquiles e a equipe ocupa a 7ª colocação, com quatro pontos. (Foto: Guito Moreto/Jornal O Globo)

14:05 Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão de Vasco e Oeste, em jogo válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.