Chapecoense x Grêmio, Brasileirão 2014 e

E ficamos por aqui com a transmissão de Chapecoense 1x2 Grêmio. Acompanhe todos os resultados dessa rodada do Brasileirão em nosso site, Facebook e Twitter. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até a próxima!

Com essa vitória, o Grêmio sobe para o 5º lugar, com sete pontos conquistados. Já a Chapecoense caiu para o 18º lugar, com apenas 1 ponto obtido.

48' FIM DE JOGO NA ARENA CONDÁ! Chapecoense 1x2 Grêmio.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DA CHAPECOENSE! TIAGO LUÍS DESCONTA! Alemão cruza e Tiago Luís manda a bola para o fundo das redes!

44' Grêmio troca passes esperando o tempo passar.

42' Pará cruza para Barcos, que perde o domínio da bola.

40' Zé Roberto cobra por cima do gol de Danilo.

39' Ramiro sofre falta.

38' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE Sai: Fabinho Entra: Tiago Luís.

36' Ednei cobra escanteio para a Chape e Grohe tira de soco!

33' Público total na Arena Condá: 19.175 torcedores. É RECORDE!

32' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL LIMA!

31' CARTÃO AMARELO PARA LUAN!

30' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Dudu Entra: Zé Roberto

28' Barcos manda de calcanhar para Dudu, que perde o domínio da bola.

27' Ednei bate e a zaga afasta.

26' Escanteio para a Chapecoense!

24' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE Sai: Régis Entra: Neném

23' Neuton cobra falta para a Chape no canto de Grohe, que faz a defesa.

20' CARTÃO AMARELO PARA BARCOS! Por fazer confusão no momento da comemoração.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO GRÊMIO! BARCOS MARCA NOVAMENTE!

18' Ednei cobra a falta e a bola fica com Marcelo Grohe.

17' Falta do Edinho em Ricardo Conceição.

15' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Rodriguinho Entra: Ramiro

15' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Alan Ruiz Entra: Luan

14' Escanteio é cobrado e Barcos afasta.

14' Escanteio para a Chape!

13' Alemão cobra a falta para fora!

12' CARTÃO AMARELO PARA EDINHO! Por falta em Leandro.

11' Barcos é lançado, dribla marcador, mas a defesa da Chape afasta o perigo.

9' Neuton tenta Leandro dentro da área, que não alcança a bola. Tiro de meta.

8' Rafael Lima dá um lindo chapéu em cima de Barcos. A torcida gosta!

7' Falta de Alemão em Werley.

6' Chapecoense pressiona em busca do empate, mas o Grêmio segura.

4' Barcos recebe na entrada da área, mas cruza para ninguém.

1' CARTÃO AMARELO PARA DUDU! Por falta em Leandro.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

17:00 SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE Sai:Abuda Entra:Alemão

16:53 Com essa vitória parcial, o Grêmio pula para o quinto lugar e a Chapecoense cai para o 18º.

Barcos: "Estou feliz pelo gol, mas ainda não tem nada decidido".

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Chapecoense 0x1 Grêmio.

45' Teremos 1 minuto de acréscimo!

44' Rodriguinho cobra e a zaga afasta. Na sequência, Wendell recebe de Riveros e chuta, mas a zaga tira como dá.

43' Escanteio para o Grêmio!

42' Leandro chuta em cima de Werley, que quase marca contra. Grohe faz a defesa.

40' Rodriguinho tenta Barcos, mas jogador estava impedido.

37' Dudu recebe, avança pela lateral, porém sai com bola e tudo pela linha de fundo.

34' IMPEDIDO! Ricardo Conceição marca para a Chape, mas jogador estava em posição de impedimento. Não valeu!

33' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ PAULINO! Por falta em Pará.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO GRÊMIO! BARCOS ABRE O PLACAR! Após cobrança de escanteio, Barcos recebe, domina e chuta, sem chances para defesa! Grêmio faz a festa!

28' Escanteio para o Grêmio!

