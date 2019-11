Coritiba x Sport, Brasileirão 2014 e

20:50 Encerramos agora a transmissão. Um belo fim de domingo a todos, principalmente à todas as mães desse Brasil.

20:47 Confira o pós jogo: No Couto Pereira, Sport acha gol no apagar das luzes e derrota o Coritiba

20:43 Em instantes você confere a crônica do jogo aqui, com a nossa equipe da VAVEL.

20:35 A torcida do Sport, neste domingo de dia das mães, é a única que comemora. Grande vitória do Leão da Ilha, a segunda na competição.

20:30 Com a vitória, o Sport assumiu a 5ª colocação na Série A. Já o Coritiba, caiu para a 18ª.

"Queria desejar um Feliz dia das Mães para todas as mães e para a minha, Dona Raimunda. Nosso time vem numa crescente. Vamos devagar para sonhar com resultados altos", falou Rithely, o autor do único gol do jogo.

48' Fim de jogo! Sport vence o Coritiba por 1 a 0, o gol da vitória foi marcado por Rithely.

47' Coxa Pressiona nos minutos finais.

45' O jogo vai até os 49.

44' O Leão da Ilha vai conseguindo u ma vitória importantíssima.

41' Gol do Sport! Rithely abre o placar para o Leão. Silêncio no Couto Pereira.

39' O jogo segue igual, o torcedor da casa segue impaciente com o resultado do time.

34' Defesa do Sport impecável até o momento. A cara de um time bem treinado.

33' Lesioando, Danilo sai de campo e da lugar a Ygor.

31' Torcida alviverde impaciente com a autação de Zé Eduardo.

28' Coritiba também mexe! Sai: Moacir; entra: Roni.

26' Vem mudança no Sport: Sai: Augusto; entra: Felipe Azevedo.

23' Zé Eduardo se sente sozinho lá na frente. Mérito da marcação do Sport e falha da ligação do Coxa.

20' Geraldo entra colocando fogo no jogo.

18' Craque do time, Alex sai de campo para a entrada de Geraldo. O Coritiba tenta ter mais velocidade nas laterais.

17' Celso Roth chama Geraldo.

16' Boa chance do Sport! Danilo recebeu livre o cruzamento de Augusto e não conseguiu aproveitar.

14' Mudança no Sport! Sai: Renan Oliveira; Entra: Danilo.

11' Na trave! Alex bate de canhota e carimba a trave de Magrão. Foi por pouco.

8' Jogo segue muito equilibrado no segundo tempo; ambas as equipes estão bem postadas na defesa.

4' Na etapa final, a partida continua pegada e com um vasto leque de faltas.

2' Coritiba chega com perigo, mas não aproveita, para a sorte do Leão.

0' Substituição no Coxa: Sai Carlinhos e entra Dener

0' Bola rolando para o segundo tempo.

19:34 Coritiba vem com novidades no segundo tempo.

19:00 Não saia daí, daqui a pouco tem boa rolando para o segundo tempo de Coritiba e Sport; as duas equipes buscam a vitória.

"Jogar aqui é sempre difícil, mas estamos sabendo controlar. Agora é sair mais", disse o goleiro Magrão.

"Criamos mas a bola não entrou. Isso que está faltando, temos que buscar a vitória", disse Leandro Almeida, zagueiro Coxa Branca.

45+1 Fim de jogo na primeira etapa. O placar segue em branco no Couto Pereira.

45' Salva Vanderlei! Leonardo bate com perigo e o arqueiro do Coxa defende.

44' Teremos um minuto de acréscimo.

43' UUUUH! Carlinhos avança, chuta cruzado e a bola passa perta do gol do Sport.

42' Cartão amarelo para Chico, do Coxa. Jogador recebe advertência por simulação.

41' Sport tenta povoar o ataque do Coritiba, Vanderlei segura as pontas - o placar segue em branco.

38' Cartão amarelo para Leonardo, do Sport.

35' Quase! Alex pega bonito de canhota e quase marca o gol.

33' Por cima! Leandro Almeida aproveita escanteio de Alex e por pouco não balança a rede.

30' Saiu Fraco! Jajá bate em gol, mas a bola, sem força, passa à direita de Magrão.

25' Passa perto! Neto Baiano cobra falta com perigo e quase abre o placar o Sport.

23' Impugnado! Zé Eduardo marca o gol, mas o bandeira assinala o impedimento.

22' Defende Magrão! Moacir chuta de longe e o goleiro rubro negro encaixa com tranquilidade.

18' Quase o gol do Coxa! Ataque alviverde envolve o adversário e chega perto de abrir o placar.

17' Jogo equilibrado na capital paranaense.

13' O clima é frio em Curitiba, mas o jogo está quente.

10' Augusto conseguiu responder para o Sport, mas foi fominha e não tocou a bola. Renan Oliveira estava livre no lado direito.

8' Para longe! Coritiba chega com perigo, mas a cabeçada de Norberto foi para fora.

6' Torcida Coxa Branca se anima com o início de jogo e empurra o time.

4' Time casa começando tomando a iniciativa, enquanto os visitantes buscam se impor.

2' Coritiba pressionando nos escanteios cobrados por Alex.

0' Começa o jogo! Bola rolando para Coritiba e Sport.

18:29 Vai começar! Tudo pronto para o jogo no Couto Pereira.

18:27 Um feliz dia das mães para todas a mamães do Brasil.

18:23 Sport no gramado! O Leão da Ilha está pronto para o embate.

18:22 Coritiba no gramado! Coxa, sob muita chuva, entra em campo.

18:15 Não saia daí! Daqui a pouco teremos bola rolando para o duelo do Coxa contra o Leão.

