Pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense fazem clássico no Maracanã

Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no Maracanã (RJ), às 16h.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no Maracanã (RJ), às 16h.

Neste domingo (11), em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Flamengo, às 16h, no Maracanã. O Tricolor, que ocupa a quinta posição, com seis pontos, vinha de uma série de quatro partidas sem derrota e sem sofrer gols. No entanto, conheceu na rodada passada, a sua primeira derrota no Brasileirão. Já o Flamengo, conseguiu conquistar os seus primeiros três pontos na vitória contra o Palmeiras, também na rodada anterior.

Apesar do réves, o clima nas Laranjeiras é o melhor possível. O Fluminense entra em campo com a missão de se recuperar do revés diante do Vitória, na última rodada, com mais de 50 mil torcedores no Maracanã. Um triunfo em cima do maior rival, além de garantir a equipe entre os primeiros neste início, confirmaria de uma vez o bom começo de Cristóvão Borges no tricolor.

Já o Rubro-Negro, que ocupa a nona posição, com quatro pontos, também está otimista para o clássico. Após ficar sem marcar gols nas duas primeira rodadas - contra Goiás e Corinthians, o Flamengo conseguiu vencer, com autoridade, o Palmeiras e novamente, selar a paz entre a torcida e o técnico Jayme de Almeida.

Trinta e quatro anos depois, Cristóvão revê Fla pelo Flu

Da loucura de jogador ao peso do treinador, Cristóvão virou Cristóvão Borges, com nome e sobrenome. Comanda o Fluminense e se prepara para o primeiro confronto contra o Flamengo, neste domingo, no mesmo Maracanã, e sabe que a partida pode pautar a caminhada no campeonato. Além disso, o técnico relembrou o golaço que marcou na goleada sobre o Flamengo, em 1979.

''Recebi a bola e parei na frente do marcador. Fiz que ia a um lado, fui ao outro. O chute saiu com precisão, um dos gols mais bonitos da minha carreira. Saí correndo feito louco para comemorar. Senti a força da torcida do Fluminense'', relembra Cristóvão.

O tricolor precisa da recuperação, afinal, o último tropeço fez o time cair do primeiro ao quinto lugar do Brasileirão.

''É o jogo de maior peso (como treinador), sim. O Fla-Flu é clássico estadual, de rivalidade muito grande. Independentemente do momento, seria. Todos querem melhorar as suas campanhas. Há muita coisa que aumenta o peso. Estamos tranquilos e prontos. Uma vitória confirma o que tem sido feito, especialmente da maneira que for construída. Perdemos a última partida e isso não deixou nenhuma dúvida sobre o que estamos fazendo. Estamos jogando bem, de forma interessante, e estamos no caminho certo. Estou satisfeito. A não ser que seja um jogo em que a gente não se encontre, que fiquemos desorganizados. Aí, é preocupante.", analisa o treinador.

Após boa partida contra o Palmeiras, Lucas Mugni será titular no clássico

Jayme de Almeida não fez mistérios em relação ao time que enfrentará o Fluminense. Mugni, que entrou no decorrer da partida e participou das jogadas de dois gols da equipe na vitória por 4 a 2 sobre o Palmeiras, receberá mais uma chance no time principal. Além disso, o meia argentino tem o apoio total dos companheiros.

''Ele é um jogador que cria a maioria das jogadas do Fluminense, articula todo o time e merece ser marcado de perto. Se dermos espaço, ele consegue colocar um companheiro na cara do gol. O Mugni é um jogador tecnicamente especial. Ele é ousado, gosta de criar as jogadas, ir para cima. É diferenciado. O que aconteceu com o Conca vai acontecer com ele. Merece um tempo de adaptação. Já está mais solto e vai nos ajudar muito aí pela frente'', disse Léo Moura.

O técnico rubro-negro, em coletiva, evitou fazer comparações com Conca, que no Fluminense joga com a camisa 11, mas como um típico 10.

"Um já é consagrado, e o outro está começando a sua trajetória no Brasil, com chances de fazer um caminho bonito.", comentou Jayme, alertando para a necessidade de o Flamengo exercer uma boa marcação sobre Conca, mas sem apelar para uma marcação individual.