27' Agora as situações inverteram. Grêmio troca passes enquanto a Chape fica na marcação.

25' Pará cruza e Alan Ruiz chuta forte, para a defesa de Danilo!

24' Rodrigunho cobra e a zaga afasta.

24' DANILOO! Tabela entre Barcos e Dudu. O meia entra na área e chuta forte, fazendo Danilo espalmar para escanteio!

23' Dudu tenta Riveros, que perde o domínio da bola.

22' Grêmio pressiona neste momento. Jogadores trocam passes e cruzam para a área, mas a zaga afasta.

21' Bressan tenta o passe para Wendell, que não consegue dominar.

20' Chapecoense é muito superior ao Grêmio em campo.

18' Neuton recebe lançamento e chuta por cima do gol de Grohe!

18' Rodriguinho cobra, a zaga afasta e dá contra-ataque à Chape!

17' Falta para o Grêmio!

12' Ednei cobra muito forte e Alan Ruiz fica com a bola.

11' Escanteio para a Chape!

11' Ednei toca para Leandro, que chuta e Werley manda pela lateral.

10' Dudu tenta Alan Luiz, mas Neuton tira.

8' Ednei cobra mandando para a área e Barcos tira. No rebote, Neuton manda longe da meta de Grohe.

8' Falta na intermediária para a Chape!

7' MARCELO! Régis rouba a bola, avança, chuta forte, mas Marcelo Grohe defende!

6' Troca de passes entre Dudu, Alan Ruiz e Rodriguinho. Argentino toca para o meia, que chuta pela linha de fundo.

5' Rodriguinho lança Barcos, mas Rafael Lima corta o lance.

3' Régis tenta o chute, mas Wendell intercepta.

2' Régis lança Leandro, que gira e chuta cruzado. Mas a bola sai pela linha de fundo. Quase!

1' Jogadores já estão recuperados.

0' Logo no primeiro lance do jogo, Werley e Leandro se chocam e ficam caídos no gramado.

0' BOLA ROLANDO! Saída é da Chapecoense

15:56 Tudo pronto para a bola rolar.

15:54 Agora, hino de Santa Catarina é executado.

15:52 Hino Nacional Brasileiro está sendo executado.

15:50 Grêmio também está no gramado da Arena Condá!

15:46 Time da Chape já está no gramado! A torcida festeja o aniversário do clube!

15:41 Termina o aquecimento de Chapecoense e Grêmio. Ambas as equipes rumam ao vestiário.

15:40 CASA CHEIA! Arena Condá está com a sua capacidade máxima ocupada.

15:35 Grêmio também aquece no gramado, neste momento.

15:31 GRÊMIO CONFIRMADO COM Grohe; Pará, Bressan, Werley e Wendell; Edinho, Riveros, Rodriguinho e Alan Ruiz; Dudu e Barcos.

15:30 CHAPECOENSE CONFIRMADA COM Danilo; Ednei, André Paulino, Rafael Lima, Neuton; Abuda, Diones, Ricardo Conceição, Régis; Fabinho Alves e Leandro.

15:25 Neste momento, a equipe da Chapecoense está no gramado para fazer o aquecimento.

14:45 A arbitragem será de Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias e Heronildo Freitas da Silva, todos paranaenses.

14:40 Na tarde de sábado (10), a delegação gremista realizou o último treinamento em Florianopólis, no estádio do Figueirense, onde jogadores apenas realizaram um animado recreativo. Depois da atividade, o plantel viajou para Chapecó.

14:35 Por formar a sua equipe com três volantes, o time de Gilmar Dal Pozzo ganhou fama de retranqueiro. Porém, nas últimas três competições disputadas, seus atacantes foram os goleadores. O técnico do Verdão desmentiu esse rótulo: "Discordo totalmente dessa fama de retranqueiro. Dou liberdade para os meus laterais avançarem e não vou alterar a minha forma de armar a equipe. Enquanto estivermos tendo bons resultados com essa formação, não mudarei".

