Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no clássico mineiro, que será realizado neste domingo (11), às 16h. O palco da partida será o Estádio Independência, em Belo Horizonte-MG. O árbitro da partida será Heber Roberto Lopes, auxiliado por Alessandro A. Rocha de Matos e Fernanda Colombo Uliana.

O Atlético-MG vive um mal momento, o time está na zona de rebaixamento e espera a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Galo conta com a mística do Horto para conseguir voltar aos bons resultados. Levir Culpi tem o desfalque de Ronaldinho Gaúcho e Guilherme para o jogo, Réver segue como dúvida.



O Cruzeiro pensa apenas na Copa Libertadores da América, em que o time foi derrotado pelo San Lorenzo na última partida e agora precisará reverter o placar para avançar às semifinais da competição. O técnico Marcelo Oliveira utilizará os reservas da equipe azul celeste para enfrentar o Atlético-MG no clássico. A situação do time é boa no Campeonato Brasileiro, com sete pontos conquistados de nove disputados. Uma vitória poderá colocar o Cruzeiro na liderança do torneio.

Em 2014, o clássico mineiro ainda não viu gols, as três partidas disputadas entre as equipes terminaram no resultado de 0 a 0. A última partida foi pela final do Campeonato Mineiro, disputada no Mineirão. Como o Cruzeiro tinha a vantagem de jogar por dois empates naquela oportunidade, acabou se sagrando o campeão do torneio.

O Cruzeiro vai em busca de sua primeira vitória no Independência, sobre seu maior rival. Desde que foi reinaugurado, o time celeste jamais venceu os alvinegros, jogando no estádio.

Galo quer dar a volta por cima

Em situação delicada na tabela, Levir Culpi espera dar a volta por cima no Atlético. Há pouco tempo sob o comando do Atlético-MG, o treinador não obteve bons resultados e acredita que a vitória sobre o maior resultado poderá mudar o rumo do time no Campeonato Brasileiro. O Galo conta com a força do time dentro de casa e parte para sua primeira vitória no campeonato para afastar de vez a má fase.

“Pode representar uma autoconfiança, um rumo diferente, até quase que imediatamente. Em clássico, não existe jogo fraco, é clássico e um resultado positivo pode mudar o rumo. Isso é interessante, já vi melhorar muito o ambiente porque todos nós somos muito passionais. A vitória no clássico é muito interessante porque deixa a atmosfera boa.", disse Levir.

O técnico ainda explicou que utiliza o bom senso para escalar o time titular, observando questões físicas e técnicas.

"Estou procurando o sistema para este jogo. Alguns jogadores tem alguns problemas de ordem física e temos que alterar a formação do time. A outra é uma situação de mudança para observar a reação dos atletas. Temos quatro zagueiros do melhor nível, muito bons, então, em uma situação em que o time não está se encontrando, estamos observando. Eles não são apenas jogadores defensivos, têm boa capacidade de distribuição de jogo, mas é mais observação do que desejo. não tem definição e nem preferência por sistema. O sistema depende da característica dos jogadores”, concluiu o treinador.

O Galo terá os desfalques de Ronaldinho, Guilherme e Jô. O capitão Réver segue como dúvida para o duelo. Fernandinho voltou a viver uma boa fase pelo Atlético e está sendo o principal jogador da equipe, o jogador que marcou contra o rival no ano passado e garantiu a vitória para o time, ressaltou a importancia de vencer o Cruzeiro.

“Voltei a fazer gols e quero dar continuidade, aproveitar para fazer gols no clássico, o que é muito importante. Temos a oportunidade de conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro em um clássico. É um jogo em que todo jogador se motiva de forma diferente, então, é um momento bom para a gente virar esse quadro e voltar a vencer”, disse o atacante.

Cruzeiro pensa apenas na Copa Libertadores

Pensando em se classificar na competição continental, Marcelo Oliveira utilizará um time alternativo para enfrentar o Atlético-MG. A equipe reserva do Cruzeiro já se mostrou bastante forte e conquistou importantes pontos para o time celeste na competição, como na última rodada sobre o Atlético-PR. Marcelo Oliveira revelou ter dúvidas para escalar o time para o clássico.

“O time é basicamente o mesmo (que treinou). Tenho apenas uma dúvida quanto ao aproveitamento do Alisson, com o Luan na lateral. Vamos decidir isto até o momento do jogo, o restante do time é todo aquele. Fizemos um bom treinamento e estamos muito confiantes para jogar esse clássico”, revelou o treinador.

O técnico Marcelo Oliveira também comentou um pouco mais sobre o armador Alisson.



“É um ótimo jogador, muito dinâmico, tem boa técnica, imprime velocidade e ajuda na marcação. Quando entra, entra sempre com disposição. Coloquei o Alisson no segundo tempo do treino e ele foi muito bem. Então temos estas duas opções para a partida: jogar com o Egídio na lateral e o Luan mais adiantado ou colocar o Luan mais para marcar, escalando assim o Alisson, que pode dar uma velocidade interessante, com boa técnica também”, concluiu Marcelo.

Luan, atacante celeste, se colocou a diposição para também ser utilizado na lateral.

“Prefiro jogar no ataque. O Marcelo ainda vai definir onde vou jogar. Eu vim para ajudar o Cruzeiro e o que ele optar, estarei confiante para fazer o meu melhor. Se eu pudesse escolher, eu só jogaria estes tipos de partida. Fica agora essa expectativa de marcar o meu primeiro gol contra o Atlético-MG e, se Deus quiser, ele vai sair no domingo”, comentou o atleta, que vive a ansiedade de marcar o seu primeiro gol em clássicos.

O Cruzeiro passa por um bom momento e está em uma situação confortável na tabela, o time também é a única equipe brasileira viva na Copa Libertadores da América. Na última partida, o time foi derrotado pelo San Lorenzo por 1 a 0 na Argentina e saiu em desvantagem no placar. Para continuar na competição, terá que vencer o San Lorenzo na próxima partida, que será realizada no Mineirão.