17:59 Reservas do Sport: Saulo, Oswaldo, Danilo, Ewerton Páscoa, Igor Fernandes, Wendel, Aílton, Felipe Azevedo e Ananias

17:58 Reservas do Coxa: Vaná, Welinton, Victor Ferraz, Dener, Misael, Dudu, Roni, Geraldo e Keirrison.

17:51 Sport escalado! Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Augusto e Renan Oliveira; Neto Baiano e Leonardo

17:48 Coritiba escalado! Vanderlei; Moacir, Luccas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos; Baraka, Chico, Norberto e Alex; Jajá e Zé Eduardo.

17:33 Em menos de uma hora, teremos bola rolando no Estádio Couto Pereira; fiquem ligados!

17:20 Em toda a história do Campeonato Brasileiro, há um equilíbrio entre as equipes. Em 22 jogos, são sete vitórias de cada lado. Os oito restantes terminaram igualados.( Foto: Helder Andrey/Agência Estado)

17:15 Eduardo Baptista fará mudanças em relação ao time que perdeu para o Inter, na última rodada. Porém, o treinador garante que não mudará o esquema do time. A ideia, segundo Eduardo Baptista, é que o time mostre uma atitude diferente da que tivera diante do Colorado, no último domingo (4): "Não é porque eu coloquei mais um volante que eu mudei o esquema. Acho que tenho de colocar quem está em um momento melhor. Contra o Internacional, faltou segurar a bola no setor de ataque e eu quero isso agora", destacou. (Foto: DIvulgação/Sport)

17:10 Luccas Claro alertou para as dificuldades que o seu time pode enfrentar jogando contra a equipe pernambucana. Um dos pontos a favor do time é o fator casa, onde o Coritiba não perde desde novembro do ano passado, quando foi derrotado pelo Criciúma na 35ª rodada do Brasileirão: “O Brasileiro é muito difícil, mas jogando em casa não tem outro resultado. Temos que buscar a vitória, seja como ela vier. Eles têm um grande ataque, temos que ter atenção, sabemos das dificuldades, mas obrigação de vencer é nossa”

17:07 Uma das artimanhas para chegar à vitória é a confiança. Nesse aspecto, o Coxa lidera por conta do zagueiro Luccas Claro. Confiante no resultado positivo, ele não vêdesespero com a escassez de vitórias no time alviverde: “Foram três empates, não era o que a gente planejava, mas o time está se comportando bem. A gente sabia que a bola ia começar a entrar. Temos que buscar a vitória em casa, somar e lá atrás tentar não tomar gols”

17:05 Além da entrada de Augusto César, o atacante Leonardo foi confirmado ao lado de Neto Baiano. Renan Oliveira, que costumeiramente é reserva, ganhou chance como titular na armação de jogadas.

17:00 O volante Augusto César, um dos destaques da vitória sobre o Brasília, pela Copa do Brasil, foi mantido na equipe titular que vai enfrentar o Coritiba daqui a pouco. Ao todo, são três mudanças em relação ao time habitual.

16:55 No lado rubro negro, a principal preocupação será o retorno do craque Alex ao time alviverde. Preocupado com a qualidade do camisa 10, o goleiro Magrão disse que o Leão terá que dobrar a atenção, para evitar faltas nas proximidades da área: “Ele é diferente. Ele tem uma qualidade muito boa na bola parada. Principalmente, na falta frontal. Hoje ele é o melhor batedor que existe no futebol brasileiro. Temos de ter cuidado para não fazer falta próxima da grande área”

16:50 Com duas passagens pelo Sport, entre 2008 e 2009, e depois de 2011 a 2013, o lateral destacou o respeito pelo adversário do Coxa neste domingo, no Estádio Couto Pereira (Foto: Diego Castellano/ Gazeta do Povo)

16:45 Caso confirme a titularidade contra o Sport, Moacir vai para o seu nono jogo na temporada e ressaltou a importância de uma vitória sobre o Rubro-Negro pernambucano para melhorar a posição do Coxa na tabela de classificação. Atualmente o time está na 15ª posição, com três pontos: “Já empatamos muito, o quarto empate a gente não quer. Por isso viemos conversando essa semana, sabemos da importância e vamos em busca da vitória com cautela e inteligência”

16:40 Para isso, a equipe poderá contar com o lateral-direito Moacir, que deverá ser mantido pelo treinador Celso Roth na equipe alviverde. Mesmo com a recuperação de Victor Ferraz. O jogador treinou entre os titulares na sexta-feira e pode fazer seu segundo jogo no time principal do comandante.

16:35 Buscando a primeira vitória, o Coritiba quer se redimir diante de seu torcedor. Vindo de três empates - Chapecoense, Santos e São Paulo, a equipe do técnico Celso Roth tem mais uma chance de sair vitorioso.

16:30 Jean Pierre Gonçalves Lima, do Paraná, será o árbitro do confronto entre paranaenses e pernambucanos. Os auxiliares serão Rafael da Silva Alves e Lúcio Beierdorf Flor, ambos do Rio Grande do Sul. Fábio Filipus será o quarto árbitro.

16:25 Já os visitantes, na última rodada foram derrotados pelo Internacional por 2 a 1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Na tabela, o Sport tem quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação/ Internacional)

16:20 O time da casa vem de um empate com o São Paulo, no Morumbi, em 2 a 2, onda os Coxas Brancos tiveram chances reais de vitória, que só não veio por um detalhe. O Coritiba soma três pontos e segue sem vencer na competição; por outro lado, ainda está invcito (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

16:15 Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Estamos iniciando a transmissão de Coritiba x Sport, pela quarta rodada do Brasileirão 2014. A bola rola às 18h30 e confere todos os lances aqui, e em tempo real.