14:33 Na terceira rodada do Brasileirão, a Chape, em casa, perdeu para o Corinthians pelo placar de 1 a 0. Já o Grêmio não saiu do zero com o Santos na Vila Belmiro.

14:30 Aumentando a identidade do clube e a cidade, foi decidido mudar a cor da camisa, para a cor verde.

14:27 Pela proximidade da cidade de Chapecó com o Rio Grande do Sul, grande parte da população torce para Grêmio ou Inter. Essa identificação é tanta que, o uniforme da Chapecoense era azul, com a mesma tonalidade da usada pelo tricolor gaúcho. Porém, com a ascenção à Série A pela primeira vez na história, o clube vem ganhando mais torcedores e sócios. Em 2010, eram cerca de dois mil associados; em 2013, esse número pulou para dez mil.

14:25 Além de Wendell, Jean Deretti e Luan também foram convocados para a Seleção. O Grêmio já tentou, mas sem sucesso, a liberação desses três jogadores.

14:20 O lateral Wendell poderá realizar nesta tarde a sua última partida vestindo a camisa do Grêmio. Já vendido para o Bayer Leverkusen no início do ano, o jogador se apresentará em seu novo clube em junho. Porém, também foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, do técnico Alexandre Gallo. Caso o clube gaúcho não consiga a liberação do seu atleta junto a CBF, Wendell atuará pela última vez pelo Grêmio diante da Chapecoense.

14:17 No dia do seu aniversário de 41 anos, a Chapecoense realizou o seu último treino antes de encarar os gremistas. Na manhã de sábado (10), os jogadores realizaram um treino intenso, com prioridade para a bola parada.

14:15 O técnico Gilmar Dal Pozzo já sabe a receita para sair com os três pontos de dentro de casa: manter a posse de bola e ser eficaz nos contra-ataques. Quando perguntado sobre a mudança na equipe, na qual Luan irá para a reserva, o comandante respondeu: "Independente da escalação, o Grêmio virá forte. Não podemos conceder jogadas aos adversários".

14:13 As equipes só se enfrentaram em uma oportunidade em todo o Brasileirão. Isso ocorreu em 1978 e o Grêmio venceu por 3 a 0.

14:10 Em busca da primeira vitória no campeonato, a torcida da Chapecoense esgotou os ingressos para o duelo diante do tricolor gaúcho. No último jogo, cerca de 15 mil pessoas compareceram ao estádio para assistir a partida diante do Corinthians.

14:05 FIQUE DE OLHO! Luan, destaque gremista no início da temporada, ficará na reserva; com isso, Rodriguinho entrará no seu lugar. O técnico Enderson Moreira justificou a mudança na equipe devido a queda de rendimento do meia-atacante após cirurgia na mão e que a entrada de Rodriguinho dará "excelência técnica" ao time.

14:03 FIQUE DE OLHO! Bruno está recuperado de lesão e fará sua estreia com a camisa da Chape. Emprestado junto a Ponte Preta, o jogador estava com uma lesão na coxa.

14:00 A Chapecoense tem dúvidas na escalação: Wanderson e Fabinho Alves. O volante sentiu dores musculares no último treinamento, enquanto o atacante foi poupado nas últimas atividades. Caso os dois entrem em campo, a escalação será a mesma que enfrentou o Corinthians na última rodada.

13:57 Para o jogo deste domingo (11), os gremistas terão o desfalque de Pedro Geromel. Após sair do treinamento com dores musculares, o zagueiro foi submetido a exames que detectaram uma lesão leve, que o fará parar por cerca de quinze dias. Bressan e Saimon disputam a vaga na defesa ao lado de Werley.

13:55 No momento, o Grêmio ocupa a 12º colocação com sete pontos, enquanto a Chapecoense está na 17º posição, com apenas um ponto obtido em três rodadas.

13:50 A partida é válida pela quarta rodada e será disputada na Arena Condá, em Santa Catarina.

13:45 Boa tarde, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil o confronto entre Chapecoense x Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Siga em tempo real!